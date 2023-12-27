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23歲游嘉欣「升級」扮波波大玩邪惡斜孭袋 挑機肥媽「Double May」地位

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新一輯《肥媽李鼎打大佬》將於1月1日（星期一）開播，游嘉欣日前為節目中的趣劇環節試造型，其中一個名叫「波波」的造型，竟然見到游嘉欣身前出現「波濤洶湧」的視覺效果，再加上一個「邪惡」斜孭袋，即時睇到網民嘩嘩聲！

游嘉欣 游嘉欣早就漏口風，透露《肥媽李鼎》會開拍第二季，令不少網民都話好期待。
游嘉欣早就漏口風，透露《肥媽李鼎》會開拍第二季，令不少網民都話好期待。（圖片來源：TVB

游嘉欣 自爆「裝假狗」

網民都驚訝游嘉欣「忽然咁勁」，但原來游嘉欣只係「裝假狗」！她今次為新一輯《肥媽李鼎打大佬》的趣劇環節試造型，其中一個「Double May」角色就叫「波波」，睇預告已見到這個角色有好多「曬命」對白。

游嘉欣 游嘉欣扮「波波」大講極「曬命」對白。
游嘉欣扮「波波」大講極「曬命」對白。（圖片來源：TVB
游嘉欣 呢個係真「波波」黃婧靈嘅斜孭袋Look。
呢個係真「波波」黃婧靈嘅斜孭袋Look。（圖片來源：IG@krysellawong）

游嘉欣用斜孭袋突顯視覺效果

游嘉欣穿著無袖兼露腰的小背心扮演「波波」，擺出各種pose之餘，仲要孭上一個斜孭袋，突顯其「波濤洶湧」的視覺效果！不過為了讓效果更加突出，游嘉欣要經過兩次「升級」潛建，令她大呻條腰好痛又好攰！

游嘉欣 游嘉欣著無袖兼露腰的小背心扮「波波」。
游嘉欣著無袖兼露腰的小背心扮「波波」。（圖片來源：TVB
游嘉欣 又用斜孭袋突顯「波濤洶湧」效果。
又用斜孭袋突顯「波濤洶湧」效果。（圖片來源：TVB
游嘉欣 經過兩次「升級」潛建後，游嘉欣大呻條腰好痛！
經過兩次「升級」潛建後，游嘉欣大呻條腰好痛！（圖片來源：TVB）

游嘉欣最愛林亞珍造型

除了「波波」外，游嘉欣仲一人分飾六個角色，包括金髮Rock妹「喪喪」、橙色頭的中性「仔仔」以及林亞珍、包租婆等造型，和真實的自己隔空對話，其中游嘉欣就話最鍾意林亞珍的造型，因為覺得冬菇頭加圓框眼鏡非常得意。

游嘉欣 游嘉欣一人分飾六個角色，包括她自己本人。
游嘉欣一人分飾六個角色，包括她自己本人。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 睇番近日游嘉欣中門大開兼用手臂夾胸拍片，都成功製造出「波濤洶湧」效果，唔差過「Double May」波波！
睇番近日游嘉欣用手臂夾胸拍片，都成功製造出「波濤洶湧」效果，唔差過「Double May」波波！（圖片來源：TVB / IG@kayan_yau）
游嘉欣 企喺主持賴彥妤身邊，更令對方相形見絀！
企喺主持賴彥妤身邊，更令對方相形見絀！（圖片來源：TVB）

即睇《肥媽李鼎打大佬》游嘉欣變身升Cup女神 趣劇環節分飾六角考演技

游嘉欣 打入「飛躍進步女藝員」10強

現年23歲的游嘉欣入行5年，2021年正式簽約做TVB「親生女」後，除了劇接劇不停拍外，更在今年因拍檔肥媽、李家鼎主持《肥媽李鼎》而人氣急升，在即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，一連入圍「最具潛質新人」及「飛躍進步女藝員」10強。

游嘉欣 游嘉欣抓緊「夏日的尾巴」，在IG激罕曬出泳裝照。
睇番早前游嘉欣po嘅泳裝照，雖然也有大曬S曲線，但未及今次震撼。（圖片來源：IG@kayan_yau）

游嘉欣被指嚴重跌Watt

不過有網民就指游嘉欣近年雖然受TVB力捧愈來愈多劇拍，但外形卻嚴重跌Watt，出現包面、水桶腰等，加上被指戀上有米男的傳言，亦令她「A0女神」之名受損，只得《肥媽李鼎》中做「下把位」的角色較受網民歡迎。

游嘉欣 游嘉欣被指愈來愈包面。
游嘉欣被指愈來愈包面。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 游嘉欣最近上《獎門人》著小背心烏身玩吹乒乓。
游嘉欣早前上《獎門人》著小背心烏身玩吹乒乓。（圖片來源：TVB）

「A0女神」名牌裝身擺脫慳妹形象

游嘉欣一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。但游游早前被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令她秘戀圈外有錢男的傳言更可信。

游嘉欣 a0 女神 游游身上的Celine牛仔褲價值11，000元。
游游身上的Celine牛仔褲價值11,000元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游身上的Celine上衣價值5，600元。
游游身上的Celine上衣價值5,600元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游腳上的Valentino高跟鞋價值10，900元。
游游腳上的Valentino高跟鞋價值10,900元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游的Chanel項鍊價值約6，500元。
游游的Chanel項鍊價值約6，500元。（圖片來源：IG@kayan_yau）

勉強冇幸福 佛系等「出pool」

游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！

游嘉欣 a0 女神 游游9月頭成功考取車牌。
游游9月頭成功考取車牌。（圖片來源：IG@kayan_yau）
林正峰 林正峰同A0游嘉欣這一對原本都好好地，但近日傳出有第三者而出現暗湧。
游嘉欣去年曾被指秘撻林正峰，但兩人從未正式承認過戀情，之後更傳出林正峰偷食劉溫馨，令兩人地下情告終。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）

游嘉欣勝在夠後生！

現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！

游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣笑容甜美。
游嘉欣笑容甜美。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗
游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗
游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗（圖片來源：IG@kayan_yau）
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（圖片來源：IG@kayan_yau）
劉溫馨 林正峰 22歲卜卜脆的游嘉欣樣貌清純可愛，再加上A0感情生活，吸引了狂「峰」浪蝶。
（圖片來源：IG@kayan_yau）
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（圖片來源：IG@kayan_yau）
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（圖片來源：IG@kayan_yau）
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（圖片來源：IG@kayan_yau）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@kayan_yau、IG@krysellawong

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