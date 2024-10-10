港鐵情侶車廂激吻片瘋傳 網民集體錯fo讚女事主似呢位女團成員！
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香港嘅公共交通工具不時都會發生令人側目嘅事件，繼早前港鐵飛蛾嚇到乘客跪住避開後，最近網上再有影片被瘋傳！不過今次就係一對情侶乘客在車廂內激吻嘅片段，而片中嘅女事主更被網民大讚靚到似呢位女團成員……
港鐵情侶車廂激吻片網上瘋傳
被瘋傳嘅影片可見一對情侶在車程接近終點站羅湖時，忘我地進行激烈的親吻，女方的積極舉動尤其引人注目！這段僅11秒的影片內容引人入勝，展示了女方如何主動對男方展開猛烈的攻勢，不斷地親吻對方的臉頰和頸部。儘管男方的反應相對冷淡，甚至不時將臉轉向一旁，女方卻不減熱情，後半段還專注地凝視著男方，似乎對其反應有些不滿。
公眾場合親密行為引發討論
這起事件迅速在網上引發熱烈討論，不少網民對這對情侶在公共場合如此親密的行為表示不滿，紛紛留言批評，：「好心嘥啲錢去開房啦尊重下人尊重下自己嘅行為大庭廣眾不知所謂」、「只要你不尷尬，尷尬是別人啊」、「搵個場打羽毛球算啦」。然而，也有部分網民對女主角的外貌表示讚賞，留言稱「好有仙氣」、「呢種質素係極少數」、「好羨慕那個男生呀」。
撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、IG@candyw1219