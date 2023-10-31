港姐2023｜ 郭珮文 潘明璇 齊齊cosplay騷身材 爭做萬聖節最強「咪神」
Juliana假髮出事 靠身材搭救
郭珮文上載了自己cosplay成《Final Fantasy VII》女神角色Tifa的照片，除了大騷纖腰外，當然還有招牌巨胸！雖然Juliana的服裝和身材都十分還原，但是她的假髮卻意外地「出戲」，就連Juliana自己都表示髮型欠佳！而Juliana的cosplay照縱使有美中不足的部分，但仍然獲網民大讚：「身形100%還原 呢個世界冇幾個得」、「TiFa！身材接近一樣！」、「其實真係爭髮型」、「除咗假髮之外其他都好還原！」
潘明璇戰衣上陣 神還原獲激讚
而潘明璇cosplay的角色是《美少女戰士》的冥王星雪奈，她以一身超還原的低胸戰衣出鏡，再搭配上多條金色鏈，令整個人更添一份性感的韻味！潘明璇神還原的cosplay更獲網民激讚：「擺明係真人版冥王星雪奈！」、「性感到極點啊！」、「呢個已經唔係cosplay，係本身出演！」，就連應屆冠軍莊子璇都留言：「omg！ girl god！」
港姐2023｜郭珮文小背心騷「胸」狠身材 連葉念琛都睇中分分鐘成為下個阿寶
《香港小姐競選2023》結束後，不少佳麗的新動向都受到網民的關注，尤其是身材超級出眾的郭珮文（Juliana），更獲封為「新一代咪神」！而郭珮文也十分「識做」，經常在社交平台大派福利，而她最近更新的性感福利相除了獲大批網民讚好之外，就連葉念琛導演都忍唔住俾個like佢！
「導彈級」身材小背心都兜唔住
郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！
Live Photo性感到連葉念琛都like
除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？
郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏
有「金髮蔡思貝」、「高海寧2.0」之稱的郭珮文（Juliana）樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle曾參選華姐外貌大升級 決賽前遭爆黑歷史
潘明璇香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，當中仲有一位「火辣學霸」潘明璇（Michelle），她亦獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名，她擁有高學歷，父親為新加坡人，而母親為香港人，而她在自我介紹中稱自己是香港大學財經系碩士，又被翻出4年前曾參加過國際中華小姐，當時外貌跟現時有些分別，被指外貌有升級之嫌！
潘明璇香港小姐2023｜Michelle佳麗個人檔案
|入圍編號
|9
|全名
|潘明璇
|英文名
|Michelle Poa
|IG
|@michelle.poa
|年齡
|24歲
|身高
|165cm
|體重
|49.5kg
|地區
|新加坡
|職業
|股票分析師
|學歷
|香港大學金融碩士
潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級
今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。
潘明璇被前男友公開謊言怒斥：病態的騙子
早前一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖兩年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注
參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者
她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！