香港小姐2022｜20名入選佳麗資料首曝光 日本外景之旅變留港住酒店

《2022香港小姐競選》20位入圍佳麗人選已定，昨日（7月5 日）於記者會上首次正式見傳媒，「女版曾比特」爆炸Astrid拉直頭髮驚變陳茵薇加李美鳳混合體；而早前宣傳話有得飛日本拍外景，點知最後唔出埠變staycation。
《2022香港小姐競選》候選佳麗
25歲「爆炸頭」Astrid拉直頭髮似陳茵媺？ 港大博士生勁有自信
25歲Astrid徐麟早前爆炸頭造型被封「女版曾比特」，昨日她見傳媒時拉直頭髮，有網民表示撞樣陳茵媺加李美鳳。Astrid事前因髮型出眾備受關注，被問到自信從何而來敢於爆炸頭示人，她表示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，而且向來有自信喜歡與人比較，所以參選港姐。有自信的她就算出場時仆親亦都笑面迎人，又表示自己會努力學廣東話。
25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 實習醫生照參選
25歲Chole張光怡是一名實習醫生﹐她透露已於7月1日完成實習，所以參選港姐不會影響學業，她亦表示自己不會放棄醫生身份，家人亦支持她暫時放下醫生資格決定。另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」，她只回應每個人都有不同背景，會努力做好自己。
《2022香港小姐競選》日本外景之旅取消 改留港Staytcation
曾志偉於記者會上宣布今屆港姐準決賽、決賽將於紅館舉行，而早前亦提過將飛往日本拍攝外景；可是港姐統籌經理何小慧表示，因疫情關係日本之旅告吹。她又指曾聯絡過領事、旅行社等因太多不明朗因素，故決定唔出埠，改以安排類似Staycation的形式進行，細節將稍後公布。
即睇今屆《2022香港小姐競選》20位佳麗資料：
1-5號佳麗
6-10號佳麗
11－15號佳麗
16-20號佳麗
常見問題
今屆港姐有翻版陳茵媺？
早前有一位佳麗被封「女版曾比特」，昨日她見傳媒時拉直頭髮，整個外形又再大改變⋯⋯詳情請看
今屆邊位被封「麥明詩2.0」？
其中一位佳麗是一名實習醫生，亦表示自己不會放棄醫生身份，另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」⋯⋯詳情請看