葵芳站突改英文名「Franchesca」！港鐵三站變身《夜王》打卡位 網民熱議

港鐵葵芳站近日突然換上全新英文站名「Franchesca」，引起網民熱烈討論。原來這是配合賀歲片《夜王》的宣傳活動，除了葵芳站外，荔景站亦變身「Night King」，葵興站則出現「葵兄」字樣。這個創意宣傳手法令不少乘客驚喜，紛紛前往打卡留念，背後原因更是出人意表。