湯令山Gareth.T傳戀上22歲女神林熙彤 公開承認「有心儀對象」 網民列五大線索力證

最新娛聞
東方新地

廣告

湯令山Gareth. T今月月初於台北演唱會大方承認有心儀對象，隨即在5月20日發布籌備兩年新歌《玻璃》，網民即時展開地毯式搜證，矛頭直指《夜王》飾演舞小姐BB、22歲演員林熙彤，五大線索環環相扣令人難以否認。

湯令山520發新歌《玻璃》兌現愛情承諾

湯令山早前在台北演唱會後受訪時坦言：「已有心儀對象，但不想要透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」他更表示自己不會主動告白，幾乎都是靠寫歌表達心意。而網民隨即翻出舊帳，發現湯令山去年曾被歌迷催促發布《玻璃》時留言表示：「要找到一個能愛得很透明人士才發。」結果新歌偏偏選在520這個充滿愛情意味的日子上架，時間點耐人尋味。

湯令山未有正面官宣僅稱戀愛心情寫在歌裡

面對外界追問心儀對象身份，湯令山始終未有正面回應，僅重申所有感情都寫進音樂裡，不願主動告白。然而他的含蓄態度反而令網民更加起勁搜證，認為他這種「講咗等於冇講」的回應方式，正正是默認的表現。有網友直言：「湯令山說談了就會發布玻璃，然後我就以為不僅發玻璃還官宣新女友。」

湯令山與Moon Tang分手3年緣份早有新安排

湯令山與前女友鄧凱文（Moon Tang）於2023年分手，當時他多次憑歌寄意似未忘情，去年更坦言《用背脊唱情歌》是為對方而寫，被問到復合可能時僅說「隨緣」。如今情斷接近3年，湯令山終於走出情傷，據知他透過華納幕後工作人員認識林熙彤，兩人由普通朋友逐漸越行越近，互相吸引。林熙彤曾出演《夜王》中舞小姐「BB」一角，亦是張天賦《老派約會之必要》MV女主角，22歲已備受關注。

網民列五大線索力證湯令山林熙彤戀情屬實

網民在社交平台展開大規模「驗屍」行動，歸納出五大線索：
第一，湯令山在520當日忙於宣傳新歌期間，仍特意點讚林熙彤當日發布的工作照，被指「秒讚」極為明顯。

第二，湯令山過往並未點讚林熙彤性感造型照片，唯獨對清純少女風格照片頻繁互動，被指「很符合他害羞性格」。
第三，林熙彤在520深夜發布歌曲story，歌名為《You Know I Love You》，被解讀為回應《玻璃》歌詞「所以愛你 我愛得很透」。
第四，湯令山受訪時坦言：「已有心儀對象，但不想要透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」他表示自己不會主動告白，幾乎都是靠寫歌表達心意。
第五，有網民比較指林熙彤與湯令山前女友外型風格以及身高都相似，留言稱：「比前任好看！」
22歲林熙彤Hazel參演《夜王》化身夜場女公關 形象甜美曾拍過MC張天賦MV

湯令山 林熙彤 內地網民分析（圖片來源：小紅書）
內地網民分析（圖片來源：小紅書）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：《老派約會之必要》）
（圖片來源：《老派約會之必要》）
湯令山 林熙彤 曾經同MC張天賦合作拍MV（圖片來源：MV截圖）
曾經同MC張天賦合作拍MV（圖片來源：MV截圖）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
湯令山 林熙彤 （圖片來源：夜王角色海報）
（圖片來源：夜王角色海報）
湯令山 林熙彤 Hazel曾經同盧慧敏（Amy Lo）及許恩怡（Natalie）一起拍廣告（圖片來源：廣告圖片）
Hazel曾經同盧慧敏（Amy Lo）及許恩怡（Natalie）一起拍廣告（圖片來源：廣告圖片）
湯令山 林熙彤 林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人（圖片來源：IG@hazel.1120）
林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人（圖片來源：[email protected]

圖片來源：小紅書、《老派約會之必要》、MV截圖、《夜王》劇照、夜王角色海報、廣告圖片、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 