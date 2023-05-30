「港版羅拉」朱芊佩近況曝光 曾擔任譚詠麟MV女主角
做返老本行被捕獲網民大讚佩服
最近有網民再次認出朱芊佩的身影，並在街頭捕獲到她。其照片上傳到小紅書再次引來熱議，由照片中可見，朱芊佩再次穿上背心以及工作褲，在腰間圍上一個腰包，並穿上登山靴，在城市之間將貨品來回搬運。有見及此，網民都大讚朱芊佩工作認真：「真的很佩服她 自給自足 開心滿足」、「她很有性格，堅持自我」、「她還在做搬運，真的很強大」、「依然很棒 很努力的女孩」、「也是犀利」等等。
「港版羅拉」19歲已從事搬運工作
「港版羅拉」朱芊佩曾簽約公司並出席不少幕前活動及上節目，在2018年節目《送一百位女孩回家2》中透露自己19歲便已經從事搬運工作，雖然自己有從事過其他工種，但感覺其職場太多事非，不想戴住假面具示人，所以決定做搬運。當時月薪$18,000的她每個月付$6,500租只有53.8呎的劏房，又曾試過睡在貨車車斗、在果欄沖凍水涼等等。不過卻依然保持樂觀心態，覺得自己「有汗出有糧吃」，一點都不辛苦。
形象大變 大陸搵真愛
朱芊佩於2019年參加大陸相親節目《新相親大會》，一改以往的硬朗形象化身淑女，更成功同身高186cm的節目主持人榮迪申配對成功，但兩人最後因性格問題及工作差異等分手收場。後來她更擔任譚詠麟歌曲MV女主角、又與林子祥合拍宣傳片、同Gin Lee合作以及參加歌唱比賽等等，風頭一時無兩。不過近年則回歸平淡生活 ，不再於幕前出現。
最後一次更新IG於上年4月
翻查朱芊珮的IG，可見其最後一次更新是2022年的4月，其硬照是一系列為到駕駛學校拍攝的宣傳照，亦相信是她最後一次在幕前曝光的廣告。更有網民在數日前於其Post下面留言指「已經冇更新？」，亦有網民鼓勵她「小朱，喜歡你，謝謝你的正能量」。
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