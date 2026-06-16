港姐2026｜12強佳麗背景全面起底 投行分析師識6種語言 心理學博士最吸睛
盤點港姐2026十二強佳麗：
袁絲珩 (Bernice Yuen)：26歲，主題樂園演員及司儀
袁絲珩畢業於香港浸會大學，持有傳理學學士學位，學歷在一眾佳麗中相當亮眼。除了主題樂園演員這個正職外，她同時是一名不折不扣的「斜槓族」，工作範疇涵蓋司儀、舞台劇演員以及網店模特兒等多個領域，可謂「瓣瓣掂」。翻查她的社交平台，除了各式工作照外，亦不乏旅遊風景照及水著靚相，展現出自信大方的一面。
李澤欣 (Scarlett Lee)：24歲，可持續發展顧問
24歲的李澤欣一登場一直被封為「大熱」，在日前泳衣面試環節時，以香港中文大學碩士畢業生身份亮相，自我介紹時展現十足自信，表示自己有兩個夢想：「一個就係演員，第二個就係太空人」，更以香港首位女太空人作為勵志例子，稱「既然佢身為三個小朋友嘅媽媽都夠膽坐火箭上太空，而我淨係需要坐車嚟TVB」。
李澄晴 (Cory Lee)：25歲，鋼琴老師
李澄晴是《2026香港小姐競選》的候選佳麗之一。現年25歲的她擁有碩士學歷，因其甜美外貌與迷人酒窩而備受關注，被外界稱為「翻版林欣彤」。
譚雅文 (Tiffany Tam)：25歲，身高 173 厘米，國際關係研究生
25歲的譚雅文（Tiffany Tam）現年25歲，身高達173厘米，是今屆最高挑的佳麗之一，目前正修讀國際關係研究生課程，學歷與身材兼備。
魏欣 (Etherine Wei)：25歲
翻查魏欣社交平台資料，她報稱畢業於英國愛丁堡大學，取得工程學士及碩士學位，屬於「工程本碩」連讀畢業生。學歷亮眼的她，畢業後並未從事工程相關行業，有指她已加入保險界並正接受培訓。她的社交平台上經常分享性感低胸露腰裝扮的火辣照片，對自己身材信心十足，某些角度更被網民指撞樣Angelababy。早於6月10日第二輪面試當日，她以一襲粉色露肩長裙亮相，皺褶貼身剪裁將豐滿身材表露無遺，隨即成為傳媒鏡頭焦點。
盧蔚晴 (Regina Lo)：20歲，法律系學生
6號佳麗盧蔚晴（Regina Lo）年僅20歲，是今屆年紀最小的入圍者，目前就讀法律系，年紀輕輕已展現出超齡的成熟氣場。
顏懿菲 (Agnes Ngai)：27歲，心理學博士在讀
27歲佳麗顏懿菲（Agnes Ngai）現年27歲，正攻讀心理學博士學位，是今屆學歷最高的佳麗，知性形象鮮明，被網民封為「學霸港姐」。
鄧匡閔 (Ada Tang)：24歲，服裝行業從業員
24歲佳麗鄧匡雯（Ada Tang）現年24歲，從事服裝行業，對時尚潮流觸覺敏銳，造型風格多變，外界期待她在形象改造後的全新面貌。
周芳姿 (Chow)：23歲，碩士生
23歲周芳姿現正於香港大學攻讀碩士課程。她表示自己能聽懂廣東話，但口語表達仍有待加強，正努力練習中。她笑言最擔心一時說錯話，不小心把普通用語講成粗口。
吳倬希 (Elisa Ng)：23歲，任職投資銀行
吳倬希稱就職於國際銀行擔任投行分析師，喜歡旅遊及學習新的語言，目前識6種語言，包括英文、普通話、廣東話、西班牙文、韓文、法文。自小學習芭蕾及中國舞，還擁鋼琴8級資格，背景相當驚人。
楊媛媛 (Yeung)：26歲，產品經理
楊媛媛（Yeung）現年26歲，職業為產品經理，具備商業頭腦與管理經驗，屬於今屆佳麗中的職場實力派。
湯家琳 (Carus Tong)：27歲，工商管理碩士在讀
湯家琳（Carus Tong）現年27歲，目前正修讀工商管理碩士課程，是今屆年紀最大的入圍者之一，成熟穩重的形象令她在一眾佳麗中別具辨識度。