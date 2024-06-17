香港小姐2024｜佳麗曾入演員訓練班 自爆因導演1句話嚇窒唔敢入娛樂圈
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《香港小姐競選2024》今日（17日）舉行首輪面試，一眾佳麗的官方照一出，隨即有不少參賽者火速被起底。今屆的參賽者中不乏本港與內地的KOL，當中有一位佳麗更於18歲時為追夢參加演員訓練班，不過她事後就曾接受訪問踢爆被導演提出過分要求及極難聽說話，更令自己卻步演藝圈……
香港小姐2024｜李雨青小有名氣仲幫過晴天林拍片
現年26歲的李雨青（Rachel）任職模特兒以及鋼琴老師，笑容甜美嘅Rachel在Instagram上更係小有名氣，有超過3萬的followers。李雨青的社交平台上亦見到佢有唔少嘅拍攝工作以及品牌活動，而李雨青更曾在YouTube channel晴天林出現，可謂係瓣瓣都掂啊！
香港小姐2024｜李雨青曾入演員訓練班被嚇窒
其實李雨青18歲時就曾參加過演員訓練班，當時她更成功完成課程。但係修畢課程後李雨青竟被導演約上屋企簽約，過程中仲連環提出過分嘅要求：「你唔可以拍拖」、「你個人都要屬於我」、「我強姦咗你都得」等，嚇窒當時僅得18歲嘅李雨青！好彩後來李雨青安全離開該導演嘅寓所，但係就令佢對娛樂圈卻步，直到大學畢業後先再次踏足做model。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]