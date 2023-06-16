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港姐2023｜24歲Michelle咬住香口膠影相表現不耐煩

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《2023香港小姐競選》上周六（10日）舉行完首輪面試之後，已經有多位參選佳麗率先彈出引起網民熱烈討論，今早（16日）TVB舉行次輪面試，一班佳麗陸續現身電視城，質素比起首輪面試明顯高了不少，而上次初出場已經被外界看好的莊子璇及「翻版范冰冰」Noel等大熱都有現身。

港姐 michelle 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle 「翻版范冰冰」Noel中）
「翻版范冰冰」Noel（中）（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle 由雷莊𠒇提名的Michelle
由雷莊𠒇提名的Michelle（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

由雷莊𠒇提名引關注

參選佳麗Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。

港姐 michelle Michelle咬住香口膠落車。
Michelle咬住香口膠落車。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle 含住香口膠影相。
含住香口膠影相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle 交叉腳企。
交叉腳企。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle Michelle同傳媒打招呼。
Michelle同傳媒打招呼。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle Michelle由雷莊𠒇提名。
Michelle由雷莊𠒇提名。（圖片來源：[email protected]

獲雷莊𠒇提醒要小心記者

她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。

港姐 michelle Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。
Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 michelle 之後又表示覺得記者影到自己好靚。
之後又表示覺得記者影到自己好靚。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

外貌比以前升級

今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾到新加坡參加選美，並奪獎而回，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出。

港姐 michelle Michelle今年24歲。
Michelle今年24歲。（圖片來源：[email protected]
港姐 michelle 有不少性感相。
有不少性感相。（圖片來源：[email protected]
港姐 michelle 好靚女。
好靚女。（圖片來源：[email protected]
港姐 michelle 有過萬IG followers。
有過萬IG followers。（圖片來源：[email protected]
港姐 michelle 以前的Michelle有少少唔同樣。
以前的Michelle有少少唔同樣。（圖片來源：[email protected]
港姐 michelle 曾經玩過選美。
曾經玩過選美。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖、IG @michelle.poa、[email protected]_

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