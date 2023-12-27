23歲游嘉欣「升級」扮波波大玩邪惡斜孭袋 挑機肥媽「Double May」地位
游嘉欣 自爆「裝假狗」
網民都驚訝游嘉欣「忽然咁勁」，但原來游嘉欣只係「裝假狗」！她今次為新一輯《肥媽李鼎打大佬》的趣劇環節試造型，其中一個「Double May」角色就叫「波波」，睇預告已見到這個角色有好多「曬命」對白。
游嘉欣用斜孭袋突顯視覺效果
游嘉欣穿著無袖兼露腰的小背心扮演「波波」，擺出各種pose之餘，仲要孭上一個斜孭袋，突顯其「波濤洶湧」的視覺效果！不過為了讓效果更加突出，游嘉欣要經過兩次「升級」潛建，令她大呻條腰好痛又好攰！
游嘉欣最愛林亞珍造型
除了「波波」外，游嘉欣仲一人分飾六個角色，包括金髮Rock妹「喪喪」、橙色頭的中性「仔仔」以及林亞珍、包租婆等造型，和真實的自己隔空對話，其中游嘉欣就話最鍾意林亞珍的造型，因為覺得冬菇頭加圓框眼鏡非常得意。
即睇《肥媽李鼎打大佬》游嘉欣變身升Cup女神 趣劇環節分飾六角考演技
游嘉欣 打入「飛躍進步女藝員」10強
現年23歲的游嘉欣入行5年，2021年正式簽約做TVB「親生女」後，除了劇接劇不停拍外，更在今年因拍檔肥媽、李家鼎主持《肥媽李鼎》而人氣急升，在即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，一連入圍「最具潛質新人」及「飛躍進步女藝員」10強。
游嘉欣被指嚴重跌Watt
不過有網民就指游嘉欣近年雖然受TVB力捧愈來愈多劇拍，但外形卻嚴重跌Watt，出現包面、水桶腰等，加上被指戀上有米男的傳言，亦令她「A0女神」之名受損，只得《肥媽李鼎》中做「下把位」的角色較受網民歡迎。
「A0女神」名牌裝身擺脫慳妹形象
游嘉欣一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。但游游早前被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令她秘戀圈外有錢男的傳言更可信。
勉強冇幸福 佛系等「出pool」
游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！
游嘉欣勝在夠後生！
現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！
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