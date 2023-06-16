黎佩琳

港姐2023︱27歲黎佩琳背景超猛料！國寶級鋼琴大師高徒 生活超奢華

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《香港小姐競選2023》今日（16日）於將軍澳電視城進行次輪面試，其中被稱做大熱之一的黎佩琳身穿紫色緊身裙現身。報稱娛樂記者出身的黎佩琳，原來背景一啲都唔簡單，年紀細細已經住超豪華豪宅之餘，仲係呢位鋼琴大師嘅徒弟！

黎佩琳 大熱黎佩琳今日身穿紫色露膊緊身裙現身。
大熱黎佩琳今日身穿紫色露膊緊身裙現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
黎佩琳 笑容超甜美！
笑容超甜美！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

大熱黎佩琳報稱娛記出身 曾訪問劉青雲

27歲黎佩琳今日（16日）以一身紫色緊身長裙登場，一頭長曲髮加上華麗妝容，令佢喺50位入圍佳麗中成功突圍。黎佩琳接受訪問時透露自己於香港演藝學院畢業，職業為娛樂記者，曾經采訪過劉青雲等巨星。黎佩琳在本人社交平台亦上傳過多張採訪工作照，曾經兩度採訪金像獎盛事。

黎佩琳 黎佩琳為娛樂記者出身，曾經訪問過劉青雲。
黎佩琳為娛樂記者出身，曾經訪問過劉青雲。（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 黎佩琳於香港演藝學院畢業。
黎佩琳於香港演藝學院畢業。（圖片來源：[email protected]

背景超猛料 原來「鋼琴大師」劉詩昆徒弟

不過黎佩琳並唔係只係簡單嘅娛樂記者，喺佢社交平台上能夠多次見到「鋼琴大師」劉詩昆嘅身影，原來黎佩琳就係「鋼琴大師」劉詩昆嘅徒弟！黎佩琳除咗會陪師父出席演奏活動之餘，仲時不時到師父家中作客，來頭超猛！

黎佩琳 黎佩琳來頭超猛，為「國寶級鋼琴大師」劉詩昆嘅徒弟
黎佩琳來頭超猛，為「國寶級鋼琴大師」劉詩昆嘅徒弟（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 黎佩琳經常上傳自己彈鋼琴的相片。
黎佩琳經常上傳自己彈鋼琴的相片。（圖片來源：[email protected]

超豪華豪宅內部曝光 經常大曬名牌手袋

除咗來頭夠猛之外，黎佩琳家底似乎非常雄厚。黎佩琳曾經喺社交平台中大曬位於內地嘅超豪華豪宅，其豪宅不但坐擁無敵海景，內部亦都非常寬敞，客廳仲要大得非常驚人，喺放下三角鋼琴之後，空間依然卓卓有餘。此外，平時打扮貴氣嘅黎佩琳亦經常大曬名牌手袋，CHANEL、LV等名牌手袋對佢嚟講都只係「上學包包」，非常富貴！

黎佩琳 豪宅坐擁無敵海景之餘，客廳仲要超寬敞。
豪宅坐擁無敵海景之餘，客廳仲要超寬敞。（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 每日都對住咁靚嘅海景彈琴。
每日都對住咁靚嘅海景彈琴。（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 連房間都好寬敞。
連房間都好寬敞。（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 黎佩琳仲話呢啲名牌手袋全部都係「上學包包」
黎佩琳仲話呢啲名牌手袋全部都係「上學包包」。（圖片來源：[email protected]
黎佩琳 經常全身名牌。
經常全身名牌。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] 娛樂新聞台

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