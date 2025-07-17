37歲陳庭欣一日內現身電視6次創紀錄 區永權一句回應全場笑爆
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現年37歲嘅前港姐冠軍陳庭欣近日（13日）喺社交平台發帖預告，話大家會喺一日內見到佢6次，結果真係做到！從下午2:30開始到凌晨1:40，橫跨近12個鐘頭，陳庭欣以「唔同年代」嘅造型不停出現喺電視螢幕上，令網民都覺得好神奇。
陳庭欣變身時間表達人
陳庭欣喺帖文中詳細列出晒6個時段：「今日睇電視，可能會不停見到『唔同年代』嘅我，2:30pm TVB Plus《3日2夜 – 斐濟篇》、7:30pm翡翠台資訊節目、8:00pm 翡翠台《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus《電影：L 風暴》、00:30am翡翠台資訊節目重播和1:40am TVB plus《3日2夜 – 斐濟》重播。」呢個精準嘅時間表，令佢好似電視台節目預告咁，網民都話佢好有心機。
區永權神回覆引爆網民
最搞笑嘅係好友區永權睇到陳庭欣嘅帖文後，即刻留言：「勁呀！直頭可以挑戰羅樂林，上埋國際新聞！」呢個幽默嘅回應瞬間引起網民熱議，大家都覺得區永權嘅比喻好啱，因為羅樂林以前都係以高曝光率聞名。網民紛紛留言表示：「真係好勤力！」、「睇得出TVB好重用佢」。
網民熱議曝光率驚人
陳庭欣呢個「一日6次」嘅紀錄，令網民都覺得好厲害，有人話：「真係全日都見到佢！」亦有網民開玩笑話：「轉台轉到都係佢」、「今日係Toby日」。
前港姐冠軍多元發展路線
陳庭欣自2010年奪得香港小姐冠軍後，一直喺演藝圈多元發展，唔單止擔任主持工作，仲積極參與劇集拍攝。她曾參演《多功能老婆》、《有種好男人》及《婚後事》等劇集，建立咗穩定嘅演藝事業基礎。
圖片來源：IG@toby_yanyan資料或影片來源：原文刊於新假期