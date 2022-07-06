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香港小姐2022｜20名入選佳麗資料首曝光 日本外景之旅變留港住酒店

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《2022香港小姐競選》20位入圍佳麗人選已定，昨日（7月5 日）於記者會上首次正式見傳媒，「女版曾比特」爆炸Astrid拉直頭髮驚變陳茵薇加李美鳳混合體；而早前宣傳話有得飛日本拍外景，點知最後唔出埠變staycation。

香港小姐2022 《2022香港小姐競選》20位入圍佳麗昨日正式見傳媒，原來話有得飛日本拍外景，點知最後唔出埠改玩staycation。
《2022香港小姐競選》20位入圍佳麗昨日正式見傳媒，原來話有得飛日本拍外景，點知最後唔出埠改玩staycation。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

《2022香港小姐競選》候選佳麗

25歲「爆炸頭」Astrid拉直頭髮似陳茵媺？ 港大博士生勁有自信

25歲Astrid徐麟早前爆炸頭造型被封「女版曾比特」，昨日她見傳媒時拉直頭髮，有網民表示撞樣陳茵媺加李美鳳。Astrid事前因髮型出眾備受關注，被問到自信從何而來敢於爆炸頭示人，她表示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，而且向來有自信喜歡與人比較，所以參選港姐。有自信的她就算出場時仆親亦都笑面迎人，又表示自己會努力學廣東話。

香港小姐2022 爆炸頭Astrid拉直頭髮被指撞樣陳茵媺加李美鳳，25歲的她正於香港大學公共關係專業修讀博士一年級。
爆炸頭Astrid拉直頭髮被指撞樣陳茵媺加李美鳳，25歲的她正於香港大學公共關係專業修讀博士一年級。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）
香港小姐2022 Astrid抽到1號，她打頭陣出場不慎被絆倒。
Astrid抽到1號，她打頭陣出場不慎被絆倒。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 實習醫生照參選

25歲Chole張光怡是一名實習醫生﹐她透露已於7月1日完成實習，所以參選港姐不會影響學業，她亦表示自己不會放棄醫生身份，家人亦支持她暫時放下醫生資格決定。另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」，她只回應每個人都有不同背景，會努力做好自己。

香港小姐2022 Chole表示家人支持她暫時放下醫生資格決定，專注選美。
Chole表示家人支持她暫時放下醫生資格決定，專注選美。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）
香港小姐2022 25歲Chole張光怡左）原來實習醫生，被指是氣質似麥明詩。
25歲Chole張光怡（左）是一名實習醫生，被指是氣質似麥明詩。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

《2022香港小姐競選》日本外景之旅取消 改留港Staytcation

曾志偉於記者會上宣布今屆港姐準決賽、決賽將於紅館舉行，而早前亦提過將飛往日本拍攝外景；可是港姐統籌經理何小慧表示，因疫情關係日本之旅告吹。她又指曾聯絡過領事、旅行社等因太多不明朗因素，故決定唔出埠，改以安排類似Staycation的形式進行，細節將稍後公布。

香港小姐2022 未知一眾佳麗會否因日本外景之旅取消而感失望。
未知一眾佳麗會否因日本外景之旅取消而感失望。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

即睇今屆《2022香港小姐競選》20位佳麗資料：

1-5號佳麗

6-10號佳麗

11－15號佳麗

16-20號佳麗

常見問題

今屆港姐有翻版陳茵媺？

早前有一位佳麗被封「女版曾比特」，昨日她見傳媒時拉直頭髮，整個外形又再大改變⋯⋯詳情請看

今屆邊位被封「麥明詩2.0」？

其中一位佳麗是一名實習醫生，亦表示自己不會放棄醫生身份，另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台資料或影片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台

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