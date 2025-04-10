31歲「港版林志玲」格仔泳裝上陣派福利 超震撼視覺效果火辣爆燈！

最新娛聞
東方新地

廣告

31歲網紅「可人Kelly」劉子儀素來有「港版林志玲」之稱，更憑住其出眾外貌與火辣身材，近年備受關注。以「可人Kelly」稱號走紅的劉子儀，不僅推出過個人寫真集，更在去年躍升大銀幕，參演香港黑幫傳奇電影《爭霸》，兼擔正做女主角。日前（9日）劉子儀就在社交平台大方派福利，孖住神秘女伴以泳裝上陣狂騷火辣身材！

劉子儀狂派超立體比堅尼福利

劉子儀向來都十分識做，更經常在社交媒體分享養眼福利照。日前劉子儀就在社交平台曬出多張馬來西亞旅遊時嘅照片，瞬間引爆話題！照片中，劉子儀在酒店天台泳池邊拍照打卡，雖然泳池意外沒水，但她依然興致不減，換上一件黑白格仔比堅尼大秀身材。誘人的姿勢搭配立體感十足的格仔圖案，展現出她傲人的上圍與腰臀曲線，令網民直呼「睇到暈」！

港版林志玲 劉子儀 劉子儀日前在社交平台大派泳裝福利。（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀日前在社交平台大派泳裝福利。（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 雖然天台泳池竟然冇水，但係就唔影響劉子儀影靚相。（圖片來源：ig@kellybaby603）
雖然天台泳池竟然冇水，但係就唔影響劉子儀影靚相。（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 劉子儀仲曬出多角度嘅福利！（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀仲曬出多角度嘅福利！（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 唔少網民都直言呢套震撼泳裝睇到「暈暈哋」！（圖片來源：ig@kellybaby603）
唔少網民都直言呢套震撼泳裝睇到「暈暈哋」！（圖片來源：ig@kellybaby603）

神秘女伴身份揭

更令人驚喜的是，在劉子儀的限時動態中，一位身材同樣火辣的神秘女伴驚艷亮相。這位女伴身穿粉紅色超低胸連身泳衣，性感程度與劉子儀不相上下，瞬間成為焦點。據劉子儀向傳媒透露，呢位神秘女伴其實係佢嘅台灣表姐！2人不僅顏值出眾，身材更是火辣爆燈，搞到唔少網民都表示係遺傳咗家族嘅優良基因！

港版林志玲 劉子儀 劉子儀嘅福利照中仲有一位神秘女子現身！（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀嘅福利照中仲有一位神秘女子現身！（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 劉子儀隨後表示呢位神秘女子其實係佢嘅表姐！（圖片來源：劉子儀）
劉子儀隨後表示呢位神秘女子其實係佢嘅表姐！（圖片來源：劉子儀）

劉子儀同款泳裝震撼拍得住表姐

其實劉子儀表姐所身穿嘅泳裝已經唔係第一次出現，皆因表妹劉子儀亦曾曬出過同款泳裝嘅靚相，震撼程度完全唔輸表姐！

港版林志玲 劉子儀 劉子儀其實曾以同款泳裝登場。（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀其實曾以同款泳裝登場。（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 劉子儀嘅火辣身材完全唔輸表姐！（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀嘅火辣身材完全唔輸表姐！（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 劉子儀嘅社交平台十分多福利。（圖片來源：ig@kellybaby603）
劉子儀嘅社交平台十分多福利。（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）

即睇更多劉子儀靚相！

港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）
港版林志玲 劉子儀 （圖片來源：ig@kellybaby603）
（圖片來源：ig@kellybaby603）

撰文：東方新地圖片來源：ig@kellybaby603資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 