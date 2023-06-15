港姐2023丨中國佳麗呻參選過程似軍訓 拍片力數5大罪狀 包括冇得玩手機

《香港小姐競選2023》首輪面試日前（10日）在將軍澳電視城舉行，今年戰況同樣激烈，當中不少候選佳麗均來自內地，不乏網紅、高材生以及各式各樣的騎呢人士。其中一位佳麗在參加完面試後大爆內幕，狠批過程似足「軍訓」！