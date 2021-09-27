21歲A0游嘉欣自揭為慳錢唔拍拖 極端慳錢大法包括拒絕社交
文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、《代溝關注組》
游嘉欣唔拍拖是為了慳錢
游嘉欣直認唔拍拖其中一個原因是為慳錢，肥媽即笑住話：「有男朋友可以慳好多錢㗎喎﹗」張秀文再話：「係呀，你問吓江嘉敏，男朋友可以畀晒錢﹗」游嘉欣大條道理答：「唔係﹗拍拖要送禮物﹗即係要花錢﹗」游嘉欣又被主持要求公開銀包有幾多現金，游嘉欣身上有三百三十蚊，比平時多近一倍，因為平常只帶一百多元，以控制自己的每日使費﹗
游嘉欣為慳錢屋企冇裝冷氣
游嘉欣拍攝《香港愛情故事》時曾透露自己家住公屋，但屋企冇冷氣及Wi-Fi：「屋企冷氣機位係空嘅，所以打風落大雨，雨水會入屋﹗」游嘉欣更表示就算趕時間都唔會搭的士，購物慾減至最低，更加從來唔會買名牌袋，佢話：「用紙袋都幾方便，總之慳得就慳﹗」游嘉欣話中學開始儲蓄習慣，現已有六位數儲蓄，但問到她努力儲蓄目標是買樓還是用作將來嫁妝？游嘉欣就答：「冇原因，淨係想儲﹗或者當姑婆本﹗」
21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽爆seed：未拍過拖唔代表仲係
無綫節目《代溝關注組》早前首播，一班後生仔向長輩級藝人解釋現代「潮語」，21歲游嘉欣解釋「A0」一詞時，忽然話自己從沒拍過拖，仲竟然自爆是老處女，不過被「長輩群組」肥媽質疑。
游嘉欣自爆「A0」身份
無綫全新清談節目《代溝關注組》早前首播，首集嘉賓請來李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）、徐文浩、蔡嘉欣、吳卓衡、游嘉欣及林正峰等人，並分為「長輩群組」及「後輩群組」兩組。節目中有一班後生仔向「長輩群組」解釋現代「潮語」環節，到「後生仔」游嘉欣解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」
肥媽質疑：你係假處女！
由於肥媽節目中曾提及在她的年代20多歲未嫁人已算是「老處女」，今年21歲的游嘉欣竟然再自爆是老處女：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇到游嘉欣呼冤尷尬大叫：「我係真㗎！」相當搞笑。