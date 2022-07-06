香港小姐2022｜20名入選佳麗資料首曝光 日本外景之旅變留港住酒店

《2022香港小姐競選》20位入圍佳麗人選已定，昨日（7月5 日）於記者會上首次正式見傳媒，「女版曾比特」爆炸Astrid拉直頭髮驚變陳茵薇加李美鳳混合體；而早前宣傳話有得飛日本拍外景，點知最後唔出埠變staycation。