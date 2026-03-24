魔音女團｜26歲女神游嘉欣落選後曬Fit爆身材 馬甲線吸睛獲網民激讚

現年26歲的TVB小花游嘉欣在《魔音女團》初選中落敗後，近日在社交平台分享健身房跳舞片段強勢回歸！片中她身穿清爽小背心配運動熱褲，大方展示勤力健身的成果，結實腹肌線條和Fit爆身形瞬間成為網民焦點，獲讚「Fit到似AI！」