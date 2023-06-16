港姐2023︱27歲黎佩琳背景超猛料！國寶級鋼琴大師高徒 生活超奢華
大熱黎佩琳報稱娛記出身 曾訪問劉青雲
27歲黎佩琳今日（16日）以一身紫色緊身長裙登場，一頭長曲髮加上華麗妝容，令佢喺50位入圍佳麗中成功突圍。黎佩琳接受訪問時透露自己於香港演藝學院畢業，職業為娛樂記者，曾經采訪過劉青雲等巨星。黎佩琳在本人社交平台亦上傳過多張採訪工作照，曾經兩度採訪金像獎盛事。
背景超猛料 原來「鋼琴大師」劉詩昆徒弟
不過黎佩琳並唔係只係簡單嘅娛樂記者，喺佢社交平台上能夠多次見到「鋼琴大師」劉詩昆嘅身影，原來黎佩琳就係「鋼琴大師」劉詩昆嘅徒弟！黎佩琳除咗會陪師父出席演奏活動之餘，仲時不時到師父家中作客，來頭超猛！
超豪華豪宅內部曝光 經常大曬名牌手袋
除咗來頭夠猛之外，黎佩琳家底似乎非常雄厚。黎佩琳曾經喺社交平台中大曬位於內地嘅超豪華豪宅，其豪宅不但坐擁無敵海景，內部亦都非常寬敞，客廳仲要大得非常驚人，喺放下三角鋼琴之後，空間依然卓卓有餘。此外，平時打扮貴氣嘅黎佩琳亦經常大曬名牌手袋，CHANEL、LV等名牌手袋對佢嚟講都只係「上學包包」，非常富貴！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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