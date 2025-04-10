31歲「港版林志玲」格仔泳裝上陣派福利 超震撼視覺效果火辣爆燈！

31歲網紅「可人Kelly」劉子儀素來有「港版林志玲」之稱，更憑住其出眾外貌與火辣身材，近年備受關注。以「可人Kelly」稱號走紅的劉子儀，不僅推出過個人寫真集，更在去年躍升大銀幕，參演香港黑幫傳奇電影《爭霸》，兼擔正做女主角。日前（9日）劉子儀就在社交平台大方派福利，孖住神秘女伴以泳裝上陣狂騷火辣身材！