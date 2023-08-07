港姐2023丨Juliana郭佩文沙灘大騷完美體態 竟因身上印記被嫌棄？

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，已由越南返港的16位佳麗正爭取時間積極備戰，當中16號Juliana郭珮文就話要好好休息，令自己皮膚狀態更好，同埋更加有精神，日前她就在社交網po出去沙灘玩樂的泳裝照，大騷Hot爆身形，但竟然因身上印記，而被指美感度大打折扣！