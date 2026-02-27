網民盤點近十年港姐顏值排行榜 冠軍竟被列F級掀熱議

網民近日瘋傳一份「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排行榜」，將過去十年間知名度較高的港姐按顏值分級，由S+級到F級共分7個等級，結果引發激烈討論！榜單一出即掀起網民熱議，有人狠批排名「好錯」，亦有人力撐心水港姐應該升級，其中一位港姐冠軍更被列為F級！