香港小姐2022｜4號許子萱大嗌：筋好硬！20位候選佳麗運動裝做瑜伽

《2022香港小姐競選》今年未能出境到日本拍外景，只能留在香港作訓練。日前20位佳麗穿上性感運動服，聚在一起一同接受重訓和做瑜伽操Fit身形。在接受訓練期間，不少平時沒有拉筋習慣的佳麗都忍不住大嗌，場面十分吸睛！