港姐2023

港姐2023｜次輪面試佳麗真面目見傳媒 有位漏網之魚被激讚贏硬！

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無綫（TVB）年度盛事《香港小姐競選2023》今日（16日）於將軍澳電視城進行第二輪面試，50位入圍佳麗於下午正式會見傳媒。數位大熱包括「翻版范冰冰」Noel、「港版有村架純」莊子璇以及被爆黑歷史的瑜伽導師Venus都成功入圍。她們在鏡頭下的真面目又係點？嚴選5位第二輪面試的高質佳麗，有一位無論身形，又或是言行舉止都非常出眾，令現場人直不禁高呼「贏硬！」

港姐2023 《香港小姐競選2023》今日進行第二輪面試，50位入圍佳麗於下午正式會見傳媒。
《香港小姐競選2023》今日進行第二輪面試，50位入圍佳麗於下午正式會見傳媒。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）

港姐2023｜Venus收起性感高貴現身

大熱之一的瑜伽導師Venus經常在IG大方分享性感靚相，早前亦被爆出黑歷史，包括曾於2019年陪馬主入馬場拉頭馬，又有人認為她於參選前才任職瑜伽老師是為選港姐鋪路。Venus收起狂野及性感，以白色露肩長裙高貴現身第二輪面試。

港姐2023 Venus收起性感，以白色露肩長裙現身第二輪面試。
Venus收起性感，以白色露肩長裙現身第二輪面試。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 Venus經常在IG大方分享性感靚相。
Venus經常在IG大方分享性感靚相。（圖片來源：[email protected]

「港版有村架純」莊子璇否認係大熱

行清純風的21歲「港版有村架純」莊子璇以黑色吊帶裙現身，大方得體。被在場記者問到「大熱喎，有冇信心？」，她掩嘴耍手擰頭否認。莊子璇樣子甜美，現時仍在修讀營養學。

港姐2023 莊子璇以黑色吊帶裙現身，大方得體。
莊子璇以黑色吊帶裙現身，大方得體。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 莊子璇笑容甜美，有「港版有村架純」之稱。
莊子璇笑容甜美，有「港版有村架純」之稱。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 個樣好Sweet呀！
個樣好Sweet呀！（圖片來源：莊子璇IG圖片）

「翻版范冰冰」Noel勁有禮貌

有「翻版范冰冰」之稱的Noel現年21歲，是中央戲劇學院表演系的學生。從Noel分享的生活照可見，她又識中樂又識彈Ukulele。擁有超白肌膚的Noel身穿白色背心裙現身，明艷照人之餘，又90度向在場記者鞠躬道謝，認真有禮貌。

港姐2023 擁有超白肌膚的Noel身穿白色背心裙現身。
擁有超白肌膚的Noel身穿白色背心裙現身。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 高貴大方。
高貴大方。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 又90度向在場記者鞠躬道謝，認真有禮貌。
又90度向在場記者鞠躬道謝，認真有禮貌。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 Noel擁有超白肌膚。
Noel擁有超白肌膚。（圖片來源：[email protected]

「Cute版阿Sa」王怡然話題多多

來自江蘇、21歲的王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。早前她因不懂說廣東話而遭受網民抨擊，又被指頸上有吻痕，雖然話題多多，不過無損王怡然第二輪面試的心情。

港姐2023 王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。
王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 雖然王怡然話題多多，不過無損她第二輪面試的心情。
雖然王怡然話題多多，不過無損她第二輪面試的心情。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 否認頸上有吻痕。
否認頸上有吻痕。（圖片來源：小紅書@王怡然）

睇漏眼之選−Darling

25歲Darling是第二次參選，身高170cm的她擁有高䠷身形及標緻的樣子，當被問到有沒有信心時，她自信回答「有」。加上Darling又識擺甫士，兼自動波轉甫士給在場傳媒拍照，令在場人士不禁高呼「贏硬！」

港姐2023 Darling身高170cm。
Darling身高170cm。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 對於第二次參選表示有信心。
對於第二次參選表示有信心。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 識得擺甫士。
識得擺甫士。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
港姐2023 擁有高䠷身形。
擁有高䠷身形。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖, IG圖片

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