港姐2023丨3位大熱佳麗變髮造型曝光 「金髮蔡思貝」嚴重跌Watt！
3大佳麗改造前後對比
Juliana「招牌金髮」慘痛消失
Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，又透露都接受到，自己都幾鐘意，依家有少少保留之前自己漂嘅底色，同將頭頂染返黑，因為想「不失型格又得體一點」，另外，Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」
莊子璇仙氣形象不減
至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣形象不減；至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」
「野性學霸」Michelle笑言依家保守咗
Michelle雖然髮型變化不大，但新髮型補了色和較為清爽，表示十分滿意新造型！ 三位熱門佳麗被問到私底下會唔會做唔到朋友？Michelle表示：「唔會，我哋都好friend 。」對於傳媒對3人都有不同的標籤，Michelle被封「野性學霸」，她笑言依家保守咗好多，同優雅咗。
港姐2023面試︱金髮美女Juliana「禾稈冚珍珠」
第三輪面試大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。
港姐2023面試︱「港版IU」莊子璇港大學霸出身
由首輪面試開始已經被傳媒封為「港版IU」嘅莊子璇今日以一身粉色長裙現身第三輪面試。今年21歲嘅莊子璇唔單止外表甜美可愛，原來仲係學霸出身，於香港大學修讀營養學。莊子璇經常於社交平台上傳旅行照同自拍，唔賣性感之餘，清純得嚟又夠可愛。
港姐2023面試︱黑面港姐Michelle成功晉級
獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注的Michelle亦成功晉級，第二輪面試時一邊咬住香口膠一邊影相嘅Michelle，今次就笑容滿面，仲話自己特登為面試而做空中瑜伽減肥。今年24歲的Michelle在網上小有名氣，IG有10000多人追蹤，仲經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！