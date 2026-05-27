湯令山Gareth.T傳戀上22歲女神林熙彤 公開承認「有心儀對象」 網民列五大線索力證

湯令山Gareth. T今月月初於台北演唱會大方承認有心儀對象，隨即在5月20日發布籌備兩年新歌《玻璃》，網民即時展開地毯式搜證，矛頭直指《夜王》飾演舞小姐BB、22歲演員林熙彤，五大線索環環相扣令人難以否認。