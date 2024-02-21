24歲「A0女神」游嘉欣驚變男仔頭 清純女神樣不再嚇親網民
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現年24歲的游嘉欣，初出道時因擁有清純的外表深受網民喜愛，再加上自稱未拍過拖而獲封「A0女神」，今年年初更得到TVB的肯定奪「最具潛質新人獎」。備受公司重用的游嘉欣工作接踵而來，近日她接拍了新劇，卻突然形象大變，女神樣不再……
游嘉欣接新劇驚變「男仔頭」
游嘉欣與周嘉洛、吳偉豪、江嘉敏和鄺潔楹等人出席無綫新劇《武林》的造型兼拜神儀式，最矚目的必定是以新造型示人的游嘉欣！她不惜為角色剪走一頭長髮，變成爽朗的「男仔頭」，更坦言一開始無人認得：「這是真髮，大家普遍第3次先確認到係我！」雖然要與女神樣講bye bye，但她接受訪問時都笑容滿面，表示自己雖然剪頭髮時非常不捨得，但都差點就流出眼淚來。她還調侃自己在劇中是一位隱世高手，就算不用出手都很厲害。
游嘉欣用斜孭袋突顯視覺效果
游嘉欣穿著無袖兼露腰的小背心扮演「波波」，擺出各種pose之餘，仲要孭上一個斜孭袋，突顯其「波濤洶湧」的視覺效果！不過為了讓效果更加突出，游嘉欣要經過兩次「升級」潛建，令她大呻條腰好痛又好攰！
游嘉欣被指嚴重跌Watt
不過有網民就指游嘉欣近年雖然受TVB力捧愈來愈多劇拍，但外形卻嚴重跌Watt，出現包面、水桶腰等，加上被指戀上有米男的傳言，亦令她「A0女神」之名受損，只得《肥媽李鼎》中做「下把位」的角色較受網民歡迎。
「A0女神」名牌裝身擺脫慳妹形象
游嘉欣一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。但游游早前被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令她秘戀圈外有錢男的傳言更可信。
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圖片來源：IG@kayan_yau、TVB