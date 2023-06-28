港姐2023｜一文睇清21位入圍佳麗齊變髮 Juliana金毛變黑慘被莊子璇抽水
Juliana「招牌金髮」立即變黑 入完髮型屋慘被封胸
第一日現身的分別有11名入圍佳麗：Juliana郭珮文、Hilary莊子璇、Gladys趙穎琪、Michelle潘明璇、Victoria 毛志琛、Zora陳怡名、Hanna 胡睿涵、Jennifer周婷、Hera陳霈錤、Anna吳詠婷、Kitty 王藝淳。
而第二日現身的佳麗共有10名：Venus高伊聤、Debbie梁倩淇、Cindy陳曉彤、Lynn王怡然、Nicole梁晶晶、Jessica黃泳嘉、Eris鄧凱文、Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Jenny姜依寧。
Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」而另一方面，當日以Deep-U低領現身的Juliana，在「變髮」之後面對傳媒時竟然換上一件較高領的白色T-Shirt，封胸示人性感度大減！
莊子璇繼續可愛 笑裡藏刀出言抽水
至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣及可愛形象不減。她笑言自己稱不上可愛：「Keep返個瀏海會Young啲。」至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」又話聽到好多媒體叫佢「翻版乜乜乜」，自己開心嘅係因為前輩們都好靚，但佢最希望係做返自己莊子璇1.0 。
當日莊子璇與Juliana同時接受訪問，但當主播提到Juliana因突出上圍而被傳媒關注時，身旁的莊子璇竟然突衝口而出抽水補一句：「好嘢開心Share呀嘛！」場面一度尷尬！
鄉音國語多被笑指選「亞姐」
除了兩位「大熱」佳麗在鏡頭前「針峰相對」之外，網民亦發現今次的港姐亦有不少帶有鄉音，甚至需要用國語輔助發言的佳麗，網民一時唔習慣揶揄似選「亞洲小姐」，例如「野性學霸」Michelle明顯有新加坡口音；Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」；Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪；Kitty 王藝淳更強行以廣東話受訪，尊重本土不過就每粒字都歪晒音，差啲聽唔明佢講乜！
到第二日亮相的佳麗更加嚴重，包括Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Lynn王怡然、Jessica黃泳嘉以及Jenny姜依寧，聽得出她們5位的母語都非廣東話，認真國際化！
想知各佳麗口音有幾嚴重？即睇片重溫：
「翻版范冰冰」王敏慈缺席
有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在首三輪面試都受到傳媒追訪，由最初被指整容到後來改化淡妝重捨靚樣！不過今次兩日的「變髮」就未有現身，據聞是因事缺席。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！