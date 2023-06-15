港姐2023｜網紅嘿莉揭港鐵被偷拍 向亞姐楊玉梅取選美經 最緊要三招？
港姐2023｜嘿莉約楊玉梅食飯取經
嘿莉在首輪面試的89位佳麗中最具知名度，在參選前已揚言要打破TVB傳統，做個不一樣的港姐，由網上報名一刻開始，她已拍了多段搞笑影片，紀錄她今次參選港姐的旅程，日前她更特意約了亞姐楊玉梅食飯兼取經，詢問她參加港姐面試時要注意的地方。
楊玉梅賜嘿莉三招：1）心態要輕鬆
楊玉梅先是為嘿莉加油打氣，之後就開始提點嘿莉要注意三點，一是心態要輕鬆，她說：「要自然唔好做作，得失唔好睇得太重！」更講出自己的經驗之談：「我嗰時選係玩囉，攞經驗囉！總之永遠要笑，你唔識答都要笑，總之記住要笑。」
2）三點式要揚長避短
而第二點是著三點式的泳衣要揚長避短：「記住你三點式（衩位）要高少少，顯得對腳長，唔好平腳！平腳顯得對腳短，（腰位）去到肚臍包少少肚腩，胸唔夠就墊多幾塊落去，但係！唔好搞到好露肉嗰啲咁。三點式你要記住，要將你嘅缺點全部收埋，將你嘅優點全部放大。」
3）化妝造型要走純情玉女路線
第三點就講到選擇的裙裝要清純、簡單，鬈髮要弄得齊整，妝容方面，唇膏不要太深色，整體化妝也不要太濃，要自然、簡單的妝容，她大讚嘿莉輪廓好靚，不需要扮到好「老積」，重點是要似個純情玉女，她強調：「佢哋鍾意純情！」
嘿莉做網紅輕鬆月入10萬
嘿莉在小紅書及微博都擁有超過7萬粉絲，抖音更有超過14萬粉絲，據知她在各大社交平台上擁有的粉絲總共超過40萬，嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她亦經常做出各種誇張表情，深得網民歡心，她畢業於美國俄亥俄州立大學，現時在香港中文大學修讀碩士課程，同時她亦有創業，擔任移民留學顧問，她曾經自爆接過有43萬收入的廣告，此外，她亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入有10萬！
港鐵遇偷拍男：第一次產生了恐懼
嘿莉日前少有地冇在影片中搞笑，而是好正經地講述了她近日在港鐵車廂內被偷拍的經歷，她在片中直言：「上週五去銅鑼灣喝酒，晚上十點多，坦白說我也沒有穿得多暴露，上了地鐵之後，就發現一個男子一直把手機對著我，當時已經覺得很不舒服，也是我第一次產生了恐懼。」雖然她最後鼓足勇氣用手機拍回去，也嘗試走到另一邊看對方的手機屏幕，但這位男生很快便下了車，當嘿莉追出去時對方已不見了蹤影。
即睇嘿莉點樣向楊玉梅取經：
仲有嘿莉港鐵被偷拍的經歷：
有唔少網民都睇好嘿莉有潛力入圍！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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