港姐2023｜一文睇清21位入圍佳麗齊變髮 Juliana金毛變黑慘被莊子璇抽水

《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出26位入圍佳麗，當中21位亦按照慣例先後分兩日到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，豈料卻遭獲稱「翻版乜乜乜」的Hilary莊子璇出言抽水酸味極濃！