KOL發文否定湘姐穿櫃桶底之說 網民數出湘姐10年仆心仆命事件簿
KOL發文否定湘姐穿櫃桶底之說
日前有一位投資分析KOL「garyinvestmentblog」在Threads上發文，指以湘姐在IG的發文中可見，湘姐10年來為鄭中基盡心盡力，每次工作上有成果，都會多謝鄭中基的信任和支持。該名KOL更指湘姐假如有財務需要，大可直接問鄭中基借錢，並沒有理由「穿櫃桶底」。而且大部分「穿櫃桶底」事件，公司都會第一時間與相關員工劃清界線，但機動娛樂並沒有就此對外作任何聲明，可見湘姐「穿櫃桶底」之說並不成立。
網民都為湘姐平反：用咗十年時間幫鄭中基洗底
不少網民都認同KOL的說法，認為鄭中基的聲明是強調湘姐的「個人道德」，認為湘姐被解僱的「罪證」大於「穿櫃桶底」。同時，亦有不少網民為湘姐平反，認為湘姐花十年的時間和青春為鄭中基洗底，令其事業重回正軌，形象變得正面，無功都有勞：「十年努力心血工作經驗，一野收皮，同一行都唔會撈得番」「唔好再講冇功都有勞，湘姐做既係大功 直頭要表揚」「隔離個ig post又睇得出湘姐默默耕耘 敬業樂業，亦睇得出佢係一直傾慕鄭中基」等。
網民數出湘姐10年仆心仆命事件簿
2014年：製作助理入行變鄭中基助手
湘姐在2014年從電影製作助理身份入行，直指10月轉行做鄭中基助手。一入職就為鄭中基設立個人Facebook專頁，之後都經常跟住老闆鄭中基出席大小活動。
2015年：IG曬鄭中基日常照 改變形象
入職後，湘姐一直在個人社交平台上傳鄭中基的日常照，湘姐每張照片都睇得出有揀過度過，除了有上傳鄭中基搞笑的照片，亦有上傳鄭中基認真工作、開會的照片，令鄭中基的形象變得更加立體。
2021年：機動娛樂開公司 網台搞得有聲有色
在2019年開始，鄭中基成立機動娛樂公司，在2021年更開機動娛樂網台。每次都親身上陣，製作出《匪夷所思》等多個經典系列，網民更在統計後發現，機動電視台一共312條影片，湘姐就一起參與兼上鏡超過250條，真係落心落力。
2021年：搞周邊網店 落手落力做埋Model
機動電視台搞得有聲有色，鄭中基就開埋周邊網店。湘姐除了幫忙打理，更落手落力做埋Model。
2023年：落力搞「機動兵工廠」請新人
在2023年，鄭中基帶頭搞「機動兵工廠」招聘幕前新人，湘姐變相要照顧多6個新人。湘姐曾經在去年年底於IG發文，從文中可見湘姐的確為公司仆心仆命：
今年冇停止過挑戰自己，我哋做咗好多同好大嘅嘗試，其實事實就係賭。所以我開始變得好慢、好驚、好擔憂，因為我落嘅任何決定都影響好多人、好多事、好多錢。責任同壓力令我已經好耐冇感到心安、快樂。
開心嘅時間嚟得好珍貴，所以更珍惜每一位我身邊嘅人。（幸好我每日都被愛我嘅人圍住） 雖然公司多咗6個成年嘅小朋友真係好嘈，但冇見幾日都係掛念，好多時工作上煩惱嘅問題，我會因為12個人係齊度而感覺我有力量同勇氣去搏。
經歷過失控同崩潰，今年仲學會當情緒最澎湃嘅時候更加應該放低一陣，因為有更緊要嘅事係眼前，人最後都只可以依靠自己，一定要冷靜，深呼吸。
我會繼續學習同壓力共存，希望明天開始會重新、慢慢地開心起嚟。