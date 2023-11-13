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23歲游嘉欣罕派水著福利竟惹投訴？周嘉洛為撐對方做1件事被批好變態

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現年23歲的TVB上位小花游嘉欣有「A0女神」之稱，近日她在社交網罕有地曬出泳裝照，竟然惹來網民投訴，而最近在台慶劇《羅密歐與祝英台》與游嘉欣飾演情侶的周嘉洛，為力撐對方，自爆做了一件事，但就被批好變態！

游嘉欣 游嘉欣近日在《羅密歐與祝英台》中飾演「茱麗葉」而備受網民關注。
游嘉欣近日在《羅密歐與祝英台》中飾演「茱麗葉」而備受網民關注。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 劇中游嘉欣同周嘉洛有熱吻的戲份。
劇中游嘉欣同周嘉洛有熱吻的戲份。（圖片來源：TVB）

游嘉欣 擔心再唔po冇機會

「A0女神」游嘉欣難得派福利，相中的她穿著黑色一件頭泳衣，大騷S曲線和一對長腿。她解釋相片是之前去旅行時拍下，因為天氣將要轉涼，她擔心再唔po冇機會，所以才急急分享泳照，她在配文中寫道：「結果今個夏天都係無去沙灘，不過都有游下水，再見啦Summer！」

游嘉欣 游嘉欣抓緊「夏日的尾巴」，在IG激罕曬出泳裝照。
游嘉欣抓緊「夏日的尾巴」，在IG激罕曬出泳裝照。（圖片來源：IG@kayan_yau）

周嘉洛like爆游嘉欣靚相

周嘉洛與游嘉欣在《羅密歐與祝英台》中飾演情侶，講到游嘉欣的福利照，他就自爆開了好幾個社交網帳號，有一個用來睇時尚嘢，有一個用來睇操肌嘢，有一個就專門用來睇游嘉欣的相，並畀like支持，被取笑行為好變態！

游嘉欣 活動上被問到鍾意同游嘉欣定緋聞女友陳瀅組情侶檔？周嘉洛就笑言揀游嘉欣，因為游嘉欣就企喺佢身邊！
活動上被問到鍾意同游嘉欣定緋聞女友陳瀅組情侶檔？周嘉洛就笑言揀游嘉欣，因為游嘉欣就企喺佢身邊！（圖片來源：TVB）
郭柏妍 愛回家 適逢明天7日）是嘉洛28歲生日，「A0女神」游嘉欣更主動送吻，即令嘉洛「硬晒軚」！
早前周嘉洛28歲生日，游嘉欣更主動送吻，即令周嘉洛「硬晒軚」。（圖片來源：TVB）

游嘉欣被指嚴重跌Watt

不過網民就對游嘉欣今次的水著福利反應兩極，有網民狂讚好，亦有網民投訴一件頭太密實，而且得一張相唔夠喉。亦有網民提到游嘉欣近年雖然受TVB力捧愈來愈多劇拍，但外形卻嚴重跌Watt，出現包面、水桶腰等，加上被指戀上有米男的傳言，亦令她「A0女神」之名受損，只得《肥媽李鼎》中做「下把位」的角色較受網民歡迎。

游嘉欣 游嘉欣被指愈來愈包面。
游嘉欣被指愈來愈包面。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 游嘉欣近日正拍攝新劇《非份之罪》，劇中和吳啟華有對手戲，她曾表示睇劇本時已感動到喊。
游嘉欣近日正拍攝新劇《非份之罪》，劇中和吳啟華有對手戲，她曾表示睇劇本時已感動到喊。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 a0 女神 劇集《你好，我的大夫》主演都偏年輕！
早前游嘉欣有份主演劇集《你好，我的大夫》，但被指表現未算突出。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 游嘉欣最近上《獎門人》著小背心烏身玩吹乒乓。
游嘉欣最近上《獎門人》著小背心烏身玩吹乒乓。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 又咀周嘉洛。
又咀周嘉洛。（圖片來源：TVB）
游嘉欣 肥媽李鼎 翡翠臺播映最後一集林嶺東感激之恩肥媽 最後一集嘅主題係「最多謝的人」。
游嘉欣早前漏口風，透露《肥媽李鼎》將會開拍第二季，令不少網民都話好期待。（圖片來源：TVB）

「A0女神」名牌裝身擺脫慳妹形象

游嘉欣一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。而游游最近時常被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令她秘戀圈外有錢男的傳言更可信。

游嘉欣 a0 女神 游游身上的Celine牛仔褲價值11，000元。
游游身上的Celine牛仔褲價值11，000元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游身上的Celine上衣價值5，600元。
游游身上的Celine上衣價值5，600元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游腳上的Valentino高跟鞋價值10，900元。
游游腳上的Valentino高跟鞋價值10，900元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游的Chanel項鍊價值約6，500元。
游游的Chanel項鍊價值約6，500元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 a0 女神 游游的Celine手袋價值14，000元。
游游的Celine手袋價值14，000元。（圖片來源：IG@kayan_yau）

勉強冇幸福 佛系等「出pool」

游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！

游嘉欣 a0 女神 游游9月頭成功考取車牌。
游游9月頭成功考取車牌。（圖片來源：IG@kayan_yau）
林正峰 林正峰同A0游嘉欣這一對原本都好好地，但近日傳出有第三者而出現暗湧。
游嘉欣去年曾被指秘撻林正峰，但兩人從未正式承認過戀情，之後更傳出林正峰偷食劉溫馨，令兩人地下情告終。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）

游嘉欣早前遊泰曾大騷逆天長腿

游嘉欣早前放假去完泰國玩，仲不時晒出靚相，剪了一頭清爽短髮後的她，顯得更加young，再配上白色開衩長裙，大騷逆天長腿，非常白滑！游嘉欣仲好回味旅行的開心點滴，興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」，有網民大讚游游「笑容真靚又好睇」、連圈中人也留言，當中包括靚媽陳茵媺表示：「so chill!!!!!!!!」、江嘉敏都表示：「我都想去呢到」。

游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 女神更大騷逆天長腿，非常白滑！
女神更大騷逆天長腿，非常白滑！（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 身材好fit
身材好fit（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 游嘉欣興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」
游嘉欣興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國
剪了一頭清爽短髮後的游嘉欣，顯得更加young！（圖片來源：IG@kayan_yau）

公開「崩壞照」勁搞笑

靚人加靚景，游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」，女神一秒變囧樣，搞笑指：「有鏡頭就可克服恐懼」。

游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」
游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行
（圖片來源：IG@kayan_yau）

游嘉欣勝在夠後生！

現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！

游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣笑容甜美。
游嘉欣笑容甜美。（圖片來源：kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗
游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗（圖片來源：kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗
游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣。
（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣
（圖片來源：IG@kayan_yau）
劉溫馨 林正峰 22歲卜卜脆的游嘉欣樣貌清純可愛，再加上A0感情生活，吸引了狂「峰」浪蝶。
（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣
（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣
（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣
（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣
（圖片來源：IG@kayan_yau）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kayan_yau、TVB、IG@niklas_lamcf

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