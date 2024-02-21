24歲「A0女神」游嘉欣驚變男仔頭 清純女神樣不再嚇親網民

現年24歲的游嘉欣，初出道時因擁有清純的外表深受網民喜愛，再加上自稱未拍過拖而獲封「A0女神」，今年年初更得到TVB的肯定奪「最具潛質新人獎」。備受公司重用的游嘉欣工作接踵而來，近日她接拍了新劇，卻突然形象大變，女神樣不再……