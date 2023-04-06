前港姐冠軍雷莊𠒇淡出仍搏盡 曬神秘三角棚牙依然出晒位

2017年港姐冠軍雷莊𠒇已經離開無綫，卸任之後返歸加拿大發展，繼續做吓Model過日子。雷莊𠒇參選時候，其實不被外界看好，但最後都排除萬難成為冠軍，但就沒有跟隨其他港姐姊妹，齊齊拍劇做明星，不過雷莊𠒇都冇忘記觀眾㗎，經常都係IG派吓福利圖，今次仲疑似特寫神秘三角位，尺度去到好盡…