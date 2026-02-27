網民盤點近十年港姐顏值排行榜 冠軍竟被列F級掀熱議
1. 36歲劉佩玥S+排名引發激烈爭議
被原榜單列為S+級的劉佩玥現年36歲，卻成為爭議最大的人選。有網民直接質疑「劉佩玥S+？你個S係咪stand for SHIT？」，更有人毫不客氣地表示「劉佩玥其實可以算醜」。這位2013年度香港小姐季軍，雖然演技備受肯定，近年憑《美麗戰場》、《隱形戰隊》等劇集獲得不少獎項，但其外貌評價明顯兩極化。支持者認為她氣質出眾，反對者則認為其樣貌不足以排在最高級別，爭議性極高。
2. 28歲郭柏妍S+級別被質疑
同樣被列為S+級的28歲郭柏妍，卻面對知名度質疑。有網民直言「唔知邊個郭柏妍」，更有人批評「郭柏妍個咀蘭西咁，真係唔知邊忽靚」。這位2020香港小姐季軍，雖然憑《下流上車族》獲得「飛躍進步女藝員」獎，但網民對她的評價亦相當兩極，有人懷疑郭柏妍外表又升級，所以對於被列入最高級別仍有保留。
3. 37歲S級朱千雪被網民狂撐升級
在原榜單中被列為S級的37歲朱千雪，成為網民最力撐升級的港姐。多名網民留言「朱千雪自己S+」、「一定係朱千雪」，顯示朱千雪在網民心中的地位極高。這位2012年度香港小姐季軍，當年被譽為「民選冠軍」，雖然因網上投票系統問題失落冠軍寶座，但其美貌一直備受認同。朱千雪現時已成為大律師，事業有成加上美貌依然，難怪網民認為她絕對有資格躋身最高級別。
4. 32歲何依婷S級排名獲得認同
2017年度香港小姐亞軍何依婷被列為S級，這個排名相對較少爭議。這位城市大學一級榮譽畢業生現年32歲，曾任職安永會計師事務所，學歷和工作背景都相當出色。她憑《新聞女王》中的新聞主播角色備受注目，演技表現獲得好評。2023年12月她在峇里結婚，2025年4月誕下女兒，現時專注家庭生活。她的知性美和專業形象令她在港姐中別樹一幟。
5. 28歲A級劉穎鏇獲多人支持升級呼聲
原本被列為A級的28歲劉穎鏇，獲得不少網民支持升級。有留言指「劉穎旋S+就差唔多」，亦有人將她與朱千雪並列提名為S+級。這位2016年度香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，近年憑《隱形戰隊》、《飛常日誌》等劇集表現出色，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步女藝員」獎。她的美貌加上演技進步，令網民認為她的排名應該更高，支持度明顯上升。
6. 37歲黃心穎B級排名引發強烈不滿
被列為B級的37歲黃心穎，立即引來網民強烈反應。有留言直接表示「黃心穎B已經唔洗睇落去」，顯示網民對其排名極不認同。這位2012年度香港小姐亞軍，雖然曾經是無綫力捧的當紅花旦，但2019年「安心偷食事件」嚴重影響其形象。即使純粹以外貌論，網民亦認為她的排名過高，反映出個人品格爭議對美貌評價的巨大影響。事件後她已與無綫約滿離巢，現時以歌手身份復出。
7. 35歲蔡思貝B級排名屬中等水平
2013年度香港小姐亞軍蔡思貝被列為B級，以其視后身份而言算是中等評價。這位曾憑《踩過界》系列奪得「最受歡迎電視女角色」及「最佳女主角」的演員，演技備受肯定但外貌評價相對平淡。
8. 31歲馮盈盈B級排名反映網民觀感
2016年度香港小姐冠軍馮盈盈同樣被列為B級，這個排名大致反映了網民對她的觀感。這位營養學系畢業的港姐，以「性博士」形象深入民心，經常在節目中發表出位言論而受人注目，雖然不算太有觀眾緣，但顏值依然算比較到位。
9. 35歲麥明詩C級排名引起關注
2015年度香港小姐冠軍麥明詩被列為C級，以其「十優狀元」背景和劍橋大學法律系畢業的學歷，這個排名頗為中庸。這位高學歷港姐現時已淡出娛樂圈，成為律師並創立公司，事業發展相當成功。她在港姐競選時已被視為才貌兼備的代表，雖然演技表現一般，但其知性美一直備受認同。2024年她與男友結婚並於2025年誕下一子，現時專注家庭生活。
10. 34歲陳凱琳F級排名成討論焦點
2013年度香港小姐冠軍陳凱琳被列為F級，以其極高知名度而言，這個排名本身已具極大話題性。這位出身富裕家庭的港姐冠軍，曾奪得國際中華小姐競選冠軍，後來與鄭嘉穎結婚並育有三子。雖然她的演技一直備受質疑，「粉身碎骨」等金句更成為網民笑柄，但以港姐冠軍身份被列入最低級別，確實令人意外。她現時主要專注家庭生活，甚少參與演藝工作。