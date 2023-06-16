港姐2023｜次輪面試佳麗真面目見傳媒 有位漏網之魚被激讚贏硬！

無綫（TVB）年度盛事《香港小姐競選2023》今日（16日）於將軍澳電視城進行第二輪面試，50位入圍佳麗於下午正式會見傳媒。數位大熱包括「翻版范冰冰」Noel、「港版有村架純」莊子璇以及被爆黑歷史的瑜伽導師Venus都成功入圍。她們在鏡頭下的真面目又係點？嚴選5位第二輪面試的高質佳麗，有一位無論身形，又或是言行舉止都非常出眾，令現場人直不禁高呼「贏硬！」