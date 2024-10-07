港產女團UNi出道片被封災難級 成員背景公開 曾爆糾紛「5變4」極多是非
自資4人女團「UNi」出道片被瘋傳狠批極難頂
近日一隊全自資4人女團「UNi」出道，10月5日於尖沙咀The One舉行出道發布會，唱出她們的首支出道歌〈Now〉。勁歌熱舞的4人表演影片被一位網民在社交平台Threads放出，形容「不能只有我聽到系列」指其表演真係好難頂，更問當日The One職員耳膜受損可否能醫治！而且本為5人的女團因1人退團也沒有重新處理過跳舞排位，表演非常參差不齊。
網民感尷尬 完全聽唔到唱緊咩？
該影片在Threads被瘋狂轉發及熱討，不少網民也表示真係搞唔掂後悔聽了這出道歌，而且完全聽不到她們在唱什麼「好後悔打開咗嚟聽…點解可以咁難聽」「一開聲俾啲叫聲嚇親！爭啲跌咗個電話」「好奇聽咗3秒，嚇到即刻出返嚟」「聽到好尷尬」「The One點解今次咁失策？街邊busking仲高質過呢一隊，我淨係聽到佢哋x叫自high同走音」「望落去每個成員個look冇咩特色，之後完全聽唔到唱緊乜嘢」「無字幕真係完全唔知唱乜」
能一戰FFx同何太？Error保錡力撐：大推有夢想唔理咁多
更有網民認為UNi能夠、女團FFx以及何太力拼一波「仲衰過FFx」「何太有冇好聽啲？」「難分高下但起碼何太唔會嗌咪同刺耳」而Error成員保錡也有轉發其影片，表示支持「大推有夢想唔理咁多 繼續做自己想做的事」
女團「UNi」未出道就發生團內糾紛 原來係5人女團
自資女團「UNi」本來為5人女團，未出道團內便發生糾紛。出道前約2星期，其中一位成員Ariels張瑞芝在其IG擅自宣布因身體原因退出，UNi的IG發聲明表示全體成員全不知情，多次嘗試聯絡也沒法聯繫。
Ariels大爆受排擠 經理人對成員動粗？
不過Ariels就發聲明指「UNi」是不實指控，已在事前通知其經理人以及各成員，當時表示會尊重她的決定，但未曾關心她的身體以及心理狀況。Ariels在聲明中表示自己受到威脅及冒犯例如「如果你處理唔好，我就解決你」、以及「你知唔知道你退團後果好嚴重，唔止個3萬蚊」更大爆經理人竟因私人理由對其中一位成員動粗，所以她不能再容忍。Ariels更指出「UNi」一開始是6人，已走了1人，而3個月的女團訓練也讓她感到非常大的壓力，因為受到團內的排擠，更因此情緒不穩需要看醫生。
Ariels更放出多個證據：
UNi 發聲明否認 向Ariels作出提告
其後「UNi」再次發聲明表示Ariels是不實指控，全體成員感痛心及失望，對女團以及並經理人的聲譽造成影響，已正式委託律師向Ariels作出提告，以及強烈否認Ariels的指控。
「UNi」4位成員介紹 IG大起底
「UNi」4位成員包括SZECHING何思澄、Yammi麥愷彤、Silver楊月銀和Seeing吳思凝。SZECHING為隊長，Yammi為團中門面，Silver主力唱歌，Seeing為主舞。據悉歌曲製作到編舞都是由她們一手包辦。
SZECHING何思澄IG:s.zeehoo
20歲的SZECHING，IG已有一萬follower，之前曾參加過韓國的Mnet Girl Planet999的節目。
Yammi麥愷彤 IG:mugiii.mo
21歲的Yammi是學生亦是model，被日本的動漫AKB 0048影響想成為女團。
Silver楊月銀 IG:silsil.ver
29歲的Silver楊月銀2016年已參加過女團「HKG」，還做過網劇女主角。
Seeing吳思凝 IG:seeing.g
seeing之前曾在日本留學及出道，學過跳舞以及韓語。