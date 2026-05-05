樂易玲首度親揭港姐「魔鬼合約」內容 霸氣9字回應KOL呃流量
樂易玲親揭港姐「參選合約」真正內容
面對外界一直將港姐合約形容為「魔鬼合約」，樂易玲昨日終於公開回應，強調合約正式名稱為「參選合約」，而且多年來內容基本一致，並非針對任何特定佳麗。她解釋合約核心條款其實只有一項重點限制：「我哋咁多年都係簽緊同一份嘅合約，我哋嘅合約叫做『參選合約』，我哋嘅合約裏面一定有一樣，就係喺我哋第一年，係唔可以參加另外一啲同類型嘅活動，即係選美活動，就係呢樣嘢啫。」換言之，所謂「魔鬼條款」嘅核心，其實只係要求佳麗入圍後一年內唔可以參加其他選美比賽，以維護賽事公平性。
KOL借港姐呃流量？樂易玲態度出乎意料
近年唔少KOL同網紅被質疑參選港姐只係為咗「打卡」式曝光，甚至有人公開合約內容博取關注，令外界擔心選美淪為流量工具。對此樂易玲嘅態度竟然相當開明，她表示：「喺我哋第一次睇參賽者嗰啲video同相，我哋真係睇佢嘅美貌，其他嘅嘢我哋真係唔會諗咁多，其實而家新媒體都好發達，佢哋好想好有興趣想嚟知道參加睇下有冇機會，我都覺得無可厚非嘅。」言下之意，TVB選人首要標準依然係美貌，至於參選者本身係咪KOL、有幾多粉絲，並唔係考慮因素。
「未曾驚過集體退選」樂易玲霸氣回應
早前有傳多位熱門佳麗因為合約條款過於嚴苛而選擇退出，包括有參賽者公開表示「不敢簽合約」或「合約太辣」，一度引發外界擔心會出現集體退選潮。面對記者追問會否擔心歷史重演，樂易玲笑住霸氣回應：「我哋都未曾驚過，哈哈，唔會有集體退選嘅，我覺得呢每一個想參加或者對娛樂圈，又或者對選美有興趣嘅佳麗，我覺得每一位都係為自己將來嘅前途諗，唔會我要特登同你一齊，我哋唔做啦。」她更補充指每位參選者都有自己嘅「鬥心」，係為自己將來向前行一步，敢於挑戰做到最完美。
傳統選美制度撞正新媒體時代
事實上，「港姐合約退選風波」並非首次發生，過往已有多位佳麗在面試階段因合約問題而退出。爭議點主要集中在合約年期、禁止參與同類活動嘅限制，以及社交媒體管理權嘅分配等問題。隨住新媒體時代來臨，唔少參選者本身已經係擁有大量粉絲嘅KOL，佢哋對於交出社交平台管理權或利益分成自然更加敏感。不過從樂易玲嘅回應可見，TVB立場相當堅定，認為條款係維護比賽公平嘅必要措施，唔會因為外界壓力而作出讓步。
網民熱議港姐合約係咪真係「辣」
消息一出，網民反應兩極。有人認為TVB嘅合約條款合情合理，留言指「參加比賽梗係要有規矩」、「一年唔參加其他選美都叫辣？」；但亦有網民同情退選佳麗，認為「而家啲KOL本身已經有自己嘅事業，要佢哋放棄太多唔公平」。更有網民直言：「如果真係想入娛樂圈，呢啲條件根本唔算嘢，驚就唔好參加囉。」無論如何，2026年港姐海選已經正式啟動，究竟今屆會唔會再有退選風波，相信好快就會揭曉。