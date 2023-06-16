港姐2023｜次輪面試佳麗真面目見傳媒 有位漏網之魚被激讚贏硬！
港姐2023｜Venus收起性感高貴現身
大熱之一的瑜伽導師Venus經常在IG大方分享性感靚相，早前亦被爆出黑歷史，包括曾於2019年陪馬主入馬場拉頭馬，又有人認為她於參選前才任職瑜伽老師是為選港姐鋪路。Venus收起狂野及性感，以白色露肩長裙高貴現身第二輪面試。
「港版有村架純」莊子璇否認係大熱
行清純風的21歲「港版有村架純」莊子璇以黑色吊帶裙現身，大方得體。被在場記者問到「大熱喎，有冇信心？」，她掩嘴耍手擰頭否認。莊子璇樣子甜美，現時仍在修讀營養學。
「翻版范冰冰」Noel勁有禮貌
有「翻版范冰冰」之稱的Noel現年21歲，是中央戲劇學院表演系的學生。從Noel分享的生活照可見，她又識中樂又識彈Ukulele。擁有超白肌膚的Noel身穿白色背心裙現身，明艷照人之餘，又90度向在場記者鞠躬道謝，認真有禮貌。
「Cute版阿Sa」王怡然話題多多
來自江蘇、21歲的王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。早前她因不懂說廣東話而遭受網民抨擊，又被指頸上有吻痕，雖然話題多多，不過無損王怡然第二輪面試的心情。
睇漏眼之選−Darling
25歲Darling是第二次參選，身高170cm的她擁有高䠷身形及標緻的樣子，當被問到有沒有信心時，她自信回答「有」。加上Darling又識擺甫士，兼自動波轉甫士給在場傳媒拍照，令在場人士不禁高呼「贏硬！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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