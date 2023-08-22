港姐2023 潘明璇

香港小姐2023｜潘明璇否認學歷造假兼整容 自爆叫「Pizza姐」靠化妝減肥變靚

最新娛聞
東方新地

廣告

《香港小姐競選2023》將於下周日（27日）舉行決賽，9號佳麗潘明璇（Michelle）日前被前男友爆料踢爆不但整過容，學歷、家底等等全部都是造假，怒斥女方為「病態的騙子」，引起外界極大迴響。

港姐2023 潘明璇 潘明璇近日被指外貌兼學歷造假。
潘明璇近日被指外貌兼學歷造假。（圖片來源：TVB）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 潘明璇Michelle
潘明璇早前被前男友爆料，指其外貌學歷家底全造假。（圖片來源：TVB提供）

潘明璇開腔回應事件

事隔2日，潘明璇今日（22日）出席港姐活動時接受傳媒訪問，否認前男友所講的出軌、學歷造假、及整容等等的指控。她坦言自己根本不認識他口中所講的屋主，又強調由參選港姐的第一天就已經將相關學歷交給大會，根本沒可能造假，至於他說有出軌證據，潘明璇完全不擔心，表示證據可以P圖。

港姐2023 潘明璇 潘明璇似乎心情未受到影響。
潘明璇似乎心情未受到影響。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
港姐2023 潘明璇 狀態大勇現身記者會。
狀態大勇現身記者會。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
港姐2023 潘明璇 任影唔嬲。
任影唔嬲。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

力證自己純天然

前男友亦公開多張潘明璇的舊照，並大爆自己與她拍拖期間多次陪對方做整容手術，動刀的位置包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。不過，潘明璇亦同樣否認整過容，並強調自己完全沒有後天加工，又指出其中一張被指整容的照片，只是她踏單車時意外整傷鼻後影給當時男友看的，沒想到竟然會被對方拿來大造文章。她表示自己小時候身形比較肥很喜歡食Pizza，因此有「Pizza姐」的稱號，又指出如果自己要整容的話，一定會整靚啲兼整走Pizza面。至於為何現時會不同樣，潘明璇表示減肥、美容和化妝都能夠令一個人的外形變得不一樣。

港姐2023 潘明璇 潘明璇紅圈示）今日聯同其餘15位候選港姐一同出席記者會。
潘明璇（紅圈示）今日聯同其餘15位候選港姐一同出席記者會。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

對比賽信心零打擊

她強調，自己當時與前男友分手是出於性格不合，但對方不時傳電郵給她要求復合，上月更收到對方為她加油打氣的電郵，如今卻突然被對方報復，潘明璇表示對方要說謊都沒有辦法，她坦言初時有少少驚，但現時已經將事件交由律師處理，沒有影響到自己面對比賽的信心。

港姐2023 潘明璇 Michelle今日出席活動依然自信滿滿。
Michelle今日出席活動依然自信滿滿。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

潘明璇被前男友公開謊言怒斥：病態的騙子

近日一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖2年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。

港姐2023 潘明璇 潘明璇 Shaun公開兩人的合照。
Shaun公開兩人的合照。（圖片來源：IG@seowie）

被指整容又出軌 仲擺親生爸爸上檯

此外，Shaun更大爆曾經在兩人拍拖期間，多次陪Michelle做整容手術，包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。在感情方面，雖然Michelle聲稱自己A0，但事實上Michelle在兩人交往期間，曾經與Shaun的屋主出軌；之後又試過謊稱爸爸在瑞士離世，但其實是在香港與其他男士幽會。

港姐2023 潘明璇 潘明璇 疑似整容後照片曝光。
疑似整容後照片曝光。（圖片來源：Youtube@Seowie）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 與現在的確好大分別。
與現在的確好大分別。（圖片來源：Youtube@Seowie）

潘明璇IG已轉為私人帳戶

對於港姐再爆醜聞，有傳媒就事件向TVB企業傳訊部作查詢，目前未回覆。另一方面，潘明璇的IG已暫時轉為私人帳戶，未有就事件作回應。

港姐2023 潘明璇 潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
港姐2023 潘明璇 潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 當年都仲係豬膽鼻。
當年都仲係豬膽鼻。（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
港姐2023 潘明璇 潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 Shaun公開Michelle與出軌對象的對話截圖。
Shaun公開Michelle與出軌對象的對話截圖。（圖片來源：Youtube@Seowie）

Michelle前男友爆料影片足本睇：

潘明璇出聲明稱遭誹謗 已僱用律師團隊

前男友Shaun爆出一連串黑料後，Michelle於同日亦在IG發聲明，指母親已經委託新加坡律師團隊，對前男友的誹謗和人身攻擊事件採取法律行動。Michelle表示會「抱住堅定不移的決心，繼續專注下星期日的總決賽。」Michelle在IG Story發出聲明後，就將IG轉回Private。

港姐2023 潘明璇 潘明璇 Michelle聲明全文。
Michelle聲明全文。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級

今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。

港姐2023 潘明璇 潘明璇 國際中華小姐
同屆由陳曉華奪得國際中華小姐冠軍（圖片來源：新假期娛樂）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）
港姐2023 潘明璇 潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）

港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle今年24歲。
Michelle今年24歲。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有不少性感相。
有不少性感相。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 好靚女。
好靚女。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有過萬IG followers。
有過萬IG followers。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 以前的Michelle有少少唔同樣。
以前的Michelle有少少唔同樣。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 曾經玩過選美。
曾經玩過選美。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注

參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。

港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 由雷莊𠒇提名的Michelle
由雷莊𠒇提名的潘明璇Michelle順利晉身第二輪面試。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle咬住香口膠落車。
Michelle咬住香口膠落車。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 含住香口膠影相。
含住香口膠影相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 交叉腳企。
交叉腳企。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle同傳媒打招呼。
Michelle同傳媒打招呼。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle由雷莊𠒇提名。
Michelle由雷莊𠒇提名。（圖片來源：IG@juliettelouie）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者

她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。

港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。
Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 潘明璇 港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 之後又表示覺得記者影到自己好靚。
之後又表示覺得記者影到自己好靚。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@seowie、Youtube@Seowie、TVB娛樂新聞台、[email protected]、IG@juliettelouie

讀者留言

熱門文章

 