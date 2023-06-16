港姐2023｜24歲Michelle咬住香口膠影相表現不耐煩

《2023香港小姐競選》上周六（10日）舉行完首輪面試之後，已經有多位參選佳麗率先彈出引起網民熱烈討論，今早（16日）TVB舉行次輪面試，一班佳麗陸續現身電視城，質素比起首輪面試明顯高了不少，而上次初出場已經被外界看好的莊子璇及「翻版范冰冰」Noel等大熱都有現身。