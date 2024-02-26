「港版林志玲」遊清邁大曬真空床照兼濕身玩泡泡 陷走光邊緣效果超震撼

有「港版林志玲」之稱的網紅「可人Kelly」劉子儀曾出過寫真集，現在則自言是美容公司CEO，年薪高達300萬唔憂做，在她的社交網亦可看到她經常去旅行和Staycation，近日她就曬出了一輯去清邁影的靚相，當中她真空上陣影相照，又濕身大玩泡泡，幾乎走光，令畫面非常香艷！