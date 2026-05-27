湯令山Gareth.T傳戀上22歲女神林熙彤 公開承認「有心儀對象」 網民列五大線索力證
湯令山520發新歌《玻璃》兌現愛情承諾
湯令山早前在台北演唱會後受訪時坦言：「已有心儀對象，但不想要透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」他更表示自己不會主動告白，幾乎都是靠寫歌表達心意。而網民隨即翻出舊帳，發現湯令山去年曾被歌迷催促發布《玻璃》時留言表示：「要找到一個能愛得很透明人士才發。」結果新歌偏偏選在520這個充滿愛情意味的日子上架，時間點耐人尋味。
湯令山未有正面官宣僅稱戀愛心情寫在歌裡
面對外界追問心儀對象身份，湯令山始終未有正面回應，僅重申所有感情都寫進音樂裡，不願主動告白。然而他的含蓄態度反而令網民更加起勁搜證，認為他這種「講咗等於冇講」的回應方式，正正是默認的表現。有網友直言：「湯令山說談了就會發布玻璃，然後我就以為不僅發玻璃還官宣新女友。」
湯令山與Moon Tang分手3年緣份早有新安排
湯令山與前女友鄧凱文（Moon Tang）於2023年分手，當時他多次憑歌寄意似未忘情，去年更坦言《用背脊唱情歌》是為對方而寫，被問到復合可能時僅說「隨緣」。如今情斷接近3年，湯令山終於走出情傷，據知他透過華納幕後工作人員認識林熙彤，兩人由普通朋友逐漸越行越近，互相吸引。林熙彤曾出演《夜王》中舞小姐「BB」一角，亦是張天賦《老派約會之必要》MV女主角，22歲已備受關注。
網民列五大線索力證湯令山林熙彤戀情屬實
網民在社交平台展開大規模「驗屍」行動，歸納出五大線索：
第一，湯令山在520當日忙於宣傳新歌期間，仍特意點讚林熙彤當日發布的工作照，被指「秒讚」極為明顯。
第二，湯令山過往並未點讚林熙彤性感造型照片，唯獨對清純少女風格照片頻繁互動，被指「很符合他害羞性格」。
第三，林熙彤在520深夜發布歌曲story，歌名為《You Know I Love You》，被解讀為回應《玻璃》歌詞「所以愛你 我愛得很透」。
第四，湯令山受訪時坦言：「已有心儀對象，但不想要透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」他表示自己不會主動告白，幾乎都是靠寫歌表達心意。
第五，有網民比較指林熙彤與湯令山前女友外型風格以及身高都相似，留言稱：「比前任好看！」
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