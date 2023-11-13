23歲游嘉欣罕派水著福利竟惹投訴？周嘉洛為撐對方做1件事被批好變態
游嘉欣 擔心再唔po冇機會
「A0女神」游嘉欣難得派福利，相中的她穿著黑色一件頭泳衣，大騷S曲線和一對長腿。她解釋相片是之前去旅行時拍下，因為天氣將要轉涼，她擔心再唔po冇機會，所以才急急分享泳照，她在配文中寫道：「結果今個夏天都係無去沙灘，不過都有游下水，再見啦Summer！」
周嘉洛like爆游嘉欣靚相
周嘉洛與游嘉欣在《羅密歐與祝英台》中飾演情侶，講到游嘉欣的福利照，他就自爆開了好幾個社交網帳號，有一個用來睇時尚嘢，有一個用來睇操肌嘢，有一個就專門用來睇游嘉欣的相，並畀like支持，被取笑行為好變態！
游嘉欣被指嚴重跌Watt
不過網民就對游嘉欣今次的水著福利反應兩極，有網民狂讚好，亦有網民投訴一件頭太密實，而且得一張相唔夠喉。亦有網民提到游嘉欣近年雖然受TVB力捧愈來愈多劇拍，但外形卻嚴重跌Watt，出現包面、水桶腰等，加上被指戀上有米男的傳言，亦令她「A0女神」之名受損，只得《肥媽李鼎》中做「下把位」的角色較受網民歡迎。
「A0女神」名牌裝身擺脫慳妹形象
游嘉欣一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。而游游最近時常被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令她秘戀圈外有錢男的傳言更可信。
勉強冇幸福 佛系等「出pool」
游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！
游嘉欣早前遊泰曾大騷逆天長腿
游嘉欣早前放假去完泰國玩，仲不時晒出靚相，剪了一頭清爽短髮後的她，顯得更加young，再配上白色開衩長裙，大騷逆天長腿，非常白滑！游嘉欣仲好回味旅行的開心點滴，興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」，有網民大讚游游「笑容真靚又好睇」、連圈中人也留言，當中包括靚媽陳茵媺表示：「so chill!!!!!!!!」、江嘉敏都表示：「我都想去呢到」。
公開「崩壞照」勁搞笑
靚人加靚景，游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」，女神一秒變囧樣，搞笑指：「有鏡頭就可克服恐懼」。
游嘉欣勝在夠後生！
現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！