港姐2023丨3位大熱佳麗變髮造型曝光 「金髮蔡思貝」嚴重跌Watt！

《香港小姐競選2023》入圍佳麗今日（26日）到髮型屋整頭改造造型，今日有一半會到場，另一半則在第二日才改造型。經過一輪「變髮」，入圍熱門佳麗「金髮蔡思貝」Juliana、「野性學霸」Michelle、及「港版IU」Hilary莊子璇以全新面貌示人，其中有1位竟然大跌Watt！