盤點歷年5大年輕港姐花生位中五生問准校長先參選 蔡少芬拎冠只得XX歲
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《2024香港小姐競選》鼓勵17至27歲佳麗報名參加，第二輪面試中「青春擔當」17歲Yoyo就備受網友關注！其實歷年來都有唔少年輕港姐極具話題性，一齊睇睇！
盤點歷年5大年輕港姐花生位：
1）Yoyo（17歲）：中五生問准校長先參選
《2024香港小姐競選》港姐中最年輕的參賽者一定非17歲的Yoyo莫屬。Yoyo現正就讀中五，雖然明年就要考DSE，但依然決定參選港姐。當被問到學校是否同意參賽，Yoyo就點頭指有問過校長，家人亦支持自己參賽。
2）蔡少芬（17歲）：勇奪季軍入行做最年輕視后
近年北上發展的蔡少芬，當年以17歲芳齡參加《1991香港小姐競選》，更獲得港姐季軍，成為了當時最年輕的港姐。蔡少芬入行後出演過多套經典劇集，更憑《天地豪情》封視后，成為TVB史上最年輕的視后。
3）胡睿涵（18歲）：年紀細細已獲封「最強咪神」
去年一眾參賽佳麗中，6號佳麗胡睿涵（Hanna Hu）為去年DSE考生，為年紀最小的佳麗，現年18歲，身高175.5cm。胡睿涵除了身材高挑，從前TVB公開的佳麗泳裝造型照可見，胡睿涵身材玲瓏浮凸，年紀細細就獲封「最強咪神」！
4）葉芷澄（17歲）：揚言想做麥明詩接班人
2020年香港小姐競選因為收到疫情影響，所以一班參賽者都以視像形式面試，其中年紀最小的參賽者為17歲的葉芷澄，清純可愛，但信心十足，她的偶像是10A港姐冠軍麥明詩，面試期間對答得體，獲不少人讚賞。
5）張曉祺（17歲）：落選港姐花式搏出位
張曉祺以17歲參選2021年香港小姐選舉，不過落選後就新聞多多，不但被影到與星爺一起出海，又被指拜金博黐富豪，不時上載富貴生活，，出入豪宅上遊艇，仲成身名牌。當時更被網民一度踢爆疑似用假嘢，貼出真貨相作對照，為此Ukei嬲嬲豬激動回應，仲發毒誓堅稱自己冇用假嘢！
圖片來源：IG@u_keik、TVB