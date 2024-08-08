KOL發文否定湘姐穿櫃桶底之說 網民數出湘姐10年仆心仆命事件簿

鄭中基和前經理人何慶湘（湘姐） 結束合作關係一事繼續惹來網民熱議。網民對湘姐被解約理由議論紛紛，其中不少網民都認為湘姐因穿櫃桶底而被解約。日前就有投資分析KOL發文否定湘姐穿櫃桶底之說 ，惹來極大迴響。

