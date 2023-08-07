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港姐2023丨Juliana郭佩文沙灘大騷完美體態 竟因身上印記被嫌棄？

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《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，已由越南返港的16位佳麗正爭取時間積極備戰，當中16號Juliana郭珮文就話要好好休息，令自己皮膚狀態更好，同埋更加有精神，日前她就在社交網po出去沙灘玩樂的泳裝照，大騷Hot爆身形，但竟然因身上印記，而被指美感度大打折扣！

港姐2023 香港小姐2023 2023香港小姐競選 陳怡名 「金髮蔡思貝」16號郭珮文有對手了！
在越南拍攝泳衣照時的Juliana郭珮文。（圖片來源：TVB）

港姐2023丨Juliana郭佩文 著火紅泳衣漏波邊

早前獲得「完美體態大獎」的21歲Juliana，近日以「Summer strike」（夏日重擊）為題，連環po出多張在沙灘上拍攝的靚相，相中她穿著一身火紅色的兩件頭泳衣，以正面及打側身等pose，大騷其葫蘆形曲線，其上半截Tube top泳衣更包不住Juliana傲人的上圍，漏出少許南半球，非常誘人。

港姐2023 Juliana被封為「翻版蔡思貝」，三圍為35、23、36吋，身高168cm，體重54kg。
Juliana被封為「翻版蔡思貝」，三圍為35、23、36吋，身高168cm，體重53.5kg。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 Juliana由面試階段至今一直被視為奪冠大熱佳麗，早前更獲得「完美體態大獎」，不過她就指自己「太大隻」，需要在決賽前再多減5kg。
Juliana由面試階段至今一直被視為奪冠大熱佳麗，早前更獲得「完美體態大獎」，不過她就指自己「太大隻」，需要在決賽前再多減5kg。（圖片來源：[email protected]

被封「黃婧靈2.0」

網民都大讚Juliana「超正」、「完美」、「無得輸」、「港姐冠軍就係你」等等，更有網民認為她的Hot爆身形足以同無綫新一代咪神「波波」黃婧靈睇齊，封她為「黃婧靈2.0」，不過也有網民指出她身上有著顯眼的背心款泳衣印記，令其整體的美感度大打折扣。

港姐2023 陽光一暗，Juliana身上被曬出的印記就非常明顯，同時網民仲發現她的Tube top下方漏出少許波邊，亦非常誘人。
陽光一暗，Juliana身上被曬出的印記就非常明顯，同時網民仲發現她的Tube top下方漏出少許波邊，亦非常誘人。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 限時動態中，Juliana仲擘大個口狂補水，姿態勁豪邁，不拘小節！
限時動態中，Juliana仲擘大個口狂補水，姿態勁豪邁，不拘小節！（圖片來源：[email protected]
港姐2023 波波黃婧靈是無綫新一代咪神，大受網民喜愛，Juliana被封「黃婧靈2.0」，有大把前途！
波波黃婧靈是無綫新一代咪神，大受網民喜愛，Juliana被封「黃婧靈2.0」，有大把前途！（圖片來源：[email protected]

香港小姐2023｜16號. 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/53.5kg/電商創業

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郭珮文Juliana面試時因「金毛」髮型以及好身材而受到網民注目，但變髮後髮色其「招牌金髮」消失，曾被指形象大跌Watt。（圖片來源：TVB）
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在「《2023 香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」記者會中Juliana突然「封胸」收起性感身材，再加上一身文青風格的打扮和深色長髮，看起來清純得多。（圖片來源：[email protected]_official）
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抽籤抽到16號，Juliana扁嘴的表情隨即被攝影機捕捉到，與其高冷形象相比非常有反差感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

Juliana「禾稈冚珍珠」

由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！

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Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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是當日的佳麗中最性感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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相當驚險！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

郭珮文香港小姐2023｜Juliana獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

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曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
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曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
港姐2023 郭珮文香港小姐 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

郭珮文香港小姐2023｜Juliana IG私照大公開

畢業於紐約大學、報稱經營首飾網店的Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。最近她又在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊的照片，勁有個人風格。

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Juliana經常喺IG大派福利。（圖片來源：[email protected]
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一頭金髮登場非常搶鏡。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 郭珮文香港小姐 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 身材非常火辣。
身形非常火辣。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 郭珮文香港小姐 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 經常喺IG大派福利。
日常打扮都十分養眼。（圖片來源：[email protected]
港姐2023 變回黑髮後同蔡思貝更加似樣，當年蔡思貝亦係選港姐入行，仲攞到亞軍！
變回黑髮後Juliana同蔡思貝更加似樣，當年蔡思貝亦係選港姐入行，仲攞到亞軍！（圖片來源：[email protected]
港姐2023 在TVB官方FB的投票中，Juliana更人氣高企，僅次17號王敏慈。
在TVB官方FB的投票中，Juliana更人氣高企，僅次17號王敏慈。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、[email protected][email protected]_official、[email protected] 娛樂新聞台

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