長腿KOL地鐵慘遭非禮 眼鏡男真實身分曝光 仲疑似係慣犯？

港鐵最近又再發生非禮事件！日前有網民在港鐵車廂內發現疑似非禮事件，該網民更將涉事者影低並po上社交平台，隨即引起網民熱議。而受害者更在帖文下現身，並感謝網民幫手留下證據，事後亦有多位女生都指出自己曾受害，令事件引起極大關注。而今次的受害者原來仲係人氣長腿KOL……

