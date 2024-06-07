「港版羅拉」朱芊佩近況曝光 自爆被迫上內地相睇節目後續！

被譽為「港版羅拉」的運輸工人朱芊佩（小朱），在2017年時因一張搬貨相一夜成名。朱芊佩的清新形象亦引起媒體爭相報導，更為她冠上「運輸界羅拉」及「最美搬運工」等稱號，仲因此獲得多個廣告拍攝機會！其實除咗香港外，朱芊佩的亦隨「紅過羅湖」，在內地也稱得上是小有名氣。不過近年朱芊佩就選擇淡出娛樂圈，繼續她的送貨工作。最近，一位攝影師偶然在街上遇見工作中的朱芊佩，她在接受訪問時除了談及近況，也首次談到了之前參加相親節目的感情進展……

