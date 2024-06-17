香港小姐2024｜佳麗曾入演員訓練班 自爆因導演1句話嚇窒唔敢入娛樂圈

《香港小姐競選2024》今日（17日）舉行首輪面試，一眾佳麗的官方照一出，隨即有不少參賽者火速被起底。今屆的參賽者中不乏本港與內地的KOL，當中有一位佳麗更於18歲時為追夢參加演員訓練班，不過她事後就曾接受訪問踢爆被導演提出過分要求及極難聽說話，更令自己卻步演藝圈……

