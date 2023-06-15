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港姐2023｜網紅嘿莉揭港鐵被偷拍 向亞姐楊玉梅取選美經 最緊要三招？

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《香港小姐競選2023》已展開了首輪面試，今年有不少候選佳麗均來自內地，不乏網紅、高材生以及各式各樣的騎呢人士。其中一位佳麗嘿莉在參加面試前已揚言要打破TVB傳統，做個不一樣的港姐，在第二輪面試前夕，她更約了亞姐楊玉梅取經！

港姐2023 嘿莉於港姐首輪面試時以一身紫色連身裙造型示人。
嘿莉於港姐首輪面試時以一身紫色連身裙造型示人。（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐2023 嘿莉在參加面試前，已揚言要打破TVB傳統。
嘿莉在參加面試前，已揚言要打破TVB傳統。（圖片來源：[email protected]

港姐2023｜嘿莉約楊玉梅食飯取經

嘿莉在首輪面試的89位佳麗中最具知名度，在參選前已揚言要打破TVB傳統，做個不一樣的港姐，由網上報名一刻開始，她已拍了多段搞笑影片，紀錄她今次參選港姐的旅程，日前她更特意約了亞姐楊玉梅食飯兼取經，詢問她參加港姐面試時要注意的地方。

港姐2023 嘿莉由網上報名一刻已開始拍了多段搞笑影片。
嘿莉由網上報名一刻已開始拍了多段搞笑影片。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 嘿莉的最新一段影片請來亞姐楊玉梅取經。
嘿莉的最新一段影片請來亞姐楊玉梅取經。（圖片來源：[email protected]

楊玉梅賜嘿莉三招：1）心態要輕鬆

楊玉梅先是為嘿莉加油打氣，之後就開始提點嘿莉要注意三點，一是心態要輕鬆，她說：「要自然唔好做作，得失唔好睇得太重！」更講出自己的經驗之談：「我嗰時選係玩囉，攞經驗囉！總之永遠要笑，你唔識答都要笑，總之記住要笑。」

港姐2023 楊玉梅先是為嘿莉加油打氣，話睇好她可以入選！
楊玉梅先是為嘿莉加油打氣，話睇好她可以入選！（圖片來源：[email protected]

2）三點式要揚長避短

而第二點是著三點式的泳衣要揚長避短：「記住你三點式（衩位）要高少少，顯得對腳長，唔好平腳！平腳顯得對腳短，（腰位）去到肚臍包少少肚腩，胸唔夠就墊多幾塊落去，但係！唔好搞到好露肉嗰啲咁。三點式你要記住，要將你嘅缺點全部收埋，將你嘅優點全部放大。」

港姐2023 楊玉梅提點嘿莉選三點式泳裝要選高衩高腰，才能顯得腿長。
楊玉梅提點嘿莉選三點式泳裝要選高衩高腰，才能顯得腿長。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 還要多加墊，但不能露太多肉。
還要多加墊，但不能露太多肉。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 楊玉梅
楊玉梅是1990年亞洲小姐季軍兼「最上鏡小姐」及「完美體態」獎得主，當年冠軍是吳綺莉，亞軍是施綺蓮。（圖片來源：[email protected] 楊玉梅）

3）化妝造型要走純情玉女路線

第三點就講到選擇的裙裝要清純、簡單，鬈髮要弄得齊整，妝容方面，唇膏不要太深色，整體化妝也不要太濃，要自然、簡單的妝容，她大讚嘿莉輪廓好靚，不需要扮到好「老積」，重點是要似個純情玉女，她強調：「佢哋鍾意純情！」

港姐2023 服裝一定要清純，楊玉梅強調TVB鍾意純情的類型！
服裝一定要清純，楊玉梅強調TVB鍾意純情的類型！（圖片來源：[email protected]
港姐2023 絕對不要扮老積！
絕對不要扮老積！（圖片來源：[email protected]
港姐2023 楊玉梅自2017年加入TVB，近日正忙於拍攝劇集《非常檢控觀》。
楊玉梅自2017年加入TVB，近日正忙於拍攝劇集《非常檢控觀》。（圖片來源：微博@楊玉梅Strawberry）

嘿莉做網紅輕鬆月入10萬

嘿莉在小紅書及微博都擁有超過7萬粉絲，抖音更有超過14萬粉絲，據知她在各大社交平台上擁有的粉絲總共超過40萬，嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她亦經常做出各種誇張表情，深得網民歡心，她畢業於美國俄亥俄州立大學，現時在香港中文大學修讀碩士課程，同時她亦有創業，擔任移民留學顧問，她曾經自爆接過有43萬收入的廣告，此外，她亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入有10萬！

港姐2023 嘿莉拍片風格以搞笑為主，但也有靚靚一面。
嘿莉拍片風格以搞笑為主，但也有靚靚一面。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 嘿莉在網上的自我介紹為：「留美在港讀研的廣東搞笑女一枚」。
嘿莉在網上的自我介紹為：「留美在港讀研的廣東搞笑女一枚」。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 嘿莉今年23歲，已是碩士畢業生，在港姐中亦是高學歷佳麗。
嘿莉今年23歲，已是碩士畢業生，在港姐中亦是高學歷佳麗。（圖片來源：[email protected]

港鐵遇偷拍男：第一次產生了恐懼

嘿莉日前少有地冇在影片中搞笑，而是好正經地講述了她近日在港鐵車廂內被偷拍的經歷，她在片中直言：「上週五去銅鑼灣喝酒，晚上十點多，坦白說我也沒有穿得多暴露，上了地鐵之後，就發現一個男子一直把手機對著我，當時已經覺得很不舒服，也是我第一次產生了恐懼。」雖然她最後鼓足勇氣用手機拍回去，也嘗試走到另一邊看對方的手機屏幕，但這位男生很快便下了車，當嘿莉追出去時對方已不見了蹤影。

港姐2023 嘿莉曬出被偷拍當日的造型。
嘿莉曬出被偷拍當日的造型。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 嘿莉指由於怕自己判斷錯誤，所以不敢直拍對方的臉。
嘿莉指由於怕自己判斷錯誤，所以不敢直拍對方的臉。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 但她直言覺得一直被對方的鏡頭對著，覺得很不舒服。
但她直言一直被對方的鏡頭對著，覺得很不舒服。（圖片來源：[email protected]

即睇嘿莉點樣向楊玉梅取經：

仲有嘿莉港鐵被偷拍的經歷：

有唔少網民都睇好嘿莉有潛力入圍！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]東張+、[email protected]、微博@楊玉梅Strawberry、[email protected] 楊玉梅

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