香港小姐2022｜網民預測三甲人選 星二代林卓錡榜上無名 冠軍係佢無懸念

香港小姐2022將於下月4日在舉行總決賽，有網民就發現近日在中文維基百科之中，本屆港姐的條目就出現了「未來結局」，似乎對賽果有所暗示，並詳細「預測」三甲五強，不過當中被視為大熱之一，「星二代」林俊賢的女兒林卓錡（Denice，前名林鈺洧）竟然榜上無名？