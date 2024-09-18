港姐2024｜亞軍梁嘉莹合照鬆踭捱轟 冠軍倪樂琳回應獲讚夠大方
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《香港小姐競選2024》後仍然備受關注，而網民對3甲得主嘅一舉一動同樣好奇！但係港姐決賽後嘅3甲合照就引起網民熱議。皆因梁嘉莹除咗被指疑似不滿奪亞，鬆踭兼擋住冠軍倪樂琳！不過早前3甲佳麗孖住友誼小姐現身內地出席中秋活動時，亞軍梁嘉莹又因為1舉動被指再鬆踭冠軍倪樂琳……
港姐2024｜亞軍梁嘉瑩合照擋實冠軍倪樂琳
倪樂琳賽後在社交平台分享出多張照片，除咗有比賽時嘅靚相外，亦有奪冠後與亞軍梁嘉莹以及季軍楊梓瑤嘅合照。不過唔少網民就指出亞軍梁嘉莹鬆踭冠軍倪樂琳，而且合照時仲以大半邊身擋住倪樂琳，更被指不滿奪亞：「11這個坐姿不妥啊……把冠軍都遮擋了」「那個亞軍很心機啊」「史上第一人遮住冠軍合影」「其實亞冠可以好像季冠那樣坐，感覺會更好」
港姐2024｜冠軍倪樂琳火速上線大方回應
對於網民嘅指控，作為當事人之一嘅倪樂琳就喺火速回應：「因為本來不用坐上去的，但記者想讓我們close點，但高跟鞋太高，旗袍又開高叉，她們蹲下來很不方便，所以我們三個就商量著一起坐！但無奈座位實在太小了，放不下三個屁屁！然後我們剛決賽完也很緊張很累，只想著趕快拍完收工，回家吃飯睡覺！所以沒注意這些細節！而且當時我們也不知道這些規矩！」
而梁嘉瑩也在留言中表達了對倪樂琳的感謝，她說：「嗚嗚嗚謝謝寶幫我回應。」
港姐2024｜亞軍梁嘉瑩出活動1舉動再捱轟
雖然倪樂琳在社交平台為梁嘉莹澄清，但是2人隨後於內地出席中秋節活動時，梁嘉莹就在倪樂琳向現場觀眾派心時掂行掂過，更疑似以手踭撞開倪樂琳，再度引起網民不滿兼留言砲轟。
唔少網民都表示亞軍梁嘉莹做法唔夠大方：「這個亞軍真的是，把她雪藏得了」「其實你不滿意冠軍也用不著這樣」「她就是聽到別人喊冠軍，不爽故意撞開的吧」「亞軍明顯不屑」「亞軍呢幾下動作真係唔得」「有必要這樣嗎，輸了就是輸了」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、小紅書@ellyncyy、Ig@ellyncyy