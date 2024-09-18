港姐2024｜亞軍梁嘉莹合照鬆踭捱轟 冠軍倪樂琳回應獲讚夠大方

《香港小姐競選2024》後仍然備受關注，而網民對3甲得主嘅一舉一動同樣好奇！但係港姐決賽後嘅3甲合照就引起網民熱議。皆因梁嘉莹除咗被指疑似不滿奪亞，鬆踭兼擋住冠軍倪樂琳！不過早前3甲佳麗孖住友誼小姐現身內地出席中秋活動時，亞軍梁嘉莹又因為1舉動被指再鬆踭冠軍倪樂琳……

