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港姐2023丨3位大熱佳麗變髮造型曝光 「金髮蔡思貝」嚴重跌Watt！

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《香港小姐競選2023》入圍佳麗今日（26日）到髮型屋整頭改造造型，今日有一半會到場，另一半則在第二日才改造型。經過一輪「變髮」，入圍熱門佳麗「金髮蔡思貝」Juliana、「野性學霸」Michelle、及「港版IU」Hilary莊子璇以全新面貌示人，其中有1位竟然大跌Watt！

3大佳麗改造前後對比

Juliana「招牌金髮」慘痛消失

Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，又透露都接受到，自己都幾鐘意，依家有少少保留之前自己漂嘅底色，同將頭頂染返黑，因為想「不失型格又得體一點」，另外，Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」

港姐 熱門 Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！
Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 熱門 未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑
未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 熱門 Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」
Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」（圖片來源：[email protected]東張+）

莊子璇仙氣形象不減

至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣形象不減；至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」

港姐 熱門 Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減
Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 熱門 莊子璇好滿意咁喎！
莊子璇好滿意咁喎！（圖片來源：[email protected]東張+）

「野性學霸」Michelle笑言依家保守咗

Michelle雖然髮型變化不大，但新髮型補了色和較為清爽，表示十分滿意新造型！ 三位熱門佳麗被問到私底下會唔會做唔到朋友？Michelle表示：「唔會，我哋都好friend 。」對於傳媒對3人都有不同的標籤，Michelle被封「野性學霸」，她笑言依家保守咗好多，同優雅咗。

港姐 熱門 Michelle雖然髮型變化不大，但新髮型補了色和較為清爽。
Michelle雖然髮型變化不大，但新髮型補了色和較為清爽。（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 熱門 被問到私底下會唔會做唔到朋友？Michelle表示：「唔會，我哋都好friend 。」
被問到私底下會唔會做唔到朋友？Michelle表示：「唔會，我哋都好friend 。」（圖片來源：[email protected]東張+）

港姐2023面試︱金髮美女Juliana「禾稈冚珍珠」

第三輪面試大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。

港姐 熱門 港姐 Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。
Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 熱門 港姐 是當日的佳麗中最性感。
Juliana是當日的佳麗中最性感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 熱門 港姐
（圖片來源：[email protected]
港姐 熱門 港姐 佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。
佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。（圖片來源：[email protected]
港姐 熱門 港姐 身材非常火辣。
身材非常火辣。（圖片來源：[email protected]
港姐 熱門 港姐 經常喺IG大派福利。
經常喺IG大派福利。（圖片來源：[email protected]

港姐2023面試︱「港版IU」莊子璇港大學霸出身

由首輪面試開始已經被傳媒封為「港版IU」嘅莊子璇今日以一身粉色長裙現身第三輪面試。今年21歲嘅莊子璇唔單止外表甜美可愛，原來仲係學霸出身，於香港大學修讀營養學。莊子璇經常於社交平台上傳旅行照同自拍，唔賣性感之餘，清純得嚟又夠可愛。

港姐 熱門 港姐 莊子璇入圍第三輪面試。
莊子璇入圍第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 熱門 港姐 樣子甜美。
樣子甜美。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 熱門 港姐 「港版IU」莊子璇外表甜美可愛。
「港版IU」莊子璇外表甜美可愛。（圖片來源：[email protected]_ig）
港姐 熱門 港姐 唔賣性感，行清純路線。
唔賣性感，行清純路線。（圖片來源：[email protected]_ig）
港姐 熱門 港姐 除咗外貌甜美，原來仲係HKU出身。
除咗外貌甜美，原來仲係HKU出身。（圖片來源：[email protected]_ig）

港姐2023面試︱黑面港姐Michelle成功晉級

獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注的Michelle亦成功晉級，第二輪面試時一邊咬住香口膠一邊影相嘅Michelle，今次就笑容滿面，仲話自己特登為面試而做空中瑜伽減肥。今年24歲的Michelle在網上小有名氣，IG有10000多人追蹤，仲經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。

港姐 熱門 港姐 Michelle笑容滿面現身第三輪面試。
Michelle笑容滿面現身第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 熱門 港姐 Michelle獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注。
Michelle獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注。（圖片來源：[email protected]
港姐 熱門 港姐 IG經常上傳性感照派福利。
IG經常上傳性感照派福利。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]東張+

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