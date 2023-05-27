22歲港產女優Alice Wong為養兒下海 自爆遭前夫嫌棄產後身材「走樣」
Alice自爆坎坷家庭與婚姻
現年22歲的Alice Wong近日接受傳媒訪問，透露出生於一個高壓家庭，自幼父母對她又打又罵，甚至經常鬧她是「雞」，令她更確定要「紅」兼賺大錢。Alice Wong續指18歲時認識前夫並誕下一名兒子，婚後兩人與小朋友同住於Alice與父母的家中，但婚姻亦不沒有想像之中美滿。在她生下兒子後，丈夫對她的言語暴力甚至比她的父母更傷害她，她直言與前夫冷戰比較多，產後她在家中湊仔，卻被老公怒斥無能力搵錢要靠他，升呢人母後身材走樣兼皮膚變差的Alice，更慘遭前夫嫌棄。
遭前夫嫌棄產後身材「走樣」
最後Alice結婚3年便離婚，她指分開最大原因，是對方不願照顧家庭，每月僅給她4、5千元家用，根本不足以應付生活。離婚後，前夫沒有給予贍養費之餘，囝囝的學費亦只負責十分一（約數百元）。Alice惟有想辦法搵「奶粉錢」，她曾任職售貨員、做飲食業、硬照模特兒，身兼多職的她試過返完Part-time再接Full-time job，每日僅睡4小時，完全沒時間陪4歲大的囝囝，令她十分內疚，結果捱足一年終情緒崩潰。她強調將來會告訴兒子曾為生計拍AV、賣相。
Alice為養4歲兒子下海
Alice不顧眾人的目光毅然下海做女優，其實是因為需要錢照顧家中的4歲兒子。很多網民都形容拍成人片就是做性工作者，她表示自己只會做自己認為要做的事，並不會理會任何人，她笑言係宅女，唔會理其他人點諗。Alice坦言自己只是賣相，就算是應約與粉絲食飯也不會跟埋去上房。她直言如果要靠性工作賺錢，為何需要多此一舉！
不想為工作忽略小朋友
除了工作以外，Alice全副心機投放在兒子身上，對她來說，影性感照放上平台售賣或者拍成人片或許就是一條出路，最起碼她不再需要擔心因為長時間工作而忽略了小朋友。問到小朋友長大後，Alice會不會介意告訴小朋友她曾為了生計影性感相、拍成人片，她淡然指會告訴他。對於前夫，Alice以「當黑」來形容這段婚姻，前夫知道她拍成人片後有打電話鬧她，她反斥前夫沒有在她惡劣的家庭環境救她出來，現在亦沒有給太多贍養費，沒有資格罵她。
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