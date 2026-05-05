樂易玲首度親揭港姐「魔鬼合約」內容 霸氣9字回應KOL呃流量

TVB助理總經理樂易玲親自現身《2026香港小姐競選》全球招募記者會，面對記者追問有關KOL借參選呃流量、甚至公開合約內容嘅爭議，樂易玲霸氣回應「未曾驚過」，更首度逐一拆解合約條款，揭開選美界不為人知嘅生存法則。