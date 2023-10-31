港姐2023｜ 郭珮文 潘明璇 齊齊cosplay騷身材 爭做萬聖節最強「咪神」

《香港小姐競選2023》結束後有不少佳麗因出眾的身材而備受關注，除了被稱為「最強咪神」的郭珮文（Juliana）外，她的好姐妹潘明璇（Michelle）同樣有不低的關注度！適逢萬聖節將至，二人分別在社交平台上載了cosplay的照片，誓要爭做萬聖節「最強咪神」，大騷身材的美照更引起網民的熱議！