游學修自爆入行後只拍過3次拖 每次失戀都提升工作效率

游學修即將與影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》，近日頻頻受訪，日前（08/05）接受商台《星光背後》專訪，提到自己的入行經過，從「學舌鳥」拍片諷刺時弊到後來不再講政治，又自爆入行到現在只是拍過3次拖，絕不過份，直指：「我每次失戀之後，工作效率都有所提升。」