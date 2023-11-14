落選港姐鄧凱文預告加入東張做新血 震撼身材引網民關注
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現年23歲的落選港姐鄧凱文（Eris）賽後曝光率不減，其甜美的樣子以及魔鬼身材經常引起網民關注，更有不少人認為Eris是今屆港姐的遺珠！日前鄧凱文接受訪問時透露自己即將加入《東張西望》，成為「東張女神」的一員，消息一出即引起網民的熱烈討論，並紛紛表示《東張西望》的收視一定會爆升……
鄧凱文樣靚身材正 符合東張女神準則
鄧凱文作為今屆港姐的「咪神」之一，身材當然有翻咁上下！除了在社交平台分享自己的日常生活外，鄧凱文亦會不時大派泳裝福利，超澎湃的上圍與火速上位的落選港姐郭珮文有得fight！而「東張女神」的特色向來都是樣靚身材正，因此鄧凱文宣布加入《東張西望》也獲大批網民大讚她完全就是「東張女神」的材料，更紛紛表示：「我睇好Eris係下屆『東張女神』冠軍」、「其實佢個樣好有東張主持feel」、「TVB錫住人哋啊，想多啲見到佢出鏡」、「留名等睇收視爆升」。
香港小姐2023｜23歲鄧凱文峇里島騷魔鬼身材 實力不輸「最強咪神」郭珮文
《2023香港小姐競選》上月底選出三甲後，賽果一直受到爭議，不少落選佳麗反而更受網民最愛，而當中人氣最高企的，23歲的鄧凱文（Eris）肯定佔一席位！最近鄧凱文前往了峇里島度假，而外遊心情大靚的她也在社交平台狂派福利，魔鬼身材絕對與「最強咪神」郭珮文（Juliana）有得揮！
魔鬼身材網民激讚
鄧凱文以粉藍比堅尼出鏡，大騷超豐滿上圍以及螞蟻腰，而她的一對長腿亦十分吸睛，獲網民紛紛留言：「澎湃身材」、「索到一個點」、「世界波」、「冇得輸」，完美身材獲網民一致讚好！
力撼「最強咪神」郭珮文
鄧凱文的火辣身材亦被網民盛讚可以同今屆的「最強咪神」Juliana一拼，皆因2人的「cup數」相近！而鄧凱文最近亦頻頻分享「big爆」泳裝照，誓爭「最強咪神」的封號，相信對Juliana造成不少的威脅！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@thm___