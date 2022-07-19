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香港小姐2022｜4號許子萱大嗌：筋好硬！20位候選佳麗運動裝做瑜伽

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《2022香港小姐競選》今年未能出境到日本拍外景，只能留在香港作訓練。日前20位佳麗穿上性感運動服，聚在一起一同接受重訓和做瑜伽操Fit身形。在接受訓練期間，不少平時沒有拉筋習慣的佳麗都忍不住大嗌，場面十分吸睛！

候選佳麗性感亮相 重訓做瑜伽Keep Fit

《2022香港小姐》一眾候選佳麗因為疫情關係，未能到日本拍攝外景，改留在香港進行特訓。早前，一眾佳麗穿起性感黑色Bra Top運動服，一起接受機械重訓和瑜伽訓練，訓練過程十分吸睛。在瑜伽課程中，當然不乏拉筋和一字馬的訓練，不少候選佳麗在拉筋的時候都忍不住大叫，表示自己筋太硬！

香港小姐 候選佳麗性感亮相 重訓做瑜伽Keep Fit
候選佳麗性感亮相 重訓做瑜伽Keep Fit（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 個個都超認真
個個都超認真（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 訓練場面極度吸睛
訓練場面極度吸睛（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 大家都瞓身去學瑜伽
大家都瞓身去學瑜伽（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 4號佳麗痛到大叫
4號佳麗痛到大叫（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

許子萱筋最硬

其中4號候選佳麗許子萱在接受訪問時，笑言自己應該是全班成績最差、筋最硬的一人。她表示會多拉筋，希望對塑造身形會更有幫助。在旁的1號候選佳麗徐麟亦用唔鹹唔淡的廣東話，表示雖然動作看起來十分簡單，但要做出標準的動作就要好難。

香港小姐 4號許子萱自認筋最硬
4號許子萱自認筋最硬（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 超認真上堂
超認真上堂（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

「連詩雅師妹」邢慧敏自爆自己從不節食

此外，某幾位候選佳麗在接受訪問的時候，竟然自爆從來不需要節食修身。當中11號候選佳麗馮家敏更表示自己回港之後一直沒有做運動，而且沒有刻意節食，表示只會維持一定的食量來維持新陳代謝。身形為20位佳麗中最高挑、瘦削的「連詩雅師妹」邢慧敏，在訪問中直言自己未曾刻意去節食，只有多吃蛋白質和清淡的菜色去維持身形。

香港小姐 「連詩雅師妹」邢慧敏自爆自己從不節食
「連詩雅師妹」邢慧敏自爆自己從不節食（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐 馮家敏表示自己回港之後一直沒有做運動，而且沒有刻意節食
馮家敏表示自己回港之後一直沒有做運動，而且沒有刻意節食（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

網民大起底 候選佳麗大量IG泳衣照曝光！

今年2022年一眾候選佳麗個個惹火，不少佳麗更在個人的社交網站上傳了自己的泳衣照。

香港小姐 楊溢為一眾佳麗中，最多泳衣照的佳麗之一！
楊溢為一眾佳麗中，最多泳衣照的佳麗之一！（圖片來源：[email protected]
香港小姐 件件泳衣都好性感
件件泳衣都好性感（圖片來源：[email protected]
香港小姐 楊溢表示自己好喜歡海灘
楊溢表示自己好喜歡海灘（圖片來源：[email protected]
香港小姐 經常於IG大派福利
經常於IG曬清涼照。（圖片來源：[email protected]
香港小姐 連詩雅師妹邢慧敏都身材好好
連詩雅師妹邢慧敏都身形好好（圖片來源：[email protected]
香港小姐 邢慧敏算是候選佳麗中身材最高挑、瘦削的一位
邢慧敏算是候選佳麗中最高挑的一位（圖片來源：[email protected]
香港小姐 郭秀雲提名的梁家琪亦好喜歡上傳性感泳衣照上社交平台
郭秀雲提名的梁家琪亦好喜歡上傳性感泳衣照上社交平台（圖片來源：[email protected]_kakileung）
香港小姐
（圖片來源：[email protected]_kakileung）
香港小姐 星二代林卓錡
星二代林卓錡（圖片來源：[email protected]
香港小姐 星二代林卓錡經常出船P，大曬姣好身材
星二代林卓錡經常出船P，大曬姣好身形（圖片來源：[email protected]

美貌與智慧並重 連港大博士、實習醫生都有！

一眾候選佳麗除了身形惹火、外貌姣好之外，今年亦有幾位學霸港姐參選，其中更有港大博士、實習醫生和獲牛津劍橋取錄讀MBA的學霸們參賽，認真厲害。

25歲「爆炸頭」Astrid 港大博士生勁有自信

25歲Astrid徐麟早前爆炸頭造型被封「女版曾比特」，日前她見傳媒時拉直頭髮，有網民表示撞樣陳茵媺加李美鳳。Astrid事前因髮型出眾備受關注，被問到自信從何而來敢於爆炸頭示人，她表示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，而且向來有自信喜歡與人比較，所以參選港姐。有自信的她就算出場時仆親亦都笑面迎人，又表示自己會努力學廣東話。

香港小姐 Astrid示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，勁有自信
Astrid示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，勁有自信（圖片來源：[email protected]_r）

25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 實習醫生照參選

25歲Chole張光怡是一名實習醫生﹐她透露已於7月1日完成實習，所以參選港姐不會影響學業，她亦表示自己不會放棄醫生身份，家人亦支持她暫時放下醫生資格決定。另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」，她只回應每個人都有不同背景，會努力做好自己。

香港小姐 25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 ，家底、學歷都超勁
25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 ，家底、學歷都超勁（圖片來源：[email protected]

25歲4號佳麗許子萱未決定讀牛津定劍橋

現年25歲的海外佳麗4號許子萱身形出眾，翻查她的IG亦是「有料」之人，不時大方晒福利照。原來也是為學霸一名，她上周與一眾候選佳麗會見傳媒時，自爆畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。她表示如果參選有好成績，會考慮延遲修讀MBA課程，但仍未決定讀哪一間大學。

香港小姐 25歲佳麗許子萱不但身材有料，腦袋都好有料！
25歲佳麗許子萱美貌與智慧並重！（圖片來源：[email protected]

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