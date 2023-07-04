香港小姐2023｜疑似賽果網上流出 「港版IU」奪冠、郭珮文大熱倒灶不入五強

《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，日前TVB在星期日（2/7）播出的「終極面試」特輯中公開22強名單，當中多名大熱佳麗莊子璇、郭珮文及王敏慈等等都有入圍。不過，距離總決賽還有一個多月的時間，今日（4日）卻突然在網上流出賽果，令不少網民質疑三甲是否早已內定！