香港小姐2023｜疑似賽果網上流出 「港版IU」奪冠、郭珮文大熱倒灶不入五強
網上流出疑似賽果名單
有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。
網傳冠軍莊子璇
首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。
網傳亞軍黃泳嘉
現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」
網傳季軍賀怡雯
現年23歲的中英混血兒賀怡雯（Lea）畢業自上海戲劇學院，身高有176cm的她未參選前已是少有名氣的模特兒，亦有「翻版王祖賢」之稱，獲不少網民大讚有明星相。
網傳五強潘明璇、梁晶晶
現年24歲的潘明璇（Michelle）是香港大學金融碩士畢業生，現時任職股票分析師。165cm高的她有過不少選美經驗，她由2017年香港小姐冠軍得主雷莊𠒇提名而獲得關注。至於現年25歲的梁晶晶（Nicole）則畢業於奧克蘭理工大學，現職室內設計師。
網傳「友誼小姐」郭珮文
現年21歲的郭珮文（Juliana）憑一頭金髮及傲人身材在賽前早已贏盡話題，身高168cm的她畢業於紐約大學，現時是一名在網上經營首飾店的老闆娘。
網傳「最上鏡小姐」王敏慈
現年21歲的王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，她於新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，身高169cm的她於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。
網傳「國際親善小姐」王怡然
現年21歲的王怡然（Lynn）來自江蘇，現時於浸會大學傳理學院就讀，她同時亦是一名小紅書網紅。
網傳「最有名星相小姐」趙穎琪
現年26歲的趙穎琪（Gladys）畢業於瑞士酒店管理大學，現為一名客戶服務主任，她同時是TVB女藝人趙璧渝的妹妹而為人熟悉。
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