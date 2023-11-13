23歲游嘉欣罕派水著福利竟惹投訴？周嘉洛為撐對方做1件事被批好變態

現年23歲的TVB上位小花游嘉欣有「A0女神」之稱，近日她在社交網罕有地曬出泳裝照，竟然惹來網民投訴，而最近在台慶劇《羅密歐與祝英台》與游嘉欣飾演情侶的周嘉洛，為力撐對方，自爆做了一件事，但就被批好變態！