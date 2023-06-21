港姐2023︱國內佳麗爆退賽潮 前亞姐爆TVB內幕 呢位大熱唔玩最可惜
港姐2023︱國內退賽佳麗1. 韓風美女Nicole
27歲Nicole（黎佩琳）報稱是娛樂記者，在第二輪面試當天打扮非常韓風，她透露獲演藝學院老師提名，面對鏡頭相當大方，仲係咁畀心心！不過呢位熱門佳麗日前在社交平台發文：
「6月16日海選，在嘈雜的情況下訪談，會聽錯，或者回答地不夠準確，導致大家翻看社交網站產生了猜測。拿到手機時才看到，出來了這麼多報導。這幾天我在懊惱，在跟所有人解釋。好在當事人，和我身邊所有的朋友都懂我的為人，並無責怪，這是不幸中的萬幸，也是人性的溫暖。這件事沒有任何人有過錯，因為在這當中，每個人都是盡自己所能的，在做好自己的本分和工作呀。對我來說，我沒有任何遺憾。這兩天內，收到的善意真的很多，謝謝你們，有緣再見喲。」
港姐2023︱國內退賽佳麗2. 「翻版朱千雪」Nora
24歲Nora樣貌被網民指有幾分似朱千雪，更是清華保送港大畢業生，目前正擔任中學老師，一直被外界視為熱門佳麗的她，卻在小紅書自揭退選原因：
「第二輪面試就要面臨同學校解約，我最初是抱着一種挑戰自己的心態參加，完全沒想好是否放棄老師的工作，更何況參選港姐到底能走到那一步，這些都是未知的，放棄已知的不錯工作，而豪賭講者的前景，這讓我倍感壓力。父母更希望我選一條簡單的路，不指望我大紅大紫大富大貴，對於進娛樂圈，他們對此充滿擔憂，因為我是個表面溫柔，內裏個性十足的人，媽媽說不會隨着進娛樂圈輕易改變，反而會倍感痛苦和折磨。」
港姐2023︱國內退賽佳麗3. 彩色紋身女
來自廣東嘅24歲鄭泳君（Gwen）都係第二輪面試先出現，她以綠色碎花裙現身，但左手上大片彩色紋身非常搶眼，不過近日她同樣選擇退賽。
「我也很不好意思，第一輪面試因為家人做手術而發電郵表示無法參加。沒想到TVB再給我一個機會。但最驚奇的發現原來現在已為準決賽做篩選，已經要簽約了。我本身在做全職，且很怕收入不穩定沒工開，再三權衡下我還是退賽了。但其實很感動，TVB給我了這麼多次機會。」
港姐2023︱國內退賽佳麗4. 紅裙女Cecilia
現年23歲的Cecilia在第一輪面試時以紅裙上陣非常搶眼，早前Cecilia曾拍片爆面試經過，透露被TVB高層樂易玲質疑她來港6年廣東話仍不流利，妝容更顯老，不過原來她亦已經退選，並表示家裡知道不讓繼續了。
港姐2023︱國內退賽佳麗5. 前亞姐孫伊
曾參選《亞洲小姐競選2021》香港區奪得「最上鏡小姐」的孫伊早前在社交平台發文宣布退選，更大爆要入決賽跟TVB簽5年因而卻步：
「今天是港姐的二面，在看完TVB合同條款後我選擇了退賽，看著那一百多頁的合約，其中我比較猶豫的就是總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參與別的電台節目，不管拿獎與否。其次沒有入總決賽的會限制娛樂板塊的活動半年。工作和比賽如何平衡？簽證續簽？是否能超越之前的獎項？是否選擇改變職業規劃真正成為一個藝人？以及在港圈對大陸人的接受度和認可度等，確實這一系列的問題，還有各種限制，我是否願意用一個確定的現在去賭一個不確定的未來呢？我選擇了放棄。」
港姐2023︱國內退賽佳麗6. 24歲中學老師李思清
現年24歲的李思清在第一輪面試時，身穿黑色繡花中國風連身裙現身，李思清任職中學數學老師，不過當知道決賽就是5年經紀人合同，她在社交平台發文已退選：
「第二輪當場就要求簽約了，並且只有簽約才能見記者，合同要求我們不管是否進入決賽，半年內都不能參加其他娛樂活動，一旦進入決賽就是5年經紀人合同生效。思來想去，還是決定放棄，所以我決定退賽啦！畢竟這個直接關係到未來整個職業生涯的規劃，感覺娛樂圈的確是我從沒有了解過的領域，即便選上港姐對我來說收益和要付出的東西都是不確定的，並且一旦拿到名次也意味著我要直接放棄教師生涯。」
港姐2023面試丨第二輪面試佳麗大方任影
第二輪面試佳麗望落好多都高質，而且十分有自信，讓一眾傳媒拍照。
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