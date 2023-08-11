游嘉欣喪派旅行福利照 大騷白滑長腿 激罕公開「崩壞照」
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現年23歲的游嘉欣早前放假去完泰國玩，仲不時晒出靚相！一頭清爽短髮再加超級童顏的她，近日在社交平台分享更多新相，更大騷逆天長腿，令網民紛紛湧入留言激讚！
游嘉欣大騷逆天長腿
游嘉欣剪了一頭清爽短髮後，顯得更加young！再配上白色開衩長裙，大騷逆天長腿，非常白滑！游嘉欣仲好回味旅行的開心點滴，興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」，有網民大讚游游「笑容真靚又好睇」、連圈中人也留言，當中包括靚媽陳茵媺表示：「so chill!!!!!!!!」、江嘉敏都表示：「我都想去呢到」。
公開「崩壞照」勁搞笑
靚人加靚景，游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」，女神一秒變囧樣，搞笑指：「有鏡頭就可克服恐懼」。
游嘉欣勝在夠後生！
現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@kayan_yau