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港姐2023｜ 郭珮文 潘明璇 齊齊cosplay騷身材 爭做萬聖節最強「咪神」

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《香港小姐競選2023》結束後有不少佳麗因出眾的身材而備受關注，除了被稱為「最強咪神」的郭珮文（Juliana）外，她的好姐妹潘明璇（Michelle）同樣有不低的關注度！適逢萬聖節將至，二人分別在社交平台上載了cosplay的照片，誓要爭做萬聖節「最強咪神」，大騷身材的美照更引起網民的熱議！

萬聖節 郭珮文獲封「最強咪神」。
郭珮文獲封「最強咪神」。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 潘明璇的身材同樣不容小看。
潘明璇的身材同樣不容小看。（圖片來源：[email protected]

Juliana假髮出事 靠身材搭救

郭珮文上載了自己cosplay成《Final Fantasy VII》女神角色Tifa的照片，除了大騷纖腰外，當然還有招牌巨胸！雖然Juliana的服裝和身材都十分還原，但是她的假髮卻意外地「出戲」，就連Juliana自己都表示髮型欠佳！而Juliana的cosplay照縱使有美中不足的部分，但仍然獲網民大讚：「身形100%還原 呢個世界冇幾個得」、「TiFa！身材接近一樣！」、「其實真係爭髮型」、「除咗假髮之外其他都好還原！」

萬聖節 郭珮文cosplay成《Final Fantasy VII》女神角色Tifa。
郭珮文cosplay成《Final Fantasy VII》女神角色Tifa。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文的超長事業線十分吸睛。
郭珮文的超長事業線十分吸睛。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 有網民認為郭珮文的假髮「太出戲」。
有網民認為郭珮文的假髮「太出戲」。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 《Final Fantasy VII》女神角色Tifa。
《Final Fantasy VII》女神角色Tifa。（圖片來源：IG@julianakpm）

潘明璇戰衣上陣 神還原獲激讚

而潘明璇cosplay的角色是《美少女戰士》的冥王星雪奈，她以一身超還原的低胸戰衣出鏡，再搭配上多條金色鏈，令整個人更添一份性感的韻味！潘明璇神還原的cosplay更獲網民激讚：「擺明係真人版冥王星雪奈！」、「性感到極點啊！」、「呢個已經唔係cosplay，係本身出演！」，就連應屆冠軍莊子璇都留言：「omg！ girl god！」

萬聖節 潘明璇cosplay的角色是《美少女戰士》的冥王星雪奈。
潘明璇cosplay的角色是《美少女戰士》的冥王星雪奈。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 潘明璇的禮服非常性感！
潘明璇的禮服非常性感！（圖片來源：[email protected]
萬聖節 對比之下可見還原度十足！
對比之下可見還原度十足！（圖片來源：[email protected]
萬聖節 應屆冠軍莊子璇都有留言！
應屆冠軍莊子璇都有留言（！圖片來源：[email protected]

港姐2023｜郭珮文小背心騷「胸」狠身材 連葉念琛都睇中分分鐘成為下個阿寶

《香港小姐競選2023》結束後，不少佳麗的新動向都受到網民的關注，尤其是身材超級出眾的郭珮文（Juliana），更獲封為「新一代咪神」！而郭珮文也十分「識做」，經常在社交平台大派福利，而她最近更新的性感福利相除了獲大批網民讚好之外，就連葉念琛導演都忍唔住俾個like佢！

萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文獲封為「新一代咪神」。
郭珮文獲封為「新一代咪神」。（圖片來源：IG@julianakpm）

「導彈級」身材小背心都兜唔住

郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！

萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文在社交平台大派福利！
郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
郭珮文經常以小背心上陣。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文的好身材經常獲網民激讚。
郭珮文的好身材經常獲網民激讚。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！
郭珮文的纖腰亦非常吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。
就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文
網民更稱郭珮文的身材簡直係天賦異稟！（圖片來源：IG@julianakpm）

Live Photo性感到連葉念琛都like

除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？

萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！
郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！
郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！
連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏

有「金髮蔡思貝」、「高海寧2.0」之稱的郭珮文（Juliana）樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。

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郭珮文雖然不入三甲，但深受網民喜愛。（圖片來源：TVB畫面截圖）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文 「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。
「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。（圖片來源：IG@julianakpm）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle曾參選華姐外貌大升級 決賽前遭爆黑歷史

潘明璇香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，當中仲有一位「火辣學霸」潘明璇（Michelle），她亦獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名，她擁有高學歷，父親為新加坡人，而母親為香港人，而她在自我介紹中稱自己是香港大學財經系碩士，又被翻出4年前曾參加過國際中華小姐，當時外貌跟現時有些分別，被指外貌有升級之嫌！

萬聖節 潘明璇 潘明璇Michelle
潘明璇Michelle（圖片來源：TVB提供）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle佳麗個人檔案

入圍編號 9
全名 潘明璇
英文名 Michelle Poa
IG @michelle.poa
年齡 24歲
身高 165cm
體重 49.5kg
地區 新加坡
職業 股票分析師
學歷 香港大學金融碩士

潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級

今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。

萬聖節 潘明璇 國際中華小姐
同屆由陳曉華奪得國際中華小姐冠軍（圖片來源：新假期娛樂）
萬聖節 潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）
萬聖節 潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）

潘明璇被前男友公開謊言怒斥：病態的騙子

早前一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖兩年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。

萬聖節 潘明璇 Shaun公開兩人的合照。
Shaun公開兩人的合照。（圖片來源：IG@seowie）

更多：潘明璇香港小姐2023︱Michelle被爆外貌全造假 前男友怒轟：病態的騙子

萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle今年24歲。
Michelle今年24歲。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有不少性感相。
有不少性感相。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 好靚女。
好靚女。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有過萬IG followers。
有過萬IG followers。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 以前的Michelle有少少唔同樣。
以前的Michelle有少少唔同樣。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 曾經玩過選美。
曾經玩過選美。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注

參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。

萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 由雷莊𠒇提名的Michelle
由雷莊𠒇提名的潘明璇Michelle順利晉身第二輪面試。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle咬住香口膠落車。
Michelle咬住香口膠落車。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 含住香口膠影相。
含住香口膠影相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 交叉腳企。
交叉腳企。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle同傳媒打招呼。
Michelle同傳媒打招呼。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle由雷莊𠒇提名。
Michelle由雷莊𠒇提名。（圖片來源：IG@juliettelouie）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者

她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。

萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。
Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
萬聖節 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 之後又表示覺得記者影到自己好靚。
之後又表示覺得記者影到自己好靚。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、[email protected]

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