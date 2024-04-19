游學修酒樓要求播金像獎連環遭拒 驚揭餐廳轉台有機會觸法？
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「試當真」創辦人之一的遊學修不時都會在社交平台分享日常，近日遊學修在社交平台講述了自己在香港電影金像獎直播當晚，於酒樓發生的一段小插曲。遊學修仲大呻自己在酒樓想轉台睇金像獎時遭到連環拒絕，雖然佢「圍爐」嘅帖文就收到不少網民的力撐，不過就有網民提醒遊學修轉台的舉動甚至有機會觸犯法律……
游學修想轉台睇金像獎遭拒
遊學修在帖文中詳細描述了當晚的情況，大呻自己在酒樓想轉台睇金像獎時，遭到伙記以及部長的連環拒絕：
金像獎直播當晚我在酒樓，目測至少有4部電視，播著無綫新聞台。剛好我身後有一部，我起身按鍵轉台，立即有伙記過來制止「只能播這個台」
然後我又走到海鮮水缸前跟部長申請，我跟他說，今晚是「香港電影金像獎」耶～ 他還是拒絕，還表態「我哋唔知咩咩獎，我哋炒菜嘅啫」。幾句過後，我趕在變西客前收皮
其實我唔係真係咁想睇，我只係覺得，今晚係應該要轉台
網民提醒可能觸犯法律
對於遊學修的經歷，有網民戲謔地留言：「問佢播第個台係咪會電視大爆炸」、「萬用遙控幫到你」、「轉個台都驚，都唔知係佢陰功定你陰功」。也有網民提出另一種看法：「個啲版權公司會去啲播電視嘅公眾地方，如餐廳、診所收版權費，有啲地方費事煩，一律播新聞台算。」對此，遊學修簡單地回應「ic.」。
法律風險與版權問題
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撰文：東方新地圖片來源：直播截圖、Threads@neoyau19、IG@neoyau19