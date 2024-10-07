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港產女團UNi出道片被封災難級 成員背景公開 曾爆糾紛「5變4」極多是非

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自ViuTV推出女團COLLAR後，越來越多女團誕生！近日就有一隊全自資女團「UNi」出道，並於10月5日尖沙咀The One舉行出道發布會，不過其實力卻備受網民熱議…

自資4人女團「UNi」出道片被瘋傳狠批極難頂

近日一隊全自資4人女團「UNi」出道，10月5日於尖沙咀The One舉行出道發布會，唱出她們的首支出道歌〈Now〉。勁歌熱舞的4人表演影片被一位網民在社交平台Threads放出，形容「不能只有我聽到系列」指其表演真係好難頂，更問當日The One職員耳膜受損可否能醫治！而且本為5人的女團因1人退團也沒有重新處理過跳舞排位，表演非常參差不齊。

全自資女團 uni 近日一隊全自資4人女團「UNi」出道，10月5日於尖沙咀The One舉行出道發布會，唱出她們的首支出道歌〈Now〉（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
近日一隊全自資4人女團「UNi」出道，10月5日於尖沙咀The One舉行出道發布會，唱出她們的首支出道歌〈Now〉（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
全自資女團 uni 網民在社交平台Threads放出，形容「不能只有我聽到系列」指其表演真係好難頂（圖片來源：threads）
網民在社交平台Threads放出，形容「不能只有我聽到系列」指其表演真係好難頂（圖片來源：threads）
全自資女團 uni 網民形容UNi表演非常參差不齊，因為本為5人的女團因1人退團也沒有重新處理過跳舞排位（圖片來源：影片截圖）
網民形容UNi表演非常參差不齊，因為本為5人的女團因1人退團也沒有重新處理過跳舞排位（圖片來源：影片截圖）
全自資女團 uni （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）

網民感尷尬 完全聽唔到唱緊咩？

該影片在Threads被瘋狂轉發及熱討，不少網民也表示真係搞唔掂後悔聽了這出道歌，而且完全聽不到她們在唱什麼「好後悔打開咗嚟聽…點解可以咁難聽」「一開聲俾啲叫聲嚇親！爭啲跌咗個電話」「好奇聽咗3秒，嚇到即刻出返嚟」「聽到好尷尬」「The One點解今次咁失策？街邊busking仲高質過呢一隊，我淨係聽到佢哋x叫自high同走音」「望落去每個成員個look冇咩特色，之後完全聽唔到唱緊乜嘢」「無字幕真係完全唔知唱乜」

全自資女團 uni 網民感尷尬 完全聽唔到唱緊咩？（圖片來源：影片截圖）
網民感尷尬 完全聽唔到唱緊咩？（圖片來源：影片截圖）

能一戰FFx同何太？Error保錡力撐：大推有夢想唔理咁多

更有網民認為UNi能夠、女團FFx以及何太力拼一波「仲衰過FFx」「何太有冇好聽啲？」「難分高下但起碼何太唔會嗌咪同刺耳」而Error成員保錡也有轉發其影片，表示支持「大推有夢想唔理咁多 繼續做自己想做的事」

全自資女團 uni Error保錡力撐：大推有夢想唔理咁多（圖片來源：Threads＠k_p0k1）
Error保錡力撐：大推有夢想唔理咁多（圖片來源：Threads＠k_p0k1）

女團「UNi」未出道就發生團內糾紛 原來係5人女團

自資女團「UNi」本來為5人女團，未出道團內便發生糾紛。出道前約2星期，其中一位成員Ariels張瑞芝在其IG擅自宣布因身體原因退出，UNi的IG發聲明表示全體成員全不知情，多次嘗試聯絡也沒法聯繫。

全自資女團 uni 女團「UNi」未出道就發生團內糾紛，出道前約2星期，其中一位成員Ariels張瑞芝在其IG擅自宣布因身體原因退出（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
女團「UNi」未出道就發生團內糾紛，出道前約2星期，其中一位成員Ariels張瑞芝在其IG擅自宣布因身體原因退出（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）

Ariels大爆受排擠 經理人對成員動粗？

不過Ariels就發聲明指「UNi」是不實指控，已在事前通知其經理人以及各成員，當時表示會尊重她的決定，但未曾關心她的身體以及心理狀況。Ariels在聲明中表示自己受到威脅及冒犯例如「如果你處理唔好，我就解決你」、以及「你知唔知道你退團後果好嚴重，唔止個3萬蚊」更大爆經理人竟因私人理由對其中一位成員動粗，所以她不能再容忍。Ariels更指出「UNi」一開始是6人，已走了1人，而3個月的女團訓練也讓她感到非常大的壓力，因為受到團內的排擠，更因此情緒不穩需要看醫生。

全自資女團 uni Ariels（圖片來源：ig＠ari312__）
Ariels（圖片來源：ig＠ari312__）
全自資女團 uni Ariels原來曾參加《全民造星IV》（圖片來源：ig＠ari312__）
Ariels原來曾參加《全民造星IV》（圖片來源：ig＠ari312__）
全自資女團 uni 不過Ariels就發聲明指「UNi」是不實指控，已在事前通知其經理人以及各成員，大爆受排擠，經理人對成員動粗（圖片來源：ig＠ari312__）
不過Ariels就發聲明指「UNi」是不實指控，已在事前通知其經理人以及各成員，大爆受排擠，經理人對成員動粗（圖片來源：ig＠ari312__）

Ariels更放出多個證據：

UNi 發聲明否認 向Ariels作出提告

其後「UNi」再次發聲明表示Ariels是不實指控，全體成員感痛心及失望，對女團以及並經理人的聲譽造成影響，已正式委託律師向Ariels作出提告，以及強烈否認Ariels的指控。

全自資女團 uni UNi 發聲明否認 向Ariels作出提告（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
UNi 發聲明否認 向Ariels作出提告（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）

「UNi」4位成員介紹 IG大起底

「UNi」4位成員包括SZECHING何思澄、Yammi麥愷彤、Silver楊月銀和Seeing吳思凝。SZECHING為隊長，Yammi為團中門面，Silver主力唱歌，Seeing為主舞。據悉歌曲製作到編舞都是由她們一手包辦。

全自資女團 uni （圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）

SZECHING何思澄IG:s.zeehoo

20歲的SZECHING，IG已有一萬follower，之前曾參加過韓國的Mnet Girl Planet999的節目。

全自資女團 uni 隊長SZECHING何思澄（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
隊長SZECHING何思澄（圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
全自資女團 uni 之前曾參加過韓國的Mnet Girl Planet999的節目（圖片來源：ig＠s.zeehoo）
之前曾參加過韓國的Mnet Girl Planet999的節目（圖片來源：ig＠s.zeehoo）
全自資女團 uni （圖片來源：ig＠s.zeehoo）
（圖片來源：ig＠s.zeehoo）
全自資女團 uni （圖片來源：ig＠s.zeehoo）
（圖片來源：ig＠s.zeehoo）
全自資女團 uni （圖片來源：ig＠s.zeehoo）
（圖片來源：ig＠s.zeehoo）

Yammi麥愷彤 IG:mugiii.mo

21歲的Yammi是學生亦是model，被日本的動漫AKB 0048影響想成為女團。

全自資女團 uni （圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
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全自資女團 uni （圖片來源：IG@mugiii.mo）
（圖片來源：[email protected]
全自資女團 uni （圖片來源：IG@mugiii.mo）
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全自資女團 uni （圖片來源：IG@mugiii.mo）
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Silver楊月銀 IG:silsil.ver

29歲的Silver楊月銀2016年已參加過女團「HKG」，還做過網劇女主角。

全自資女團 uni （圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
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全自資女團 uni （圖片來源：IG@silsil.ver）
（圖片來源：[email protected]
全自資女團 uni （圖片來源：IG@silsil.ver）
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Seeing吳思凝 IG:seeing.g

seeing之前曾在日本留學及出道，學過跳舞以及韓語。

全自資女團 uni （圖片來源：ig＠we.are.uni.official）
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全自資女團 uni （圖片來源：ig＠seeing.g）
（圖片來源：ig＠seeing.g）
全自資女團 uni （圖片來源：ig＠seeing.g）
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圖片來源：ig＠we.are.uni.official、threads、影片截圖、Threads＠k_p0k1、YouTube@Bin Long、新傳媒照片庫、ig＠ari312__、ig＠s.zeehoo、[email protected][email protected]、ig＠seeing.g資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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