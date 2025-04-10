31歲「港版林志玲」格仔泳裝上陣派福利 超震撼視覺效果火辣爆燈！
廣告
31歲網紅「可人Kelly」劉子儀素來有「港版林志玲」之稱，更憑住其出眾外貌與火辣身材，近年備受關注。以「可人Kelly」稱號走紅的劉子儀，不僅推出過個人寫真集，更在去年躍升大銀幕，參演香港黑幫傳奇電影《爭霸》，兼擔正做女主角。日前（9日）劉子儀就在社交平台大方派福利，孖住神秘女伴以泳裝上陣狂騷火辣身材！
劉子儀狂派超立體比堅尼福利
劉子儀向來都十分識做，更經常在社交媒體分享養眼福利照。日前劉子儀就在社交平台曬出多張馬來西亞旅遊時嘅照片，瞬間引爆話題！照片中，劉子儀在酒店天台泳池邊拍照打卡，雖然泳池意外沒水，但她依然興致不減，換上一件黑白格仔比堅尼大秀身材。誘人的姿勢搭配立體感十足的格仔圖案，展現出她傲人的上圍與腰臀曲線，令網民直呼「睇到暈」！
神秘女伴身份揭
更令人驚喜的是，在劉子儀的限時動態中，一位身材同樣火辣的神秘女伴驚艷亮相。這位女伴身穿粉紅色超低胸連身泳衣，性感程度與劉子儀不相上下，瞬間成為焦點。據劉子儀向傳媒透露，呢位神秘女伴其實係佢嘅台灣表姐！2人不僅顏值出眾，身材更是火辣爆燈，搞到唔少網民都表示係遺傳咗家族嘅優良基因！
劉子儀同款泳裝震撼拍得住表姐
其實劉子儀表姐所身穿嘅泳裝已經唔係第一次出現，皆因表妹劉子儀亦曾曬出過同款泳裝嘅靚相，震撼程度完全唔輸表姐！
即睇更多劉子儀靚相！
撰文：東方新地圖片來源：ig@kellybaby603資料或影片來源：原文刊於新假期