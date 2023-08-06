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游學修自爆入行後只拍過3次拖 每次失戀都提升工作效率

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游學修即將與影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》，近日頻頻受訪，日前（08/05）接受商台《星光背後》專訪，提到自己的入行經過，從「學舌鳥」拍片諷刺時弊到後來不再講政治，又自爆入行到現在只是拍過3次拖，絕不過份，直指：「我每次失戀之後，工作效率都有所提升。」

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（圖片來源：商台903）
游學修 下月首次夥拍演藝大師兄兼影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》
下月首次夥拍演藝大師兄兼影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》（圖片來源：官方海報）

更多：極地謎情舞台劇2023｜黃秋生游學修共演13場！同一劇目11年前曾上演

游學修爸爸反對入行 成功由幕前演員轉型至網紅

游學修於2014年畢業於演藝學院編劇系，憑樣貌與林海峰有幾分相似，翌年憑演出電影《那一天我們會飛》成名，近年又創辦YouTube頻道《試當真》，成功由幕前演員轉型至網紅，下月首次夥拍演藝大師兄兼影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》。

游學修表示自己小時候已對演戲充滿熱誠，中學畢業後參與俞崢的「天比高」計劃，繼而有機會演出過《森美小儀歌劇團》，從中認識了Error成員阿Dee（何啟華）及歌手有耳非文等，但因父親一直反對他當演員及考演藝，導致他曾經面試戲劇學院失敗，他說：「那次是人生災難及最尷尬一次，因為以為爸爸唔畀我讀，完全無準備就去面試。」至於最終能入讀編劇系的原因，游學修說：「是有耳非文打電話給我爸爸求情。」

游學修 憑樣貌與林海峰有幾分相似，翌年憑演出電影《那一天我們會飛》成名
憑樣貌與林海峰有幾分相似，翌年憑演出電影《那一天我們會飛》成名（圖片來源：電影劇照）

游學修與林海峰撞樣而被黃修平選中

游學修讀編劇，後來卻以演員身分出道，畢業那年同時參與了《點五步》及《那一年我們會飛》一共兩部電影試鏡兼同時獲選，但最終只參演了黃修平的電影。游學修說：「我真係好彩，對我嚟講係夢想成真！兩套電影都入選咗，但黃修平唔想我同時拍兩套。」後來他有問被黃修平選中的原因，獲回答：「因為你同林海峰似樣！」

游學修 游學修憑樣貌與林海峰有幾分相似，而獲選演出電影《那一天我們會飛》
游學修憑樣貌與林海峰有幾分相似，而獲選演出電影《那一天我們會飛》（圖片來源：FB@林海峰Jan Lamb）
游學修 游學修與許賢、蘇致豪創辦《試當真》，近年搞得有聲有色，游學修更事業愛情兩得意。
游學修與許賢、蘇致豪創辦《試當真》，近年搞得有聲有色，游學修更事業愛情兩得意。（圖片來源：[email protected]

游學修被網民封「新一代女神收割機」

游學修被網民封為「新一代女神收割機」，對此他坦言：「因為我個格乞人憎，好易比人放大覺得我溝好多女。其實我由2015年入行到而家，只是拍過3次拖，一啲都唔過份！」至今三段戀情，包括蘇麗珊、曾樂彤及現任女友陳苡臻 （Jessica），被問他選擇對象是否會先看外表，游學修答得很坦白，「嘩！這問題，話唔睇樣就呃你吧，唔會唔睇囉！」原來游學修打從讀書至今，追女仔多是碰釘收場，「講真！我中學讀書已經成日追女仔，但成日食檸檬。」

游學修 游學修去年宣佈成功追到女神Jessica
游學修去年宣佈成功追到女神Jessica（圖片來源：[email protected]
游學修 兩人愛得甜蜜
兩人愛得甜蜜（圖片來源：[email protected]

游學修自揭入行後只拍過3次拖

直至今日，游學修自揭認真交往過的關係，只有三段，「真的只有入行後的三段，以前不知什麼叫拍拖，一段關係就是如何相處及了解。怎樣從失戀中振作？就是工作，我每次失戀之後，工作效率都有所提升。」對於即將踏入33歲，他直認思想傳統，希望能早日成家立室和有小朋友，亦透露有跟女友Jessica就結婚這回事溝通過，但現階段仍未有明確計劃。

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（圖片來源：ig＠neoyau19）
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（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）
游學修 當年與蘇麗珊拍拖毫不避嫌，經常在網上大晒甜蜜合照
當年與蘇麗珊拍拖毫不避嫌，經常在網上大晒甜蜜合照（圖片來源：IG圖片）

游學修曾揚言不會同公司女同事拍拖

游學修在社交網又被不少網友追問他「分咗公司畀Ca姐未？」、「打算一間公司要分畀幾多個女仔？」等等，原來網友翻找出游學修曾經在影片中講過不會與公司女同事拍拖，因為擔心女同事喜歡他的話，會無心工作，影響公司的運作，而他喜歡上女同事的話，亦會將有拍攝都圍著她轉，甚至會將自己所有錢和公司都給了她。

游學修曾揚言不會與公司女同事拍拖。
游學修曾揚言不會與公司女同事拍拖。（圖片來源：《試當真》截圖）

游學修IG公開與Jessica檸檬茶戀情

游學修去年認戀被封為「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻），兩人由一杯檸檬茶同一個飯盒引發緋聞﹗但由於女方有一名拍拖多年男友，一度傳出一腳踏兩船。31歲的游學修曾在ViuTV節目《演員門》中爆響口話已經準備好再墮情網，不過當時就否認同Ca姐的緋聞。

2022年4月28日他在IG出po正式公開戀情，留言透露因為有傳媒致電給他，唔想成為新聞人物後收到惡毒留言，所以他情願自爆，他寫上：「我拍拖了！」並附上一張二人合照，不過是游學修與Ca姐的背面照。據知有網民影到游學修與Ca姐在科學園食飯兼拖手，有記者致電游學修問回應，游學修自稱與Ca姐開始拍拖只有一星期，因為上星期與一班同學遇上車禍，所以觸發他們珍惜眼前人走在一起。

游學修 游學修出po公開戀情，附上一張與Ca姐的背面合照。
游學修出po公開戀情，附上一張與Ca姐的背面合照。（圖片來源：[email protected]
游學修 游學修寧願自爆戀情。
游學修寧願自爆戀情。（圖片來源：[email protected]

游學修解釋檸檬茶之戀

游學修以文字解釋為何2月中與Ca姐分享一杯檸檬茶卻否認拍拖之說，他表示當時因為未把Ca姐追到手，所以未能公開，並強調自己當時真係無講大話。游學修更在限時動態中放了兩杯凍檸檬茶放在一起的照片，寫上「小冰與小田」，擺明放閃。公開戀情後，網民紛紛留言，有人笑言Ca姐升呢做老闆娘，指游學修要轉移公司股份給Ca姐。

游學修 小田與小冰。
小田與小冰。（圖片來源：[email protected]
游學修 網民的留言好抵死。
網民的留言好抵死。（圖片來源：[email protected]
游學修 Ca姐未有公開回應戀情。
Ca姐未有公開回應戀情。（圖片來源：[email protected]

游學修 Ca姐 一杯檸茶兩份飲

早在今年2月《試當真》Yanny已被指在Twitter爆料指「caca為咗游學修講大話」，惹起兩人「撻著」的疑雲，而在早前一場《試當真》專屬會員收看的直播中，游學修與Ca姐除了交換飯盒食，又一杯凍檸茶兩份飲，立即被指是游學修「私有化」女神Ca姐的鐵證。

游學修同Ca姐在直播中交換飯盒食。
游學修同Ca姐在直播中交換飯盒食。（圖片來源：《試當真》截圖）
游學修 表現好有默契。
表現好有默契。（圖片來源：《試當真》截圖）
游學修又被影到將自己飲過嘅凍檸茶轉手交畀Ca姐飲。
游學修在片中將自己飲過嘅凍檸茶轉手交畀Ca姐飲。（圖片來源：《試當真》截圖）

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圖片來源：ig＠neoyau19、商台903、youtube＠試當真Trial & Error、[email protected]、電影劇照、FB@林海峰Jan Lamb

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