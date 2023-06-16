港姐2023︱27歲黎佩琳背景超猛料！國寶級鋼琴大師高徒 生活超奢華

《香港小姐競選2023》今日（16日）於將軍澳電視城進行次輪面試，其中被稱做大熱之一的黎佩琳身穿紫色緊身裙現身。報稱娛樂記者出身的黎佩琳，原來背景一啲都唔簡單，年紀細細已經住超豪華豪宅之餘，仲係呢位鋼琴大師嘅徒弟！