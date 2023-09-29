港姐 鄧凱文

23歲鄧凱文騷魔鬼身材震撼峇里島 實力不輸「最強咪神」郭珮文

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《2023香港小姐競選》上月底選出三甲後，賽果一直受到爭議，不少落選佳麗反而更受網民最愛，而當中人氣最高企的，23歲的鄧凱文（Eris）肯定佔一席位！最近鄧凱文前往了峇里島度假，而外遊心情大靚的她也在社交平台狂派福利，魔鬼身材絕對與「最強咪神」郭珮文（Juliana）有得揮！

港姐 鄧凱文 鄧凱文的靚樣亦是重點之一。
鄧凱文的靚樣亦是重點之一。（圖片來源：IG@thm___）

魔鬼身材網民激讚

鄧凱文以粉藍比堅尼出鏡，大騷超豐滿上圍以及螞蟻腰，而她的一對長腿亦十分吸睛，獲網民紛紛留言：「澎湃身材」、「索到一個點」、「世界波」、「冇得輸」，完美身材獲網民一致讚好！

港姐 鄧凱文 鄧凱文的魔鬼身材大受網民關注。
鄧凱文的魔鬼身材大受網民關注。（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文豐滿的上圍和長腿十分吸睛！
鄧凱文豐滿的上圍和長腿十分吸睛！（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文的照片充滿陽光和少女氣息。
鄧凱文的照片充滿陽光和少女氣息。（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文fit到漏的身材獲網民激讚！
鄧凱文fit到漏的身材獲網民激讚！（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文的限時動態中更以boomerang大騷身材。
鄧凱文的限時動態中更以boomerang大騷身材。（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文參選港姐時的表現不俗。
鄧凱文參選港姐時的表現不俗。（圖片來源：TVB畫面截圖）

力撼「最強咪神」郭珮文

鄧凱文的火辣身材亦被網民盛讚可以同今屆的「最強咪神」Juliana一拼，皆因2人的「cup數」相近！而鄧凱文最近亦頻頻分享「big爆」泳裝照，誓爭「最強咪神」的封號，相信對Juliana造成不少的威脅！

港姐 鄧凱文 2人均是本屆港姐中身材最好的佳麗。
2人均是本屆港姐中身材最好的佳麗。（圖片來源：IG@thm___ / IG@julianakpm）
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Juliana參賽後獲封「最強咪神」。（圖片來源：TVB畫面截圖）
港姐 鄧凱文 郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana又在社交平台大派福利照！
Juliana的「Big爆」上圍經常引起網民熱議！（圖片來源：IG@Julianakpm）
港姐 鄧凱文 郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana時常在社交平台大騷好身材。
Juliana的超強身材獲網民激讚！（圖片來源：IG@Julianakpm）

鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌

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鄧凱文。（圖片來源：TVB）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：TVB）
入圍編號 3
全名 鄧凱文
英文名 Eris Tang
IG thm___
年齡 23歲
三圍 33, 24, 34
身高 166cm
體重 47kg
地區 香港
職業 活動統籌
學歷 英國諾定咸大學
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3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

鄧凱文香港小姐2023｜IG經常派福利 展現驕人身材

3號佳麗鄧凱文（Eris）在個人社交平台上載生活照，當中不少照片展示了她的美好身段，另外有不少她在歐遊及英國的生活照。樣子甜美並畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，絕對有機會反超前。鄧凱文早前向大會表示平日嗜好是烘培蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，而志向是成為一位多功能的演員。不過她的身高只有166cm，略為輸蝕了一些。

港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@thm___）
港姐 鄧凱文 鄧凱文 香港小姐2023 大比拼
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@thm___、IG@julianakpm

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