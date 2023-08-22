香港小姐2023｜潘明璇否認學歷造假兼整容 自爆叫「Pizza姐」靠化妝減肥變靚
潘明璇開腔回應事件
事隔2日，潘明璇今日（22日）出席港姐活動時接受傳媒訪問，否認前男友所講的出軌、學歷造假、及整容等等的指控。她坦言自己根本不認識他口中所講的屋主，又強調由參選港姐的第一天就已經將相關學歷交給大會，根本沒可能造假，至於他說有出軌證據，潘明璇完全不擔心，表示證據可以P圖。
力證自己純天然
前男友亦公開多張潘明璇的舊照，並大爆自己與她拍拖期間多次陪對方做整容手術，動刀的位置包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。不過，潘明璇亦同樣否認整過容，並強調自己完全沒有後天加工，又指出其中一張被指整容的照片，只是她踏單車時意外整傷鼻後影給當時男友看的，沒想到竟然會被對方拿來大造文章。她表示自己小時候身形比較肥很喜歡食Pizza，因此有「Pizza姐」的稱號，又指出如果自己要整容的話，一定會整靚啲兼整走Pizza面。至於為何現時會不同樣，潘明璇表示減肥、美容和化妝都能夠令一個人的外形變得不一樣。
對比賽信心零打擊
她強調，自己當時與前男友分手是出於性格不合，但對方不時傳電郵給她要求復合，上月更收到對方為她加油打氣的電郵，如今卻突然被對方報復，潘明璇表示對方要說謊都沒有辦法，她坦言初時有少少驚，但現時已經將事件交由律師處理，沒有影響到自己面對比賽的信心。
潘明璇被前男友公開謊言怒斥：病態的騙子
近日一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖2年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。
被指整容又出軌 仲擺親生爸爸上檯
此外，Shaun更大爆曾經在兩人拍拖期間，多次陪Michelle做整容手術，包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。在感情方面，雖然Michelle聲稱自己A0，但事實上Michelle在兩人交往期間，曾經與Shaun的屋主出軌；之後又試過謊稱爸爸在瑞士離世，但其實是在香港與其他男士幽會。
潘明璇IG已轉為私人帳戶
對於港姐再爆醜聞，有傳媒就事件向TVB企業傳訊部作查詢，目前未回覆。另一方面，潘明璇的IG已暫時轉為私人帳戶，未有就事件作回應。
Michelle前男友爆料影片足本睇：
潘明璇出聲明稱遭誹謗 已僱用律師團隊
前男友Shaun爆出一連串黑料後，Michelle於同日亦在IG發聲明，指母親已經委託新加坡律師團隊，對前男友的誹謗和人身攻擊事件採取法律行動。Michelle表示會「抱住堅定不移的決心，繼續專注下星期日的總決賽。」Michelle在IG Story發出聲明後，就將IG轉回Private。
潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級
今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注
參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者
她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！