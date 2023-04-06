前港姐冠軍雷莊𠒇淡出仍搏盡 曬神秘三角棚牙依然出晒位
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2017年港姐冠軍雷莊𠒇已經離開無綫，卸任之後返歸加拿大發展，繼續做吓Model過日子。雷莊𠒇參選時候，其實不被外界看好，但最後都排除萬難成為冠軍，但就沒有跟隨其他港姐姊妹，齊齊拍劇做明星，不過雷莊𠒇都冇忘記觀眾㗎，經常都係IG派吓福利圖，今次仲疑似特寫神秘三角位，尺度去到好盡…
雷莊𠒇淡出搏好盡 曬神秘三角特寫
雷莊𠒇曾經短暫服務無綫，卸任之後返加拿大發展，繼續做吓Model過日子，外界雖然瘋狂抨擊佢樣貌唔多標青，但係雷莊𠒇擁有驕人嘅身材，就算息影之後佢不時都喺社交平台，曬下自己的火辣body！
雷莊𠒇早前喺IG釋出新相，唔知係咪加拿大開始天口熱，雷莊𠒇只係著上內衣示人，美好身材飽覽無遺，仲有相片係疑似神秘三角位大特寫，真係去到好鬼盡！但有網民非常心水清，指雷莊𠒇身材比起以前縮水，又話目光只係放係雷莊𠒇厚厚嘅嘴唇，同埋澎湃嘅牙齒，其他都唔係太重要咁話！
雷莊𠒇學歷猛料 把炮回應網民負皮
2017年港姐冠軍及最上鏡小姐雷莊𠒇畢業於加拿大多倫多大學，她當時回應網民批評時，竟說網民「Not thateducated」，反被網民指她無器量，落得被網民惡搞的下場。雖然不是人人都認同她「美麗與智慧並重」，但是她所讀的多倫多大學確是全球排名50名之內的名牌學府，創立至今已有190年歷史。而雷莊𠒇曾表示䣃任後會離港進軍荷里活，雖然依家未見人影，但祝佢成功啦！
香港代表「兜兜」曾出戰2018國際中華小姐
一向受盡網民嬲嬲嘅雷莊𠒇「兜兜」曾代表香港出戰，她表示為了重視比賽刻意減了10磅，更說有秘密練習中的特別才藝，胸懷大志替港爭光咁話！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫資料或影片來源：東方新地資料庫