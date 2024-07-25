長腿KOL地鐵慘遭非禮 眼鏡男真實身分曝光 仲疑似係慣犯？
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港鐵最近又再發生非禮事件！日前有網民在港鐵車廂內發現疑似非禮事件，該網民更將涉事者影低並po上社交平台，隨即引起網民熱議。而受害者更在帖文下現身，並感謝網民幫手留下證據，事後亦有多位女生都指出自己曾受害，令事件引起極大關注。而今次的受害者原來仲係人氣長腿KOL……
目擊者發現 疑似有港女被非禮
近日，一名女網民在 Threads 發文，指控一名戴眼鏡的男子在車廂內，疑似對一名女子進行不當接觸，並形容當時車廂內空間充足，無需如此靠近。「當時其實架車仲有大把位，望望下唔對路即刻影底佢，（比佢望到我影佢咁好驚） 果然原來2個係唔識⋯⋯ 勁恐怖」
事件引起熱烈討論，該女網民亦補充解釋己當下沒有發聲的原因。「因為唔知佢地係咪相識，怕誤會所以當下諗到係即刻影底，如果唔係誤會，個女仔求救/表現好驚慌我可以有證據係手，呢個方法可能未必係最好，最後個女仔落車我當下都冇咁快反應，應該係話唔知點處理好」
受害者為人氣KOL 現身感激拍攝
受害者隨後現身，被發現是人氣KOL Sa妹 ，她怒斥該名男子利用身體接觸其敏感部位，並表示當時感到無助。「果時我比佢頂pat pat，我乜都唔敢做，淨係夠膽擰轉面啤住佢」。她進一步解釋，由於當時男子站在她背後，她無法拍攝到對方的正面，感謝有目擊者拍下了事發過程及疑犯的正面照片，同時控訴要「畀班男人 blame the victim!!話係我問題！」
多名女網民坦言曾受害 怒斥男子為慣犯
這起事件在網上迅速引發公眾關注，許多網民紛紛留言譴責該名男子的行為，此外，其他網民也紛紛表示曾遭遇類似的非禮行為，並指控該名男子可能是一名慣犯。「呢個人好似我之前搭港島線又係下身勁貼我喺到又郁又磨」、「有另一位受害人原來9月已經受害！」
該男子疑似在討論區 分享搭地鐵抽水經驗
有網民更發現，疑似是該男子在香港討論區分享搭地鐵抽水經驗。文章中寫道「呢兩個星期，我試過幾次喺地鐵度向啲囡囡抽水……」，「上車的時候，睇住最後個囡囡上埋車，我就迫埋上去佢後面，成個身貼住佢背脊」，「有次試過頂住個OL嗰pat pat，個OL feel到咪行前少少避開我…」，有不少網民留言質問身份，但樓主沒有再回應。
撰文：東方新地圖片來源：IG@samuiii218、香港討論區截圖、Threads@fcw0609