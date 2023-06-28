港姐2023

港姐2023｜一文睇清21位入圍佳麗齊變髮 Juliana金毛變黑慘被莊子璇抽水

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《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出26位入圍佳麗，當中21位亦按照慣例先後分兩日到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，豈料卻遭獲稱「翻版乜乜乜」的Hilary莊子璇出言抽水酸味極濃！

港姐2023 港姐 是當日的佳麗中最性感。
Juliana郭珮文在第三輪面試時因為金髮及好身材而受到網民注目。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

Juliana「招牌金髮」立即變黑 入完髮型屋慘被封胸

第一日現身的分別有11名入圍佳麗：Juliana郭珮文、Hilary莊子璇、Gladys趙穎琪、Michelle潘明璇、Victoria 毛志琛、Zora陳怡名、Hanna 胡睿涵、Jennifer周婷、Hera陳霈錤、Anna吳詠婷、Kitty 王藝淳。

而第二日現身的佳麗共有10名：Venus高伊聤、Debbie梁倩淇、Cindy陳曉彤、Lynn王怡然、Nicole梁晶晶、Jessica黃泳嘉、Eris鄧凱文、Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Jenny姜依寧。

Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」而另一方面，當日以Deep-U低領現身的Juliana，在「變髮」之後面對傳媒時竟然換上一件較高領的白色T-Shirt，封胸示人性感度大減！

港姐2023 「變髮」當日亦都谷盡現身。
「變髮」當日亦都谷盡現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023 不過變髮之後被滅金，而且要著多件衫減性感。
不過變髮之後被滅金，而且要著多件衫減性感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

莊子璇繼續可愛 笑裡藏刀出言抽水

至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣及可愛形象不減。她笑言自己稱不上可愛：「Keep返個瀏海會Young啲。」至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」又話聽到好多媒體叫佢「翻版乜乜乜」，自己開心嘅係因為前輩們都好靚，但佢最希望係做返自己莊子璇1.0 。

當日莊子璇與Juliana同時接受訪問，但當主播提到Juliana因突出上圍而被傳媒關注時，身旁的莊子璇竟然突衝口而出抽水補一句：「好嘢開心Share呀嘛！」場面一度尷尬！

港姐2023 港姐 莊子璇入圍第三輪面試。
莊子璇入圍第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023 港姐 熱門 Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減
Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐2023 二人一起接受訪問時，莊子璇竟然出言抽水！
二人一起接受訪問時，莊子璇竟然出言抽水！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

鄉音國語多被笑指選「亞姐」

除了兩位「大熱」佳麗在鏡頭前「針峰相對」之外，網民亦發現今次的港姐亦有不少帶有鄉音，甚至需要用國語輔助發言的佳麗，網民一時唔習慣揶揄似選「亞洲小姐」，例如「野性學霸」Michelle明顯有新加坡口音；Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」；Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪；Kitty 王藝淳更強行以廣東話受訪，尊重本土不過就每粒字都歪晒音，差啲聽唔明佢講乜！

到第二日亮相的佳麗更加嚴重，包括Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Lynn王怡然、Jessica黃泳嘉以及Jenny姜依寧，聽得出她們5位的母語都非廣東話，認真國際化！

港姐2023 Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」
Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023 Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪
Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023 爭啲聽唔明Kitty 王藝淳講乜！
爭啲聽唔明Kitty 王藝淳講乜！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

想知各佳麗口音有幾嚴重？即睇片重溫：

「翻版范冰冰」王敏慈缺席

有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在首三輪面試都受到傳媒追訪，由最初被指整容到後來改化淡妝重捨靚樣！不過今次兩日的「變髮」就未有現身，據聞是因事缺席。

港姐2023 港姐 妝容淡了，成個氣質出晒嚟！
妝容淡了，成個氣質出晒嚟！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐2023 「翻版范冰冰」王敏慈中）與另外兩位佳麗Lynn及Lea一同現身。
「翻版范冰冰」王敏慈（中）第二輪面試好濃妝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐2023 港姐 不過王敏慈閨蜜就即刻上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。
王敏慈閨蜜上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。（圖片來源：小紅書圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected] 娛樂新聞台

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