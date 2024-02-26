港版林志玲

「港版林志玲」遊清邁大曬真空床照兼濕身玩泡泡 陷走光邊緣效果超震撼

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有「港版林志玲」之稱的網紅「可人Kelly」劉子儀曾出過寫真集，現在則自言是美容公司CEO，年薪高達300萬唔憂做，在她的社交網亦可看到她經常去旅行和Staycation，近日她就曬出了一輯去清邁影的靚相，當中她真空上陣影相照，又濕身大玩泡泡，幾乎走光，令畫面非常香艷！

「港版林志玲」劉子儀 大騷Big爆身段

「可人Kelly」劉子儀去年曾在社交網po過疑似露點照，雖然已極速刪帖，但仍被網民Cap圖瘋傳，引起熱議，近日她再po火辣性感照，當中真空包被單的床照，可以見到被單向滑，令疑似裸睡的「可人Kelly」上圍若隱若現，幾乎走光。

港版林志玲 以真空黑西裝造型做寫真集封面。
曾推出寫真集的「可人Kelly」劉子儀，因外貌及身材有幾分似台灣名模林志玲，所以有「港版林志玲」之稱。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 正版林志玲現年49歲，已為人妻人母。
正版林志玲現年49歲，已為人妻人母。（圖片來源：[email protected]
港版林志玲 劉子儀疑似真空拍床照，尺度超大。
劉子儀疑似真空拍床照，尺度超大。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 陷在走光邊緣，效果震撼網民。
陷在走光邊緣，效果震撼網民。（圖片來源：IG@kellybaby603）

答應網民一齊睇日落

而另一段影片中則見到「可人Kelly」著上泳衣大浸泡泡浴，大騷Big爆身段，並在配文中留言問網民：「你願意陪我看日出嗎？」引來大批網民讚好，更有不少網民唔只想與她一齊睇日出，更問她：「可以順便看日落嗎？」獲「可人Kelly」親自回覆：「當然可以。」

港版林志玲 「可人Kelly」著上泳衣落力吹泡泡。
「可人Kelly」著上泳衣落力吹泡泡。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 不過網民都將重點放在其Big爆身形上。
不過網民都將重點放在其Big爆身形上。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 大讚她非常火辣！
大讚她非常火辣！（圖片來源：IG@kellybaby603）

「港版林志玲」劉子儀 曾推出寫真集

現年30歲的「可人Kelly」劉子儀曾於2021年推出寫真集，成功掀起話題，曾被網民猜測想進軍娛樂圈，更被質疑「是否有意拍愛情動作片？」當時她表示自己是幾間公司的CEO，又是醫美診所老闆，年薪高達300萬，完全不缺錢。

港版林志玲 原來早前「可人Kelly」都曾曬過這輯清邁照，更做「影後」露股罅。
原來早前「可人Kelly」都曾曬過這輯清邁照，更做「影後」露股罅。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 亦有泳裝高清照。
亦有泳裝高清照。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 濕身照。
濕身照。（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲 同打側身的床照。
同打側身的床照。（圖片來源：IG@kellybaby603）

睇埋「港版林志玲」其他靚相：

港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
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（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）
港版林志玲
（圖片來源：IG@kellybaby603）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kellybaby603、[email protected]

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