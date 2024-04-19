游學修酒樓要求播金像獎連環遭拒 驚揭餐廳轉台有機會觸法？

「試當真」創辦人之一的遊學修不時都會在社交平台分享日常，近日遊學修在社交平台講述了自己在香港電影金像獎直播當晚，於酒樓發生的一段小插曲。遊學修仲大呻自己在酒樓想轉台睇金像獎時遭到連環拒絕，雖然佢「圍爐」嘅帖文就收到不少網民的力撐，不過就有網民提醒遊學修轉台的舉動甚至有機會觸犯法律……

