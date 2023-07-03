港姐2023｜「拆件」評分尷尬畫面四出 大熱佳麗疑透出底褲形狀兼下體現形
身體部位被逐樣放大
一眾參選佳麗完成第一環節的自我介紹和問答環節之後，於第二個環節時換上bra top和瑜伽褲，以不記名形式用手拿着牌「遮樣」站在評判面前，眼睛、嘴巴、鎖骨、胸部和腿部等各個身體部位都被逐樣放大來評分。不過，未知是否因現場燈光問題，還是瑜伽褲太過貼身，導致畫面上看到有部份佳麗透出底褲形狀，甚至下體疑似現形，就連大熱之一的王敏慈（Lovelle）都不慎失守，引起網民熱烈討論。
大熱王敏慈被批評縮膊
雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」
曾志偉眼中只有郭珮文
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！