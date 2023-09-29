23歲鄧凱文騷魔鬼身材震撼峇里島 實力不輸「最強咪神」郭珮文
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《2023香港小姐競選》上月底選出三甲後，賽果一直受到爭議，不少落選佳麗反而更受網民最愛，而當中人氣最高企的，23歲的鄧凱文（Eris）肯定佔一席位！最近鄧凱文前往了峇里島度假，而外遊心情大靚的她也在社交平台狂派福利，魔鬼身材絕對與「最強咪神」郭珮文（Juliana）有得揮！
魔鬼身材網民激讚
鄧凱文以粉藍比堅尼出鏡，大騷超豐滿上圍以及螞蟻腰，而她的一對長腿亦十分吸睛，獲網民紛紛留言：「澎湃身材」、「索到一個點」、「世界波」、「冇得輸」，完美身材獲網民一致讚好！
力撼「最強咪神」郭珮文
鄧凱文的火辣身材亦被網民盛讚可以同今屆的「最強咪神」Juliana一拼，皆因2人的「cup數」相近！而鄧凱文最近亦頻頻分享「big爆」泳裝照，誓爭「最強咪神」的封號，相信對Juliana造成不少的威脅！
鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌
|入圍編號
|3
|全名
|鄧凱文
|英文名
|Eris Tang
|IG
|thm___
|年齡
|23歲
|三圍
|33, 24, 34
|身高
|166cm
|體重
|47kg
|地區
|香港
|職業
|活動統籌
|學歷
|英國諾定咸大學
鄧凱文香港小姐2023｜IG經常派福利 展現驕人身材
3號佳麗鄧凱文（Eris）在個人社交平台上載生活照，當中不少照片展示了她的美好身段，另外有不少她在歐遊及英國的生活照。樣子甜美並畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，絕對有機會反超前。鄧凱文早前向大會表示平日嗜好是烘培蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，而志向是成為一位多功能的演員。不過她的身高只有166cm，略為輸蝕了一些。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@thm___、IG@julianakpm