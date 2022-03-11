游嘉欣同遊大澳緋聞升溫 林正峰忽爆同拍拖三年女友分手：最好嘅就喺身邊﹗

無綫上位小花游嘉欣自爆未拍過拖，與同為《後生仔》主持出身的林正峰，三度合作默契十足，去年10月林正峰駕駛戰車接載游嘉欣而惹緋聞，雙雙否認戀情，林正峰更向拍拖三年正印女友Yuki派定心丸，以為緋聞告一段落，原來有下文﹗