黃嘉雯孖富二代男友慶祝30歲生日 無懼寒冷著露腰裙大放閃
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前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前正式踏入30歲生日，而繼早前在日本與製作組慶生後，返到香港她亦隨即約一大班朋友齊齊開派對慶生，她亦罕有公開圈外富二代男友Jordan的正面照！
黃嘉雯孖富二代男友慶祝30歲生日
港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前正式踏入30歲生日，公開了一輯生日派對靚相，相中可見黃嘉雯與一大班朋友在天台開派對，現場擺滿香檳及佳餚外，她亦穿著一套銀色閃爆低胸露腰兼高衩長裙，而其中一張黃嘉雯與一眾好友舉杯的照片中，雖然富二代男友Jordan難得同框留念，但就似乎日理萬機忙於覆訊息。
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黃嘉雯被爆與富二代蜜運中 狀態大勇狂曬泳裝旅行照
早前黃嘉雯（Carmaney）被爆與富二代Jordan拍拖，近期明顯狀態大勇，相中的Carmaney以藍色一件頭泳裝上陣，胸綁帶設計更突顯出她的傲人上圍，再加上超長美腿，玲瓏有致的身材相當吸睛！網民紛紛留言大讚性感，又笑言Carmaney應該再參選港姐，衛冕冠軍！
2019年港姐冠軍黃嘉雯向來樣子甜美，而且擁有傲人身材，在去年劇集《下流上車族》中誘惑林敏聰一幕一度人氣急升，更令觀眾對她留下深刻印象，不過黃嘉雯拍完《下流上車族》及《法言人》後，最近主力向綜藝發展。
黃嘉雯被揭與新男友富二代Jordan多次同遊
黃嘉雯發展尚算平穩，未有好突出的表現，而愛情方面，她去年宣布與外藉男友分手，在今年的7月就傳出已有新戀情，對方被指是富二代Jordan，原來因為黃嘉雯IG洩密，其中一張相發現男友的身影，之後再被揭二人原來多次把臂同遊，11月及4月的泰國及韓國之旅已經開始情侶關係。
有指新男友Jordan於英國大學畢業，同樣家底豐厚，而且住複式豪宅，是一名富二代。Jordan現職方案經理，再加上生活健康，熱愛運動，身型健碩更有40寸胸肌，據知Jordan除了生活健康外，他亦與家人關係很好。
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圖片來源：IG@carmaneysantiago