游嘉欣同遊大澳緋聞升溫 林正峰忽爆同拍拖三年女友分手：最好嘅就喺身邊﹗
游嘉欣、林正峰拍劇中招閉關隔離
游嘉欣和林正峰在《香港愛情故事》開始合作，再在《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》演情侶，雖然強調是好朋友，但近來關係明顯升溫﹗游嘉欣和林正峰早前先後確診新冠肺炎，「出關」後密密見，趁著無綫劇組未復工，爭取時間「拍拖」﹗
游嘉欣、林正峰相約「旅行」
游嘉欣日前連出兩個po分享到大澳一日遊，並寫道「好似去咗個小旅行咁﹗ ＃目標去晒全香港」，而林正峰亦在同一日出po，地址雖然標記「陌生的世界陌生的人」，但其背後的排屋，一看便知道身在大澳﹗林正峰留言：「終於可以唞吓氣，感覺好似已經去咗個旅行咁，好滿足﹗」連留言都好有默契﹗
游嘉欣、林正峰「出關」相約踩單車
游嘉欣、林正峰同遊大澳前，二人曾分別在IG即時動態分享一張背面相，大家前面都有架單車，並且有著相同的背景，有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，隔離後急住見，並相約踩單車﹗
林正峰刪走女友Yuki蜜照 自爆回復單身
緋聞被再炒起，林正峰被發現社交網剷走了和女友Yuki的合照，並且互相除消追蹤對方，其後突然自爆回復單身，接受傳媒訪問時，他透露因價值觀及性格不同而分手，望外界不要誤會因游嘉欣緋聞介入。但根據時間軸，去年10月林正峰被爆做游嘉欣柴可夫司機而惹緋聞，同月林正峰還與Yuki慶祝拍拖三周年，兼向女友派定心丸對她一心一意﹗向來愛在社交網晒愛的林正峰，自此之後未有再貼與女友合照，反而佔大部分是同游嘉欣工作及鏡頭後的合照﹗
林正峰轉口風想同圈中人拍拖
雖然游嘉欣落閘指與林正峰沒有發展可能，不過林正峰卻說漏嘴，在訪問時指以前覺得娛樂圈複雜，不會同圈內人拍拖，但現在改變心態，記者問二人會否互相任對方紅娘作介紹，林正峰突然衝口而出：「最好嘅可能就喺身邊呢﹗」眼神不停偷偷望向游嘉欣﹗游嘉欣即大叫：「嘩﹗你咁講？」並指不需要林正峰介紹男朋友﹗
去年林正峰以行動洗白 正印女友Yuki晒合照宣示主權
去年10月，27歲的林正峰被指背住正印女友Yuki，暗撻A0游嘉欣，在劇集《青年心城之撐起青春》中不但有大量親熱戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣，之後二人被周刊拍得態度親暱遊車河，緋聞甚囂塵上。林正峰為證明對女友一條心，與拍拖3周年在社交網晒拖手照，正印Yuki亦禮尚往來。
拖正印女友歡度萬聖節
林正峰識做補鑊，女友Yuki照單全收，又大晒一齊過萬聖節。Yuki在其社交網po出與林正峰扮鬼扮馬的合照，原來二人當日去了海洋公園應節，更一齊打扮成無臉男，正印現身宣示主權，游嘉欣冇行喇！
《青年心城》游嘉欣床戰林正峰
21歲A0游嘉欣自稱「老處女」而被肥媽質疑一度成為佳話，游嘉欣和林正峰備受無綫力捧，擔正劇集《青年心城之撐起青春》，是繼《香港愛情故事》後再度合作拍劇，在劇中有不少親密情節更有床戲﹗
車廂談情三十分鐘
游嘉欣、林正峰出席《青年心城》宣傳活動，林正峰對女方照顧周到，車出車入又為她提物品。活動完結，林正峰駕駛其八十萬新座駕車游嘉欣去灣仔會展中心，到達後二人未有下車，在車廂內聊天良久，期間游嘉欣被林正峰氹得不時甜笑﹗之後雙雙下車去會合友人，然後前往參觀一個藝術展﹗離開時林正峰和游嘉欣與友人告別後往取車，林正峰開車出馬路並停在一旁，繼續在車廂內談情足三十分鐘，林正峰才一臉不捨開車送游嘉欣返回葵涌寓所，到達後更下車護送女方﹗看來關係非一般﹗
林正峰指女友知情
林正峰被指一腳踏兩船時，回應傳媒時表示當日同游嘉欣一起出席活動後再趕去出席友人展覽所以同車，至於被指車廂談情，林正峰解釋因為是避雨﹗他指拍拖三年的女友Yuki清楚事件，並指女友冇唔開心﹗
游嘉欣望外界焦點放在工作上
而其後游嘉欣和林正峰透過經理人公司回應緋聞，指當日二人出席宣傳活動後，趕去出席朋友的藝術展覽，離開時基於朋友之道，林正峰驅車載游嘉欣，留在車廂傾偈是因為當時紅雨為避雨而停在路旁，並強調二人是朋友及同事關係，希望請外界能把焦點放在二人的工作上﹗
林正峰恨同游嘉欣一直CP下去
游嘉欣和林正峰曾提及劇中床戲，大家都好回味，游嘉欣接受訪問時拍攝時心跳加速「心肝仔卜卜跳」，更被收音師問是否太緊張，因為聽到心跳得好勁﹗而林正峰說拍攝時好緊張，劇集煞科他坦言好唔捨得游嘉欣﹗又讚游嘉欣有一雙大眼睛演戲時好有感染力，見到對方拍喊戲都會受觸動，直言希望呢對熒幕情侶可以一直延續下去﹗
林正峰有個拍拖三年索女友
27歲的林正峰樣子敦厚戇直，但追女有一手，本身有一個拍拖三年的索女友，女友Yuki不時在網上唱歌，林正峰透露是網上認識對方，然後展開追求，當時女方有另一異性追求，最後林正峰都能成功追到手，二人不時在社交平台放閃﹗出身自單親家庭的林正峰，與母及兩姊一家四口從小靠綜緩生活，家境貧困﹗但最近卻在訪問中被游嘉欣篤爆他以八十萬購入座駕，林正峰解釋家住太遠，來回車費太貴，並指雖然現時未能有自己一間房，但心態是寧買車不買樓﹗
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