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21歲A0游嘉欣自揭為慳錢唔拍拖 極端慳錢大法包括拒絕社交

最新娛聞
撰文：東方新地

21歲無綫上位小花游嘉欣在《代溝關注組》表示自己是AO即是單身且拍拖次數是零，並自稱為老處女，遭在場的肥媽質疑，一度成為熱話﹗游嘉欣在其中一集以「醒目理財有錢途」主題中，再度語出驚人，她指為了慳錢可以去到一個步是足不出戶，令主持及嘉賓都甚為驚訝﹗採用極端慳錢法原來因為咁﹗
文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、《代溝關注組》

游嘉欣指其慳錢大法最重要是從根源開始，她表示為了慳錢會拒絕社交、拒絕外出，因為出外便要花錢。游嘉欣分享自己的慳錢法：「要返工搵錢嗰啲唔計，平時完全拒絕社交，唔出門口，由主持《後生仔》開始習慣帶飯返工，出入都係坐公共交通﹗」即被主持指難怪至今未有拍拖經驗﹗

游嘉欣近來曝光率增多，早前在《開心大綜藝之暑假玩到盡》任嘉賓﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣近來曝光率增多，早前在《開心大綜藝之暑假玩到盡》任嘉賓﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣透露為了慳錢可以做到足不出戶，以免有任何花費﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
游嘉欣透露為了慳錢可以做到足不出戶，以免有任何花費﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）

游嘉欣唔拍拖是為了慳錢

游嘉欣直認唔拍拖其中一個原因是為慳錢，肥媽即笑住話：「有男朋友可以慳好多錢㗎喎﹗」張秀文再話：「係呀，你問吓江嘉敏，男朋友可以畀晒錢﹗」游嘉欣大條道理答：「唔係﹗拍拖要送禮物﹗即係要花錢﹗」游嘉欣又被主持要求公開銀包有幾多現金，游嘉欣身上有三百三十蚊，比平時多近一倍，因為平常只帶一百多元，以控制自己的每日使費﹗

主持張秀文及區永權都被游嘉欣的極端慳錢法嚇到呆﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
主持張秀文及區永權都被游嘉欣的極端慳錢法嚇到呆﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
肥媽聽到游嘉欣話為了慳錢而唔拍拖，忍唔住話：「有男朋友可以慳好多錢﹗」（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
肥媽聽到游嘉欣話為了慳錢而唔拍拖，忍唔住話：「有男朋友可以慳好多錢﹗」（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
游嘉欣即反駁，指拍拖要立禮畀男朋友，又是額外花費，所以為了慳錢寧願唔拍拖﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）
游嘉欣即反駁，指拍拖要送禮畀男朋友，又是額外花費，所以為了慳錢寧願唔拍拖﹗（圖片來源：《代溝關注組》截圖）

游嘉欣為慳錢屋企冇裝冷氣

游嘉欣拍攝《香港愛情故事》時曾透露自己家住公屋，但屋企冇冷氣及Wi-Fi：「屋企冷氣機位係空嘅，所以打風落大雨，雨水會入屋﹗」游嘉欣更表示就算趕時間都唔會搭的士，購物慾減至最低，更加從來唔會買名牌袋，佢話：「用紙袋都幾方便，總之慳得就慳﹗」游嘉欣話中學開始儲蓄習慣，現已有六位數儲蓄，但問到她努力儲蓄目標是買樓還是用作將來嫁妝？游嘉欣就答：「冇原因，淨係想儲﹗或者當姑婆本﹗」

2018年底，修讀大學二年級的游嘉欣於網上平台獲無綫電視助導發掘演出節目《電競王》，並成為旗下 big big channel 藝人，2020年2月加入《#後生仔傾吓偈》，12月拍攝《香港愛情故事》演大學生「陳子婷」而為人所認識﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
2018年底，修讀大學二年級的游嘉欣於網上平台獲無綫電視助導發掘演出節目《電競王》，並成為旗下 big big channel 藝人，2020年2月加入《#後生仔傾吓偈》，12月拍攝《香港愛情故事》演大學生「陳子婷」而為人所認識﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣入行未到三年獲拍劇機會，《香港愛情故事》之後並在《刑偵日記》、《愛回家之開心速遞》、以及未播映的《青春不要臉》，即將擔正《青年心城之撐起青春》，備受力捧﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣入行未到三年獲拍劇機會，《香港愛情故事》之後並在《刑偵日記》、《愛回家之開心速遞》、以及未播映的《青春不要臉》，即將擔正《青年心城之撐起青春》，備受力捧﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣樣子清純，外型討好，是不少宅男心目中女神，IG追蹤人數近六萬﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣樣子清純，外型討好，是不少宅男心目中女神，IG追蹤人數近六萬﹗（圖片來源：游嘉欣IG）

21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽爆seed：未拍過拖唔代表仲係

無綫節目《代溝關注組》早前首播，一班後生仔向長輩級藝人解釋現代「潮語」，21歲游嘉欣解釋「A0」一詞時，忽然話自己從沒拍過拖，仲竟然自爆是老處女，不過被「長輩群組」肥媽質疑。

代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
無綫節目《代溝關注組》早前首播，21歲游嘉欣做嘉賓。（圖片來源：游嘉欣 IG）

游嘉欣自爆「A0」身份

無綫全新清談節目《代溝關注組》早前首播，首集嘉賓請來李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）、徐文浩、蔡嘉欣、吳卓衡、游嘉欣及林正峰等人，並分為「長輩群組」及「後輩群組」兩組。節目中有一班後生仔向「長輩群組」解釋現代「潮語」環節，到「後生仔」游嘉欣解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」

代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
首集嘉賓請來（左起）李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐），組成「長輩群組」。（圖片來源：TVB截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
（左起）林正峰、游嘉欣、吳卓衡、蔡嘉欣及徐文浩等人，組成「後輩群組」。（圖片來源：TVB截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
游嘉欣向「長輩群組」解釋「A0」一詞。（圖片來源：TVB 截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
忽然自爆自己依家係單身！（圖片來源：TVB截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
但被肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」（圖片來源：TVB截圖）
21歲的游游青春可人。（圖片來源：游嘉欣 IG）
其實21歲的游游青春可人。（圖片來源：游嘉欣 IG）

肥媽質疑：你係假處女！

由於肥媽節目中曾提及在她的年代20多歲未嫁人已算是「老處女」，今年21歲的游嘉欣竟然再自爆是老處女：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇到游嘉欣呼冤尷尬大叫：「我係真㗎！」相當搞笑。

代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
節目中游游仲爆自己係老處女。（圖片來源：游嘉欣 IG）
點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」（圖片來源：TVB截圖）
點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」（圖片來源：TVB截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」（圖片來源：TVB截圖）
代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
肥媽係咁啄住，迫到游游尷尬大叫：「我係真㗎！」，相當搞笑。（圖片來源：TVB截圖）

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