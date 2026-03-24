魔音女團｜26歲女神游嘉欣落選後曬Fit爆身材 馬甲線吸睛獲網民激讚
游嘉欣健身房熱舞 馬甲線搶鏡惹熱議
游嘉欣在影片中隨著音樂節拍自信起舞，動作流暢且充滿張力。身穿運動套裝的她不僅展現出健康的小麥膚色，若隱若現的「馬甲線」更是極其吸睛！游嘉欣近年積極修身，由以往青澀的鄰家女孩蛻變成現時的健美形象，令觀眾看到她的更多可能性。她在貼文中寫道：「健身室的鏡子太美，等到無人嘅一刻，決定每日照鏡都要讚美下自己，因為自信的女生最棒了。」
網民讚Fit到似AI 游嘉欣親自回應道謝
影片瞬間引起網民熱議，紛紛讚賞游嘉欣的健美身材，有人更直言「Fit到似AI！」面對網民的讚美，游嘉欣甜蜜回應：「多謝🥰可能大個多咗d女人味🤭無咁妹妹feel」。不過也有部分網民認為她過瘦，留言「瘦得滯啦」、「瘦過頭，我都係覺得非常檢控觀入面嗰個健康baby fat好睇」、「瘦了好多，但不要太瘦也要吃多一點」。
魔音女團落選成話題 游嘉欣坦言突破心理關口
回顧游嘉欣參加《魔音女團》的經歷，她在初選中的表現確實備受爭議。當日她的唱歌片段播出後，被網民批評五音不全，短短唱一節已多次跑調，被指是「真魔音」。游嘉欣當時接受訪問時坦言今次入團志在參與，當作見識兼特訓，更透露「其實我真係好少唱歌，就算平時同朋友出去唱K，我都係『聽K』多過唱！」
游嘉欣積極面對挫折 網民關心安慰
面對未能入圍《魔音女團》16強，不少網民都為游嘉欣感到可惜，在她的跳舞片段下留言關心：「心情還好嗎？別哭哭，你跳得好好看。」游嘉欣則正面回應：「沒事，突破了不敢唱歌的心理關口。」她的積極態度和這次大膽曬身材的舉動，似乎都在向外界證明自己並未因落選而氣餒，反而更加自信地展現自己的另一面。
游嘉欣自爆擁有8年Gym齡腹肌背肌勁吸睛
其實游嘉欣一直都有規律運動習慣，早前在《俠醫》記者會上以Sporty Look現身時，美好身段表露無遺，除了一雙修長美腿、還有操得甚弗的腹肌及背肌，面部線條亦沒有之前拍攝《羅密歐與祝英台》時的圓潤感。游嘉欣受訪時透露並未有刻意減肥，笑言自己「穿衣顯肥脫衣顯瘦」之餘，並大爆原來已擁有七至八年gym齡。她表示「其實我一直有刻意Keep fit嘅，咁就冇話最近真係特別咁去減肥。我本身都有一個好規律嘅運動模式，即係可能一個禮拜做兩日gym、跟住再做啲Cardio或者打吓Tennis咁，我係咁多年嚟一路都係 keep住咁樣去做。」
瘦身經歷艱辛曾搞壞身體肥腫難分
游嘉欣日前在網上拍片分享其瘦身經歷，過程絕不容易。她以「Keep Fit故事」為題的運動片中透露，有一年時間去拳館操練打拳，又會穿上長衫長褲跳繩焗汗，亦會到海濱來回跑步。而且，她亦會做不同的體能訓練，包括掌上壓和跑步機，更有兩部發熱機照住跑，務求要爆汗，故完成訓練後跑步機上留下大量汗水。經歷如此艱辛的過程，最後她騷出體脂率18.7%，絕對是相當標準的身形。游嘉欣發文表示「自我入行以黎，我嘅身材管理係冇停止過，呢段片係我其中一個階段，識我嘅人應該都知我有幾顛同自律。返工會自己準備營養餐，平時唔喺屋企就係做緊運動，一星期3至4日真係有少無多。」
自爆曾因西藥副作用身體出問題
游嘉欣坦承曾經將自己逼得太緊而搞壞身體，她表示「一開頭push得自己太過，都搞壞過身體，搞到有段時間肥腫難分」。她續指之前予人感覺特別圓潤，是因身體出現了小毛病，幸好最近已康復。「我記得特別係喺《大夫》、《羅密歐》嗰段時間呢，我身體出現咗少少問題要食西藥去改善，我諗係啲西藥嘅副作用令到我個人好腫咁，因為我真係冇停過運動嘅，但嗰個階段就一路都冇咩成效咁，去到後尾我停咗啲西藥、再調理好番個身體之後，再加埋正常嘅運動同作息，就keep到依家咁。」
學懂與baby fat和平共處健康更重要
游嘉欣天生臉圓圓帶點Baby Fat，現時學懂與其baby fat和平共處，更明白身體健康更為重要。她表示「有段時間都幾灰心，自問已經盡咗所能，唯有同我嘅baby fat和平共處、接受同愛惜佢。去到依家覺得健康嘅身體更重要，你永遠冇可能滿足每個人對你嘅要求，但你可以追求自身嘅進步。唔係人哋想你點，而係你想自己點。」她亦提醒大家「所以有時真係唔好將自己Push得太勁，我可能就係將自己逼得太緊，先會導致身體嘅問題，所以依家我覺得係盡咗自己嘅能力就OK啦。」
網民激讚游嘉欣健身成果
游嘉欣的健身短片和結實身材引起網民熱烈討論，不少人都大讚她的努力成果。有網民留言表示「游游身材真係好正，8年gym齡唔係講笑」、「估唔到佢咁fit，腹肌背肌都好明顯」、「佢嘅自律精神值得學習」。亦有網民認為她的分享很真實，「講出搞壞身體嘅經歷好真誠，提醒大家唔好操之過急」、「學懂同baby fat和平共處呢個心態好正面」。