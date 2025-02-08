「一蚊Joe」游茛維發千字文宣佈離巢 效力無綫18年星路平平
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「一蚊Joe」游茛維在2006年入行，除了近年憑擔任《東張西望》外景主持後稍有曝光率之外，多年來都星路平平。日前，游茛維就突然宣佈離巢，更在社交平台發佈千字文回憶過去18年的演藝生涯…
「一蚊Joe」游茛維宣佈離巢
游茛維日前在社交平台發文，宣佈在8日正式離開效力了18年的TVB。游茛維在千字文中感激TVB多年來給予自己機會，去挑戰不同的工作。游茛維在文中多次感激TVB，又強調如果可以再選擇，一樣會選擇以素人身份入行：
「咁多年，好多人都問過我『如果俾你喺一擲千金揀多次，到底要當時三年人工嘅39萬？定係素人簽TVB入行？由白紙一張、$1500一個月做起？』我可以好肯定咁答你！感激我人生有機會入到TVB，感激有機會發掘自己做主持嘅能力，（2011年做#JPMorgan AD司儀，做到可以搵到老婆，有依家一個溫暖美滿嘅家），這一切一切都係2006年嘅「一個決定」！感恩感謝感激，我永遠嘅母校 TVB！」
憑《一擲千金》入行 星路平平曾演焦屍
游茛維在2006年憑參加由許冠文主持的節目《一擲千金》入行，當時在節目中他堅持到最後，卻只獲得了象徵性的一蚊獎金，這一幕讓他當場落淚。然而，這一刻卻意外地為他開啟了進入娛樂圈的大門。當時的TVB總經理陳志雲看到了他的潛力，邀請他試鏡，最終他在22期藝訓班中脫穎而出，正式成為TVB的一員。
在TVB的18年裡，游茛維不僅在多部劇集中擔任配角，多數都演不太起眼的角色，還主持了包括《東張西望》和《問問MasterJoe》等多個節目。
曾直播老婆生仔惹熱議
游莨維最出名的就一定係曾經在2017年6月直播妻子產子的過程，當時吸引逾千人收看，不過就一度惹來網民熱議，不少網民都炮轟游莨維唔尊重太太。
圖片來源：IG@1masterjoe資料或影片來源：原文刊於新假期