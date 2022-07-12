香港小姐2022｜「學霸」許子萱同時獲牛津劍橋取錄 仲做過華爾街分析師
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每隔幾屆都有學霸參選港姐，繼早年獲美國NASA聘用的郭藹明、劍橋大學法律系的十優港姐麥明詩，今屆亦有同時獲牛津劍橋取錄讀MBA的大熱門佳麗許子萱，她更曾任職華爾街投行分析師，認真厲害！
未決定讀牛津定劍橋
《香港小姐競選》9月25日在紅館舉行總決賽。能成為熱門總有原因，現年25歲的海外佳麗4號許子萱身材出眾，翻查她的IG亦是「有料」之人，不時大方晒福利照。原來也是為學霸一名，她上周與一眾候選佳麗會見傳媒時，自爆畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。她表示如果參選有好成績，會考慮延遲修讀MBA課程，但仍未決定讀哪一間大學。
22歲出第1本自傳
許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以事前已成為焦點。她20歲時曾參與內地的相睇節目《非誠勿擾》，未入行已在網上掀起話題。在港姐官網顯示，她的嗜好勁多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。原來她更是才女一名，在大學畢業後，22歲便於內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》。
出第2本自傳講選港姐
許子萱在IG寫道：「現在籌劃出英文譯版了。12歲赴美後的十年拼搏，從最年輕的新東方SAT老師，到錄製《非誠勿擾》，再到華爾街的投行分析師，一路走來跌宕起伏，坎坷艱辛，種種砥礪。出版這本書的初衷之一，就是希望我的經歷能讓後輩們少走些彎路，希望我的故事能給予當下正經歷人生低谷，或職場迷茫的朋友一點啟發。」她表示正籌備寫第二本書，分享選港姐的經歷。網民對許子萱參選意見多多，有網民睇好她:「真係無得輸喎」、「高薪厚職嚟選港姐？」、「幾靚女有身材有學歷」，亦有網民幽默留言：「落左妝先再講！」