港姐2023丨Juliana郭佩文沙灘大騷完美體態 竟因身上印記被嫌棄？

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，已由越南返港的16位佳麗正爭取時間積極備戰，當中16號Juliana郭珮文就話要好好休息，令自己皮膚狀態更好，同埋更加有精神，日前她就在社交網po出去沙灘玩樂的泳裝照，大騷Hot爆身形，但竟然因身上印記，而被指美感度大打折扣！
港姐2023丨Juliana郭佩文 著火紅泳衣漏波邊
早前獲得「完美體態大獎」的21歲Juliana，近日以「Summer strike」（夏日重擊）為題，連環po出多張在沙灘上拍攝的靚相，相中她穿著一身火紅色的兩件頭泳衣，以正面及打側身等pose，大騷其葫蘆形曲線，其上半截Tube top泳衣更包不住Juliana傲人的上圍，漏出少許南半球，非常誘人。
被封「黃婧靈2.0」
網民都大讚Juliana「超正」、「完美」、「無得輸」、「港姐冠軍就係你」等等，更有網民認為她的Hot爆身形足以同無綫新一代咪神「波波」黃婧靈睇齊，封她為「黃婧靈2.0」，不過也有網民指出她身上有著顯眼的背心款泳衣印記，令其整體的美感度大打折扣。
香港小姐2023｜16號. 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/53.5kg/電商創業
Juliana「禾稈冚珍珠」
由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！
郭珮文香港小姐2023｜Juliana獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
郭珮文香港小姐2023｜Juliana IG私照大公開
畢業於紐約大學、報稱經營首飾網店的Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。最近她又在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊的照片，勁有個人風格。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！