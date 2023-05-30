「港版羅拉」朱芊佩近況曝光 曾擔任譚詠麟MV女主角

曾經在香港紅極一時的「港版羅拉」朱芊佩，因其外貌標緻及健碩外型，在2017年被網民拍下其工作照片而爆紅， 更被封為「「港版羅拉」、「最美搬運工」及「運輸界羅拉」等等，紅極一時更轉戰幕前工作，不過近年朱芊佩已沒有再亮相幕前。最近有網民再次認出朱芊佩的身影，並在街頭捕獲到她！