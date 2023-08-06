游學修自爆入行後只拍過3次拖 每次失戀都提升工作效率
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游學修爸爸反對入行 成功由幕前演員轉型至網紅
游學修於2014年畢業於演藝學院編劇系，憑樣貌與林海峰有幾分相似，翌年憑演出電影《那一天我們會飛》成名，近年又創辦YouTube頻道《試當真》，成功由幕前演員轉型至網紅，下月首次夥拍演藝大師兄兼影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》。
游學修表示自己小時候已對演戲充滿熱誠，中學畢業後參與俞崢的「天比高」計劃，繼而有機會演出過《森美小儀歌劇團》，從中認識了Error成員阿Dee（何啟華）及歌手有耳非文等，但因父親一直反對他當演員及考演藝，導致他曾經面試戲劇學院失敗，他說：「那次是人生災難及最尷尬一次，因為以為爸爸唔畀我讀，完全無準備就去面試。」至於最終能入讀編劇系的原因，游學修說：「是有耳非文打電話給我爸爸求情。」
游學修與林海峰撞樣而被黃修平選中
游學修讀編劇，後來卻以演員身分出道，畢業那年同時參與了《點五步》及《那一年我們會飛》一共兩部電影試鏡兼同時獲選，但最終只參演了黃修平的電影。游學修說：「我真係好彩，對我嚟講係夢想成真！兩套電影都入選咗，但黃修平唔想我同時拍兩套。」後來他有問被黃修平選中的原因，獲回答：「因為你同林海峰似樣！」
游學修被網民封「新一代女神收割機」
游學修被網民封為「新一代女神收割機」，對此他坦言：「因為我個格乞人憎，好易比人放大覺得我溝好多女。其實我由2015年入行到而家，只是拍過3次拖，一啲都唔過份！」至今三段戀情，包括蘇麗珊、曾樂彤及現任女友陳苡臻 （Jessica），被問他選擇對象是否會先看外表，游學修答得很坦白，「嘩！這問題，話唔睇樣就呃你吧，唔會唔睇囉！」原來游學修打從讀書至今，追女仔多是碰釘收場，「講真！我中學讀書已經成日追女仔，但成日食檸檬。」
游學修自揭入行後只拍過3次拖
直至今日，游學修自揭認真交往過的關係，只有三段，「真的只有入行後的三段，以前不知什麼叫拍拖，一段關係就是如何相處及了解。怎樣從失戀中振作？就是工作，我每次失戀之後，工作效率都有所提升。」對於即將踏入33歲，他直認思想傳統，希望能早日成家立室和有小朋友，亦透露有跟女友Jessica就結婚這回事溝通過，但現階段仍未有明確計劃。
游學修曾揚言不會同公司女同事拍拖
游學修在社交網又被不少網友追問他「分咗公司畀Ca姐未？」、「打算一間公司要分畀幾多個女仔？」等等，原來網友翻找出游學修曾經在影片中講過不會與公司女同事拍拖，因為擔心女同事喜歡他的話，會無心工作，影響公司的運作，而他喜歡上女同事的話，亦會將有拍攝都圍著她轉，甚至會將自己所有錢和公司都給了她。
游學修IG公開與Jessica檸檬茶戀情
游學修去年認戀被封為「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻），兩人由一杯檸檬茶同一個飯盒引發緋聞﹗但由於女方有一名拍拖多年男友，一度傳出一腳踏兩船。31歲的游學修曾在ViuTV節目《演員門》中爆響口話已經準備好再墮情網，不過當時就否認同Ca姐的緋聞。
2022年4月28日他在IG出po正式公開戀情，留言透露因為有傳媒致電給他，唔想成為新聞人物後收到惡毒留言，所以他情願自爆，他寫上：「我拍拖了！」並附上一張二人合照，不過是游學修與Ca姐的背面照。據知有網民影到游學修與Ca姐在科學園食飯兼拖手，有記者致電游學修問回應，游學修自稱與Ca姐開始拍拖只有一星期，因為上星期與一班同學遇上車禍，所以觸發他們珍惜眼前人走在一起。
游學修解釋檸檬茶之戀
游學修以文字解釋為何2月中與Ca姐分享一杯檸檬茶卻否認拍拖之說，他表示當時因為未把Ca姐追到手，所以未能公開，並強調自己當時真係無講大話。游學修更在限時動態中放了兩杯凍檸檬茶放在一起的照片，寫上「小冰與小田」，擺明放閃。公開戀情後，網民紛紛留言，有人笑言Ca姐升呢做老闆娘，指游學修要轉移公司股份給Ca姐。
游學修 Ca姐 一杯檸茶兩份飲
早在今年2月《試當真》Yanny已被指在Twitter爆料指「caca為咗游學修講大話」，惹起兩人「撻著」的疑雲，而在早前一場《試當真》專屬會員收看的直播中，游學修與Ca姐除了交換飯盒食，又一杯凍檸茶兩份飲，立即被指是游學修「私有化」女神Ca姐的鐵證。
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