港姐2023｜24歲Michelle咬住香口膠影相表現不耐煩
由雷莊𠒇提名引關注
參選佳麗Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。
獲雷莊𠒇提醒要小心記者
她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。
外貌比以前升級
今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾到新加坡參加選美，並奪獎而回，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出。
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