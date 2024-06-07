「港版羅拉」朱芊佩近況曝光 自爆被迫上內地相睇節目後續！
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被譽為「港版羅拉」的運輸工人朱芊佩（小朱），在2017年時因一張搬貨相一夜成名。朱芊佩的清新形象亦引起媒體爭相報導，更為她冠上「運輸界羅拉」及「最美搬運工」等稱號，仲因此獲得多個廣告拍攝機會！其實除咗香港外，朱芊佩的亦隨「紅過羅湖」，在內地也稱得上是小有名氣。不過近年朱芊佩就選擇淡出娛樂圈，繼續她的送貨工作。最近，一位攝影師偶然在街上遇見工作中的朱芊佩，她在接受訪問時除了談及近況，也首次談到了之前參加相親節目的感情進展……
朱芊佩近況曝光 堅持做返搬運工作
在一段影片中，可以看到朱芊佩身穿黑色背心、短褲和登山靴，脖子上掛著汗巾，簡單地將頭髮紮起，戴著眼鏡。她不斷地搬運重物，汗水滴落，展現出令人敬佩的勤奮精神。儘管全身沾滿灰塵，她仍對著鏡頭甜甜地笑著，繼續她的工作。多年來，朱芊佩堅持做搬運工，她曾嘗試過多種工作，包括文員、酒店前台、物業管理、清潔工，甚至掃街和洗巴士，但最終選擇繼續從事搬運工作。
朱芊佩坦言未能適應幕前工作：啲明星紅咗無晒隱私
朱芊佩曾在演藝圈中活躍，但她坦言未能適應幕前的生活。「太難了，當時在跟經紀人合作的時候，我也在做這個（搬運）工作，可能有時候電話就聽不到啊，經紀人就幫我推掉了很多東西。我表達能力很有問題我覺得，還有我未必承受得了那種壓力，我看有些明星啊，紅了之後，他們無論做什麼都好像被人家盯著一樣，會不會就變得一點隱私都沒有，那樣就沒有自由了啊。」
朱芊佩內地相親節目完咗就無下文
2019年，朱芊佩應邀參加內地的《新相親大會》節目，節目中她大變身後展現出不俗氣質，並成功與一位身高186cm的內地主持人榮迪配對。「逼上去的，他們就是說要我上去，就拍完聊了兩句天發現好像三觀不合吧。（節目之後沒有在一起交往？）沒有，就節目之後就坐下來聊了幾句吧。（就拜拜了？）對。」朱芊佩最終表示，她希望能擁有自己的車隊，實現精神和經濟上的獨立。「我喜歡我的工作，流自己的汗，吃自己的飯，很踏實，但我不可以倒下，因為我倒下就沒有人撐我！」網民紛紛留言讚賞她的真誠態度和踏實的生活方式。
朱芊佩型相：
撰文：東方新地圖片來源：《送一百位女孩回家》、《新相親大會》、影片截圖、ig＠siu_siuchu