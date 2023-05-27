22歲港產女優Alice Wong為養兒下海 自爆遭前夫嫌棄產後身材「走樣」

早前兩名「港女」宣佈進軍日本女優界，成為首位日本出道「港產女優」的素海霖（絵麗奈）獲不少港人追捧；可惜在台灣發展的馬來西亞與香港混血兒王籽（Alice Wong）卻惹不少負評，有網民看過Alice Wong的無格仔處女作後，狠批她有紋身，皮膚又黃、臀部亦驚現不少黑印，形容她「令人唔開胃」！當時Alice發文反擊：「女優都係人嚟㗎！」並謂拍成人片是她的人生目標之一，然而下海背後原來有一個心酸故事。