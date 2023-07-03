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港姐2023｜「拆件」評分尷尬畫面四出 大熱佳麗疑透出底褲形狀兼下體現形

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《2023香港小姐競選 終極面試》於昨晚（2/7）播出第一集，將參選佳麗「26進22」的整個淘汰過程公開。今年的賽制比較特別，有史以來首次「拆件上」來評分，將眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，因此鏡頭都會zoom近佳麗的某個身體部位讓觀眾看得清楚一點。然而，這卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。

港姐 tvb 《2023香港小姐競選 終極面試》公開佳麗「26進22」的整個淘汰過程。
《2023香港小姐競選 終極面試》公開佳麗「26進22」的整個淘汰過程。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb 有史以來首次「拆件上」來評分。
有史以來首次「拆件上」來評分。（圖片來源：TVB影片截圖）

身體部位被逐樣放大

一眾參選佳麗完成第一環節的自我介紹和問答環節之後，於第二個環節時換上bra top和瑜伽褲，以不記名形式用手拿着牌「遮樣」站在評判面前，眼睛、嘴巴、鎖骨、胸部和腿部等各個身體部位都被逐樣放大來評分。不過，未知是否因現場燈光問題，還是瑜伽褲太過貼身，導致畫面上看到有部份佳麗透出底褲形狀，甚至下體疑似現形，就連大熱之一的王敏慈（Lovelle）都不慎失守，引起網民熱烈討論。

港姐 tvb 有佳麗被直接批評下盤肥大。
有佳麗被直接批評下盤肥大。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb 有佳麗透出底褲形狀，甚至下體疑似現形。
有佳麗透出底褲形狀，甚至下體疑似現形。（圖片來源：影片截圖）

大熱王敏慈被批評縮膊

雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

港姐 tvb 大熱王敏慈都不慎失守。
大熱王敏慈都不慎失守。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb 曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。
曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。（圖片來源：TVB影片截圖）

曾志偉眼中只有郭珮文

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

港姐 tvb 曾志偉親口承認自己眼中只有57號！
曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb Juilana的身形確實好出眾。
Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。
Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 tvb Juliana覺得自己上鏡太大嚿。
Juliana覺得自己上鏡太大嚿。（圖片來源：TVB影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖

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