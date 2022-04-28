游學修宣布拍拖 認戀Jessica陳以臻 堅稱之前同飲一杯檸檬茶未得手

游學修認戀被封為「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻），兩人由一杯檸檬茶同一個飯盒引發緋聞﹗但由於女方有一名拍拖多年男友，一度傳出一腳踏兩船。今日（28/4）游學修在IG自爆戀情，堅稱冇講大話，之前真係未得手。繼Locker（林家熙）和Kayan9896（Jeannie，吳家忻）這一對後，人氣YouTube頻道《試當真》又有一對情侶誕生！