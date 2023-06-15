港姐2023｜網紅嘿莉揭港鐵被偷拍 向亞姐楊玉梅取選美經 最緊要三招？

《香港小姐競選2023》已展開了首輪面試，今年有不少候選佳麗均來自內地，不乏網紅、高材生以及各式各樣的騎呢人士。其中一位佳麗嘿莉在參加面試前已揚言要打破TVB傳統，做個不一樣的港姐，在第二輪面試前夕，她更約了亞姐楊玉梅取經！