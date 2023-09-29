23歲鄧凱文騷魔鬼身材震撼峇里島 實力不輸「最強咪神」郭珮文

《2023香港小姐競選》上月底選出三甲後，賽果一直受到爭議，不少落選佳麗反而更受網民最愛，而當中人氣最高企的，23歲的鄧凱文（Eris）肯定佔一席位！最近鄧凱文前往了峇里島度假，而外遊心情大靚的她也在社交平台狂派福利，魔鬼身材絕對與「最強咪神」郭珮文（Juliana）有得揮！