37歲陳庭欣一日內現身電視6次創紀錄 區永權一句回應全場笑爆

現年37歲嘅前港姐冠軍陳庭欣近日（13日）喺社交平台發帖預告，話大家會喺一日內見到佢6次，結果真係做到！從下午2:30開始到凌晨1:40，橫跨近12個鐘頭，陳庭欣以「唔同年代」嘅造型不停出現喺電視螢幕上，令網民都覺得好神奇。