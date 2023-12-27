23歲游嘉欣「升級」扮波波大玩邪惡斜孭袋 挑機肥媽「Double May」地位

新一輯《肥媽李鼎打大佬》將於1月1日（星期一）開播，游嘉欣日前為節目中的趣劇環節試造型，其中一個名叫「波波」的造型，竟然見到游嘉欣身前出現「波濤洶湧」的視覺效果，再加上一個「邪惡」斜孭袋，即時睇到網民嘩嘩聲！