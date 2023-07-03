港姐2023｜「拆件」評分尷尬畫面四出 大熱佳麗疑透出底褲形狀兼下體現形

《2023香港小姐競選 終極面試》於昨晚（2/7）播出第一集，將參選佳麗「26進22」的整個淘汰過程公開。今年的賽制比較特別，有史以來首次「拆件上」來評分，將眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，因此鏡頭都會zoom近佳麗的某個身體部位讓觀眾看得清楚一點。然而，這卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。