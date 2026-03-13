葵芳站突改英文名「Franchesca」！港鐵三站變身《夜王》打卡位 網民熱議
港鐵三站突變身《夜王》打卡熱點
港鐵在社交平台正式宣布，葵芳、葵興及荔景站的牆壁出現《夜王》電影打卡位。葵芳站的英文站名暫時改為「Franchesca」，正是戲中大熱角色葵芳的英文名。荔景站則變身「Night King」，而葵興站亦出現「葵兄」字樣，三個車站同時配合電影宣傳。港鐵更在葵芳站客務中心推出相關精品，購買者可獲得10元港鐵車站商店優惠券，數量有限送完即止。
網民熱議創意宣傳手法
不少網民發現這個有趣變化後，紛紛在社交平台分享相關照片。有網民留言表示「學埋英國佬，將Bond Street改Burberry Street」，亦有人認為「應該套戲上畫第2日就整」。部分網民對這種創新宣傳手法表示讚賞，留言指「多元化啲，創新啲，比多啲活力係好事」，但亦有人質疑「戇鳩嘢，認真做」。有細心的網民更指出「葵芳都唔係島式月台設計應該無呢款柱貼海報」，推測相關裝飾應該設置在大堂位置。
蔡蕙琪憑葵芳一角爆紅成全城熱搜
《夜王》票房大賣，除了黃子華與鄭秀文的精彩演出，飾演「一言難盡」公關小姐葵芳的新人演員蔡蕙琪亦憑驚人喜感突圍而出。戲中她以超強「譚仔口音」演繹角色，成為全城熱搜話題。蔡蕙琪Kay雖然戲中形象荒謬搞笑，但現實中的她卻是香港演藝學院出身的學霸。她於2019年畢業於香港演藝學院戲劇學院，在校期間表現優異且多次榮獲獎學金，曾憑舞台劇《加數機》獲得傑出演員獎，實力備受業界肯定。
網民爭相尋找打卡位置分享心得
隨著消息傳開，不少網民開始在各個車站尋找相關打卡位置。有網民留言詢問「想知貼左係邊，係葵芳站，但未搵到」，其他網民則熱心回應指出裝飾位於「大堂」位置。部分網民更仔細觀察照片細節，有人留言指「呢個角度影到張相入面個女仔好似黃翠如」，顯示大家對這次宣傳活動的關注度相當高。這種結合交通設施與電影宣傳的創意手法，成功吸引市民注意並引發廣泛討論。
