21歲A0游嘉欣自揭為慳錢唔拍拖 極端慳錢大法包括拒絕社交

21歲無綫上位小花游嘉欣在《代溝關注組》表示自己是AO即是單身且拍拖次數是零，並自稱為老處女，遭在場的肥媽質疑，一度成為熱話﹗游嘉欣在其中一集以「醒目理財有錢途」主題中，再度語出驚人，她指為了慳錢可以去到一個步是足不出戶，令主持及嘉賓都甚為驚訝﹗採用極端慳錢法原來因為咁﹗

文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、《代溝關注組》