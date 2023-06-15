港姐2023丨中國佳麗呻參選過程似軍訓 拍片力數5大罪狀 包括冇得玩手機
中國佳麗係小紅書網紅
今次佳麗八方雲集，當中來自中國戰區的候選佳麗都相當之多。來自湖南長沙的23歲Sierra原為小紅書上的網紅，都有超過2.5萬人追蹤，當中在自介Bio寫道：「五百強外企職場新人HKBU本科畢業，分享港漂生活」，於香港浸會大學畢業，並在外國企業工作的Fresh Grad。
12小時Chur到盡
近日Sierra拍片分享了參選港姐面試的經歷，力數5大罪狀，包括她指TVB於6月8日通知她參加6月10日的面試，當中只有兩日時間準備太過少，而整個面試過程由早上10點去到晚上10點，長達12小時的面試令大部分佳麗都失去精神，而且過程中沒有任何食物、飲品提供，而且冷氣超凍仲要唔俾玩手機打發時間。Sierra指大會雖然容許佳麗帶食物及飲料，但由於要攜帶多套衣服，包括高踭鞋、泳衣等等，已經沒有空餘位置帶其他東西。
大呻港姐選拔似足「特種兵」遭鬧爆
Sierra直言選港姐似足選「特種兵」（大陸新興潮語，形容狀況十分Chur，毫無休息位），到終於面試完，一見到傳媒影相又要擺好表情，令佢「想哭但是哭不出來」。而Sierra的影片亦引來一眾網民狂鬧，直言「報道上的相才是真樣，不用吐糟」、「老實講，香港小姐最好是有氣質、內涵。我真的看了這麼多年，很不想一些網紅去選，怎麼說，看見他們這種說話方式很不舒服」、「你來選香港小姐，還是來選千金」、「廣東話都說不好選甚麼港姐」、「連12個鐘都頂唔到諗住做藝人，問題係因為自己冇帶嘢食」、「接受不了遊戲規則就不要參加，說話態度仲咁差」。
網紅零濾鏡真樣公開
亦有網民認為傳媒的照片才是眾網紅的真實樣子，在沒有濾鏡及美顏下才是最真實。之後Sierra都拍片指今次選港姐是希望跳走舒適圈，又大讚同場的其他佳麗都相當Nice，大家都會互相鼓勵，令佢都相當感動。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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