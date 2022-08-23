香港小姐2022｜網民預測三甲人選 星二代林卓錡榜上無名 冠軍係佢無懸念
三甲預測錯晒名
在維基百科中港姐的「未來結局」條目可見，有女版曾比特之稱的1號佳麗徐麟（Astrid）竟然成為冠軍，亞軍則是「張銘鳳」（應為陳銘鳳），季軍是王子蝶，最後五強則是楊溢和張可欣，最上鏡小姐由許子宣（萱）奪得，友誼小姐則是敖家楊（揚）。被視為大熱門之一「星二代」林俊賢的女兒林卓錡，意外地竟然榜上無名。惟相關「穿越時空」的預測條目，在23日下午已經被洗走，真係只能講句，下次寫預測都畀多兩錢肉緊，起碼唔好連續寫錯三次佳麗名先啦！
被「未來預測」的三甲港姐
徐麟奪冠
本屆20位入圍佳麗中，1號佳麗徐麟（Astrid）過去成功以爆炸頭成為焦點，不過後來頭髮就被拉直，網友們更稱讚改變髮型後的她神似苟芸慧。她現時正就讀香港大學公共管理學博士一年級，是全場佳麗中學歷最高的一個。
陳銘鳳奪亞軍
26歲的9號佳麗陳銘鳳（Cherry）是內地網絡界紅人，以網名「香港姑娘Cherry」在內地影音平台抖音擁有超過180萬粉絲追隨，Cherry自稱是教育留學咨詢顧問，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，今年4月更自爆由網紅升呢，創業做老闆。
王子蝶奪季軍
23歲的7號佳麗王子蝶任職金融業，外號「長髮孫燕姿」；她與一眾佳麗相比身形反為過瘦，因此不被看好，更加因體重不足需要增磅，有時候更要夜晚食杯麵。
上周日選出現場觀眾最Like佳麗
《2022香港小姐競選》上周日8月21日在鑽石山舉行宣傳活動，19位候選佳麗分為4組，以「香港小姐50周年」和「香港」為題設計飾物，考創意考急才，並由現場觀眾投票選出至「Like」佳麗，最終分別由2號林曉彤、9號陳銘鳳、14號梁超怡和19號楊溢獲獎。
梁超怡自爆做過梁朝偉「女兒」
林曉彤和梁超怡對獲獎感意外，她們都表示自己畫畫唔叻。距離比賽還有兩星期，一眾佳麗都忙於練習唱歌跳舞，林曉彤認為自己唱歌較跳舞好，因自己手腳唔協調，每次練習都很生硬；梁超怡就認為唱歌較難，自嘲唱歌有時會走音。被問到兩人狀態，林曉彤坦言正努力增磅但食極唔肥，梁超怡表示自己是相反，要努力減肥。梁超怡更自爆曾參與演出電影《無間道》，她說：「細個被星探發掘，有拍過廣告和硬照，拍《無間道》時6歲，做梁朝偉和蕭亞軒的女兒，但其實我偶像是劉德華，希望日後有機會和他們合作。」