落選港姐鄧凱文預告加入東張做新血 震撼身材引網民關注

現年23歲的落選港姐鄧凱文（Eris）賽後曝光率不減，其甜美的樣子以及魔鬼身材經常引起網民關注，更有不少人認為Eris是今屆港姐的遺珠！日前鄧凱文接受訪問時透露自己即將加入《東張西望》，成為「東張女神」的一員，消息一出即引起網民的熱烈討論，並紛紛表示《東張西望》的收視一定會爆升……